UPRIZElog - Series "theo chân" nhóm nhạc UPRIZE chính thức lên sóng

Vân Anh
HHTO - UPRIZElog - series đồng hành cùng nhóm nhạc UPRIZE - chính thức ra mắt, mang đến trải nghiệm "theo chân thần tượng" đúng nghĩa cho fan Việt.

Nếu là fan K-pop, khán giả hẳn không còn xa lạ với những chương trình thực tế ghi lại cuộc sống ở "nhà chung", hậu trường tập luyện và biểu diễn của các idol như Wanna One, BLACKPINK Những khoảnh khắc đời thường ấy giúp người xem hiểu hơn về thần tượng của mình phía sau ánh đèn sân khấu.

Giờ đây, khán giả Việt hoàn toàn có thể theo dõi một mô-típ quen thuộc như vậy mà không cần đến phụ đề, bởi nhân vật chính là các nghệ sĩ trẻ trong nước - nhóm nhạc UPRIZE bước ra từ chương trình "sống còn" Tân Binh Toàn Năng.

UPRIZElog - Series đồng hành với mọi hoạt động của UPRIZE chính thức ra mắt. Nguồn: UPRIZE.

Chương trình thực tế mới sẽ xoay quanh sinh hoạt thường nhật của bảy thành viên UPRIZE trong không gian "nhà chung". Theo tinh thần của các show idol đến từ "xứ sở Kim chi", khán giả có thể kỳ vọng đây không chỉ là những câu chuyện hậu trường hay những buổi tập luyện, mà còn là những khoảnh khắc đời thường gần gũi, nơi các thành viên bộc lộ cá tính, sự vụng về và cả những phút giây nhắng nhít tuổi đôi mươi.

Dù đoạn clip "nhá hàng" được tung ra không dài, các tân binh UPRIZE vẫn gây ấn tượng với những tình huống dễ thương và hài hước. Đáng chú ý là phân cảnh Phúc Nguyên, Lâm Anh và Duy Lân tranh nhau một chiếc giường - chi tiết khiến khán giả phải bật cười và thêm tò mò về cuộc sống tại "nhà chung" của bảy chàng trai UPRIZE.

Những khoảnh khắc đời thường của các thành viên được người hâm mộ yêu mến. Nguồn: UPRIZE.

Về định hướng phát triển, UPRIZE sẽ được quản lý bởi công ty SYE. Tại buổi ra mắt, đại diện SYE đã công bố lộ trình hoạt động của nhóm trong năm 2026 với nhiều cột mốc đáng chú ý. Theo kế hoạch, vào tháng 4/2026, UPRIZE sẽ chính thức phát hành MV và album debut, đánh dấu bước khởi đầu trên đường đua âm nhạc. Tiếp đó, album thứ hai dự kiến ra mắt vào tháng 9/2026.

Song song với các sản phẩm âm nhạc, nhóm cũng chuẩn bị chuỗi sự kiện fansign, showcase và những chuyến lưu diễn tại các trường đại học trên toàn quốc nhằm trực tiếp kết nối với khán giả trẻ. Khép lại năm 2026, UPRIZE dự kiến tổ chức một concert được đầu tư công phu - cột mốc quan trọng với bất kỳ nhóm nhạc tân binh nào.

0gn2976-1768923560304278118568.jpg
Màn debut của nhóm được xem là cột mốc đáng chú ý, mở ra hướng tiếp cận mới cho mô hình nhóm nhạc thần tượng tại thị trường Việt Nam. Ảnh: SYE.

Chia sẻ về kế hoạch sắp tới, Cường Bạch cho biết các thành viên đều rất háo hức với lịch trình phía trước. Hiện tại, cả nhóm đang dốc toàn lực tập luyện, chuẩn bị cho sản phẩm debut đầu tiên với tư cách một nhóm nhạc, sẵn sàng bước vào chặng đường mới đầy thử thách.

621579280-1310020557833659-2981180238808404132-n.jpg
Vân Anh
