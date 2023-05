Vác dao gây án sau khi phát hiện tin nhắn thân mật trong điện thoại của vợ

TPO - Cho rằng ông L. là người gửi tin nhắn thân mật với vợ mình, Nguyễn Thanh Tuấn, ngụ tỉnh Kiên Giang mang hung khí chém nạn nhân thương tật 30%.

Ngày 1/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Tuấn (34 tuổi), ngụ xã Mong Thọ, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang để làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.

Tại cơ quan công an, Tuấn khai nhận do xem điện thoại của vợ thấy tin nhắn thân mật với người đàn ông lạ nên nảy sinh ghen tuông. Tuấn nghi ngờ ông N. H. L. (32 tuổi, ngụ xã Thạnh Đông, huyện Tân Hiệp) là 'tình địch' của mình.

Khoảng 6 giờ ngày 28/12/2022, Tuấn rủ thêm 3 người đàn ông khác mang hung khí đến chợ Kinh 5, thuộc xã Thạnh Trị, huyện Tân Hiệp tìm ông L. để đánh cho hả cơn ghen.

Tại đây, thấy ông L. đang ngồi bán tôm cho khách, Tuấn cầm dao lao tới chém trúng đầu ông L. một nhát làm nạn nhân bị thương nặng. Sau khi gây án, Tuấn mang dao cất giấu vào bụi cây ở gần nhà rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến đầu tháng 4/2023, Tuấn bị công an bắt giữ. Tuấn khai nhận, do ghen tuông nên đã chém nhầm người (do vợ của Tuấn bán tôm cùng chợ với ông L. nên nghi ngờ ông này có tình ý với vợ mình nhưng không phải vậy).

Theo kết quả giám định pháp y, tỷ lệ thương tật mà Tuấn gây ra cho ông L. là 30%.