Va chạm với xe đầu kéo container, chú rể lâm nạn trước ngày cưới

TPO - Xe máy do nam thanh niên điều khiển va chạm với xe container và bốc cháy dữ dội. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, khi chỉ còn vài giờ nữa là tổ chức đám cưới.

Sáng ngày 25/12, Công an TP Thuận An (Bình Dương) đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn dẫn đến cháy xe khiến một nam thanh niên nguy kịch vừa xảy ra trên địa bàn phường An Phú.

Theo thông tin ban đầu, đêm 24/12, nam thanh niên điều khiển xe máy hiệu Sonic biển số tỉnh An Giang, lưu thông trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, khi đến địa phận phường An Phú (TP Thuận An), đoạn giao với đường Chu Văn An thì xảy ra va chạm với xe container đang rẽ qua đường.

Sau khi va chạm, chiếc xe máy bốc cháy dữ dội và bị thiêu rụi trên đường chỉ sau vài phút. Nam thanh niên bị thương nặng được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nhận được tin báo, Công an TP Thuận An đã nhanh chóng có mặt để xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Tại hiện trường, theo thông tin từ người nhà, trong ngày hôm nay (25/12), nạn nhân sẽ tổ chức lễ cưới nhưng đã không may gặp nạn.

Hiện nay, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.