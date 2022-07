Uống rượu pha cồn công nghiệp người đàn ông ngất xỉu ngoài đường

TPO - Sau khi uống rượu, người đàn ông ngất xỉu ngoài đường được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Các bác sĩ đã thực hiện xét nghiệm và xác định bệnh nhân bị ngộ độc cồn công nghiệp, nguy cơ suy đa cơ quan, đe dọa tính mạng.

Ngày 13/7, thông tin từ Bệnh viện Nhân Dân Gia Định TPHCM cho biết, tại đây vừa tiếp nhận một trường hợp bị ngộ độc Methanol rất nặng. Bệnh nhân là ông K.V. (52 tuổi, ngụ tại TPHCM) chuyển viện trong tình trạng lơ mơ, vật vã.

Khai thác tiền sử của bác sĩ từ phía người bệnh ghi nhận, trước đó ông đã mua rượu về uống. Khoảng 1 giờ sau thì cơ thể có cảm giác khô, nóng rát cổ họng, nhức đầu, mắt tối sầm và ngất xỉu ngoài đường. Bệnh nhân được người dân đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định.

Qua thăm khám lâm sàng, bác sĩ nhận định người bệnh nghiện rượu, có nguy cơ uống nhầm phải rượu pha chế từ cồn công nghiệp dẫn tới ngộ độc Methanol. Ngay lập tức bệnh nhân được thực hiện các xét nghiệm kiểm tra và xử trí sớm theo phác đồ điều trị ngộ độc Methanol bằng phương pháp sử dụng chất đối kháng đặc hiệu là Ethanol loại bỏ độc chất ra khỏi cơ thể.

ThS.BS Hoàng Tiến Nam, khoa Hồi sức tích cực Chống độc cho biết: “Kết quả xét nghiệm nồng độ Methanol trong máu ban đầu của bệnh nhân ở mức rất cao (125,2 mg/dL, chỉ số người bình thường = 0). Người bệnh được truyền Ethanol vào dạ dày để ngăn chặn chuyển hóa hấp thu ngộ độc đồng thời được lọc máu ngắt quãng. Sau một ngày điều trị, tình trạng người bệnh tỉnh, các chỉ số sức khỏe cải thiện rõ rệt, không còn tình trạng toan máu. Hiện tại người bệnh vẫn phải lọc máu ngắt quãng và đang được tiếp tục theo dõi kết quả các chỉ số xét nghiệm”.

Theo phân tích của BS Tiến Nam, người bệnh ngộ độc Methanol nếu không được chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời sẽ đối diện với nguy cơ suy đa cơ quan, ngưng tim dẫn đến tử vong. Nếu qua nguy kịch thì cũng để lại các biến chứng nặng nề về thị giác.

Methanol là loại cồn được sử dụng trong công nghiệp làm sơn, dung môi, chất này rất độc với cơ thể và hoàn toàn không được dùng làm rượu thực phẩm như Ethanol. Ngộ độc rượu từ Ethanol thường nhẹ hơn, chỉ có các triệu chứng như say rượu nhưng ngộ độc rượu do Methanol thì thường nặng hơn do bị pha cồn công nghiệp vào đồ uống.

Liên quan đến tình trạng ngộ độc Methanol, cuối năm 2021 Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Nguyễn Tri Phương TPHCM đã liên tục tiếp nhận 17 ca ngộ độc, trong đó có 6 ca tử vong do uống rượu pha chế từ cồn công nghiệp. Để tránh nguy cơ ngộ độc Methanol, bác sĩ khuyến cáo cộng đồng tuyệt đối không nên uống rượu bia, các chất kích thích không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chưa được cấp phép lưu hành.