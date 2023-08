Ưu điểm nổi bật của 5 mẫu cây nước nóng lạnh Mutosi

Cây nước nóng lạnh MUTOSI của nước nào, có tốt không? Xem ưu nhược điểm của top sản phẩm nổi bật được khách hàng đánh giá cao.

Cây nước nóng lạnh của MUTOSI là của nước nào?

Mutosi Group là tập đoàn Việt Nam không ngừng nỗ lực và cải tiến để sản xuất ra các sản phẩm chất lượng theo tiêu chuẩn Nhật Bản. Hãng luôn mong muốn giúp nâng cao chất lượng sống của người dùng với phương châm xuyên suốt “Bảo vệ và nâng tầm sống khỏe chuẩn Nhật” cho nhiều gia đình Việt.

Đến thời điểm hiện tại, thương hiệu đã chiếm được lòng tin của đông đảo khách hàng và tạo được vị thế vững vàng trên thị trường ngành nước và gia dụng đầy cạnh tranh trong nước. Các sản phẩm của Mutosi được kiểm soát chất lượng bởi Hirayama Nhật Bản - Tập đoàn hàng đầu đến từ Nhật Bản, chuyên cố vấn sản xuất, nhằm đảm bảo đầu ra đáp ứng được chất lượng đạt chuẩn Nhật.

Ưu và nhược điểm của của cây nước nóng lạnh MUTOSI

Các dòng sản phẩm cây nước nóng lạnh Mutosi được đánh giá cao về chất lượng với hệ thống làm lạnh cao cấp cùng giá thành phải chăng và đa dạng mức giá lựa chọn. Bạn có thể chọn các mẫu máy nước nóng lạnh khác nhau của Mutosi từ mẫu úp bình đến những dòng máy tiết kiệm không gian như mẫu hút bình, đấu nhanh hay cây nóng lạnh tích hợp RO tiện lợi không cần bình.

Cây nóng lạnh Mutosi có nhiệt độ làm nóng từ 85 - 95oC và nước lạnh như trong tủ lạnh từ 6 - 10oC, dung tích bình lạnh 3-3.2L, bình nóng 1L đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng nhanh chóng. Mutosi sử dụng công nghệ làm lạnh nhanh bằng Block hiện đại với độ bền cao, tiêu thụ điện ít, vì vậy tiết kiệm điện năng hơn những công nghệ làm lạnh thông thường.

Ngoài ra, thiết kế cây nóng lạnh Mutosi sang trọng, nhỏ gọn phù hợp không gian. Sản phẩm được làm từ nhựa ABS cao cấp, bình chứa bằng inox SUS304 an toàn sức khỏe. Máy thiết kế 2 đến 3 vòi nóng, lạnh, nguội tiện lợi cùng khóa an toàn vòi nóng nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ, người già.

Đặc biệt, một điểm khiến khách hàng khá yên tâm khi mua sản phẩm của Mutosi là dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm, bảo hành các sản phẩm cây nóng lạnh lâu dài đến 36 tháng, bảo hành Block làm lạnh 36 tháng, khách hàng nhận hàng tận nơi và được bảo hành tại nhà vô cùng thuận tiện.

Nhược điểm của cây nước nóng lạnh Mutosi cũng như đa phần các cây nước nóng lạnh khác là cần nguồn điện sử dụng ổn định. Ngoài ra, trên thị trường xuất hiện hàng giả, hàng nhái, vì vậy bạn nên lựa chọn mua sản phẩm chính hãng ở các siêu thị điện máy, đại lý uy tín hoặc trên trang web của Mutosi.

Hãy cùng điểm qua một số sản phẩm nổi bật của Mutosi được nhiều khách hàng đánh giá cao sau đây:

Cây nước nóng lạnh 3 vòi Mutosi MD-260

Giá: 4.210.000 VNĐ

Cây nước MD-260 thiết kế nhỏ gọn, sang trọng và có 3 chế độ nước nóng, lạnh, nguội tiện lợi được nhiều người dùng yêu thích. Sản phẩm thiết kế úp bình, gam màu vàng đồng sang trọng, hiện đại. Máy làm nước nóng nhiệt độ 90-95oC, nước lạnh 6-10oC và có khoá vòi nóng an toàn tối ưu.

