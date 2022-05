Sai sót trong SCYK đến từ lỗi do cá nhân chiếm 30%, lỗi do hệ thống (quản trị, giám sát) chiếm đến 70%. Trước những tác hại to lớn của SCYK, BS Long cho rằng, cần có quy trình giám sát, kiểm tra, nhắc nhở tối ưu. “Càng có nhiều hàng rào giám sát thì càng ít sự cố y khoa xảy ra” - BS Long nhấn mạnh.

Hội thảo có sự tham dự và chủ trì của lãnh đạo Bộ Y tế, các báo cáo tham luận, thảo luận từ nhiều bệnh viện mang đến thông tin đa chiều, nâng cao nhận thức của cộng đồng về sự cố y khoa.

Sự cố y khoa là các tình huống không mong muốn có thể xảy ra trong quá trình chẩn đoán, chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân. Sự cố này có thể xuất phát từ các yếu tố khách quan, chủ quan mà không phải do diễn biến bệnh lý hoặc cơ địa người bệnh.

Thời gian qua, trên địa bàn TPHCM đã xảy ra nhiều sự cố y khoa. Hậu quả của các sự cố không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần của người bệnh mà trong một số vụ việc nghiêm trọng còn cướp đi sinh mạng của bệnh nhân. Sự cố y khoa đang gây áp lực rất lớn lên các y bác sĩ, làm sụt giảm sự hài lòng của người bệnh, giảm uy tín của ngành y, tác động tiêu cực tới nỗ lực nâng cao chất lượng trong chăm sóc, điều trị cho người bệnh của các cơ sở y tế và gây mất an ninh trật tự tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Để có những thông tin khách quan, giúp cộng đồng hiểu hơn về các sự cố y khoa, đồng thời tìm ra những giải pháp nhằm hạn chế rủi ro cho cả người bệnh và y bác sĩ, Báo Tiền Phong phối hợp cùng các đơn vị đồng hành tổ chức Hội thảo “Ứng xử ra sao với sự cố y khoa?”.

Chương trình diễn ra tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Bình Thạnh, TPHCM). Hội thảo có sự tham dự và chủ trì của PGS.TS.BS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế); Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập Báo Tiền Phong – Trưởng ban tổ chức cùng lãnh đạo nhiều bệnh viện tại khu vực phía Nam.

Hội thảo có báo cáo tham luận “Hướng dẫn phòng ngừa và quản lý sự cố y khoa trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh” do BS-CK2 Bùi Nguyễn Thành Long, phó phòng Nghiệp vụ Y – Sở Y tế TPHCM trình bày; tham luận: “Góc nhìn của người trong cuộc những ứng xử thường gặp và đề xuất" do TS.BS Trần Chí Cường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ trình bày; tham luận "Tai biến trong y khoa và khía cạnh pháp lý" do TS.BS Bùi Minh Trạng, Giám đốc Viện Tim TPHCM trình bày; tham luận: “Thực trạng ngành phẫu thuật thẩm mỹ Việt Nam” do TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung, Giám đốc Bệnh viện Thẩm mỹ JW trình bày.

Bên cạnh đó là nội dung thảo luận của các bác sĩ đến từ các diễn giả đã báo cáo thảo luận cùng đại diện nhiều bệnh viện trên địa bàn TPHCM như Bệnh viện Đại học Y Dược, Bệnh viện Quân y 175, Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện Đa khoa Bưu Điện…

Chương trình có sự tham dự trực tiếp của 500 sinh viên y khoa đang theo học tại các trường Đại học trên địa bàn TPHCM. Buổi hội thảo được Livestream trực tiếp trên báo điện tử Tiền Phong (tienphong.vn), trang thông tin Alobacsi, hiu.vn và các nền tảng mạng xã hội khác.