Cây nước nóng lạnh Mutosi MD-250

Giá: 5.100.000 VNĐ

Sản phẩm MD-250 sở hữu màu trắng nhã nhặn, ngoài ra còn có phiên bản màu đen trắng hiện đại để người dùng lựa chọn. Máy thiết kế dạng hút bình giúp tiết kiệm diện tích, tăng thẩm mỹ cho không gian. MD-250 có 2 vòi nóng lạnh riêng biệt và khóa an toàn vòi nóng. Máy dùng công nghệ Block Danfu cho nước lạnh sâu cùng khả năng cấp nước nóng nhanh chóng với công suất 580W.

Cây nước nóng lạnh Mutosi MD-280

Giá: 5.490.000 VNĐ

Thiết kế sắc vàng đồng cuốn hút cùng gam màu đen sang trọng, MD-280 là mẫu cây nóng lạnh hút bình gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Máy có 3 vòi nóng, lạnh, nguội đáp ứng nhu cầu sử dụng nước khác nhau vô cùng tiện lợi. Bình chứa của máy làm từ chất liệu inox SUS304 cao cấp.

Máy nước nóng lạnh MUTOSI MD-450

Giá: 5.871.000 VNĐ

Cây nóng lạnh MD-450 sử dụng công nghệ hút bình tiện dụng cùng thiết kế tinh tế, thẩm mỹ. Máy có 2 vòi nóng, lạnh cùng nhiệt độ làm nóng nước đến 85 - 95ºC nhiệt độ, còn nước lạnh sâu 6 - 10ºC bởi công nghệ làm lạnh nhanh bằng Block hiện đại, bền bỉ. Máy có cảnh báo khi nước không đầy bình sau 12 phút.

Cây nóng lạnh đấu nhanh Mutosi MD-200S

Giá: 4.020.000 VNĐ

MD-200S có thể đấu nhanh dễ dàng với máy lọc nước giúp người dùng có thể sử dụng nước nóng, lạnh thoải mái mà không cần phải thay bình. Thiết kế máy nhỏ gọn giúp tối ưu không gian nhỏ. Ngoài ra, sản phẩm còn có ngăn chứa đồ tiện lợi để lưu trữ cốc và đồ uống vô cùng gọn gàng.

Cây nước nóng lạnh Mutosi MD-450ROQ

Giá: 9.220.000 VNĐ

Mutosi MD-450 MD nổi bật khi tích hợp hệ thống lọc RO 8 cấp, kết nối trực tiếp với nguồn nước và lọc sạch các vi khuẩn, tạp chất đến 99,99%, đảm bảo nước uống đạt chuẩn an toàn của Bộ Y tế. Một số tính năng thông minh của máy như cảnh báo cửa tủ mở, cảnh báo nước bơm không đầy bình, cảnh báo không có nước trong bầu nóng.

Cây nước nóng lạnh Mutosi được nhiều khách hàng đánh giá cao với phản hồi tích cực. Sở hữu nhiều ưu điểm nổi trội với hệ thống làm nóng, lạnh chất lượng, an toàn, tiết kiệm điện, thiết kế đẹp mắt cùng nhiều tính năng và chế độ bảo hành tại nhà lâu dài đến 3 năm, cây nước nóng lạnh Mutosi sẽ là lựa chọn rất đáng xem xét nếu bạn đang muốn tìm mua một cây nước nóng lạnh chất lượng.

Bạn có thể tìm hiểu thêm các sản phẩm cây nóng lạnh, máy lọc nước, máy lọc nước nóng lạnh,.. của Mutosi qua:

Hotline: 1900.636.595

Website: https://mutosi.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/MutosiGroup/