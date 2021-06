Ứng viên số 1 Pháp bị loại tức tưởi trên chấm luân lưu

TPO - Ở trận đấu muộn giữa Pháp và Thụy Sỹ, ứng viên số một cho chức vô địch là ĐT Pháp đã có một trận đấu cực kỳ gian nan. Đã có lúc dẫn tới 3-1 nhưng họ chỉ có thể kết thúc 90 phút bằng tỷ số hòa 3-3 để rồi cuối cùng, Pháp bị loại sau loạt luân lưu may rủi.



Dù được đánh giá vượt trội về phong độ cũng như lực lượng, song ĐT Pháp lại vào trận với rất nhiều khó khăn. Những bài đưa bóng cho Mbappe đua tốc độ ở tuyến trên gần như bị bắt bài khi có từ 2 đến 3 cái bóng áo trắng theo kèm tiền đạo này. Khi bế tắc ở khâu tấn công thì hàng thủ Pháp lại mắc sai lầm.

Phút 15, nhận đường tạt chuẩn xác từ Zuber, Seferovic đã bật lên chọn vị trí rất tốt, lắc đầu đưa trái bóng đi cực hiểm khiến thủ thành Lloris bất lực. 1-0 cho Thụy Sỹ trong sự ngỡ ngàng của ĐT Pháp lẫn người hâm mộ. Việc dẫn bàn sớm là tiền đề để ĐT Thụy Sỹ thi triển lối đá rình rập của mình. Họ tạo nên những lớp phòng ngự khu vực dày đặc khiến Pogba, Griezmann không có nhiều khoảng trống, trong khi Mbappe ở trên bị chia cắt hoàn toàn với tuyến dưới.

Đó là lý do khiến Pháp gặp khó khăn và các đường đan bóng của họ cũng thiếu hẳn độ chuẩn xác. Cơ hội chỉ đến với Pháp sau nỗ lực dứt điểm từ xa của Rabiot hay Mbappe, nhưng trước sự áp sát rất nhanh của đối thủ, họ đều không thể đưa bóng đi trúng đích. Như vậy cả hiệp 1, Pháp không có pha dứt điểm trúng đích nào.

Sự kém cỏi trong khả năng tấn công, lơ là ở khâu phòng ngự khiến HLV Deschamps phải có những điều chỉnh ngay từ khi bóng lăn trở lại sau giờ nghỉ. Mắt xích yếu nhất trong hệ thống vận hành của Pháp là Lenglet rời sân, nhường chỗ cho Coman, người có thể đá tiền vệ lẫn tiền đạo. Pháp chuyển sang sơ đồ 4 hậu vệ với Rabiot tạm dạt ra cánh trái.

Nhưng khi hiệu quả từ thay đổi này chưa đến thì Pháp đã phải đối diện với nguy cơ bị nhân đôi cách biệt. Trong pha bóng ở phút 52 này, Pavard đã xoạc bóng đốn ngã Zuber. Penalty cho Thuỵ Sỹ. Tiêc rằng trên chấm 11m, Rodriguez lại đá quá hiền tạo điều kiện cho Lloris bắt gọn.

Đây cũng chính là bước ngoặt khiến thế trận xoay chiều chóng vánh. Bởi Pháp được "bơm doping" sau lần hút chết, trong khi Thuỵ Sỹ bắt đầu xuống tinh thần. Tác động từ cú đá penalty hỏng ăn khiến Thuỵ Sỹ sụp đổ gần như tức thì. Phút 57, sau pha phối hợp đẹp mắt giữa Griezmann, Mbappe và Benzema, mành lưới đã rung lên sau cú chích mũi nhạy cảm của chân sút 33 tuổi.

Rồi 2 phút sau đó, Thuỵ Sỹ mất bóng ở giữa sân và kết cục là họ bị Benzema chọc thủng lưới lần thứ 2. Hai bàn thắng chỉ cách nhau 1 phút giúp Pháp trở nên thanh thoát trở lại, trong khi Thuỵ Sỹ phải dâng cao tấn công. Đây rõ ràng không phải sở trường của đội bóng xứ đồng hồ.

Những Shaqiri, Embolo dù rất nỗ lực song không thể vượt qua được "gọng kiềm" Kante, Pogba. Trong cơ hội tốt nhất có được ở phút 66 thì Thụy Sỹ lại bỏ lỡ. Hai cái bóng áo trắng thoải mái băng vào từ cự ly chỉ 4-5m nhưng họ lại không thể đưa bóng đi trúng đích.

Và lại là kịch bản Thuỵ Sỹ bị trừng phạt sau mỗi lần không thể tận dụng cơ hội. 10 phút sau pha bóng hỏng ăn đáng tiếc, Thuỵ Sỹ nhận bàn thua thứ 3. Lần này là Pogba với một tuyệt phẩm cứa lòng từ cự ly 23m làm tung mành lưới.

Nhưng kịch tính chưa dừng lại ở đó. Phút 80, Seferovic trừng phạt tâm lý lơ là của hàng thủ Pháp với pha băng vào đánh đầu cận thành không cho Lloris có dịp phản xạ. Tỷ số 3-2 thắp lên hy vọng cho Thuỵ Sỹ và nỗ lực của họ được đền đáp vào những phút cuối cùng với cú đá sệt thành bàn của Gavranovic.

Trước khi 90 phút chính thức kết thúc, Pháp có dịp tiếc nuối khi pha xử lý rất nhanh của Coman đưa bóng đi trúng xà ngang. Đôi bên phải dắt tay nhau vào hiệp phụ.

Trong 30 phút hiệp phụ, không có nhiều pha bóng đáng chú ý. Pháp rất muốn kết thúc cuộc chơi song các pha dứt điểm của Giroud hay Mbappe vẫn là chưa đủ hiểm để khuất phục Sommer.

Như vậy, Pháp đành trông chờ vào may mắn trong loạt đá luân lưu đầy may rủi với Thụy Sỹ. Nhưng vận may đã ngoảnh mặt với họ. Bởi trong khi Vargas bên phía Thụy Sỹ may mắn thành công dù cú đá đã chạm vào tay thủ môn Lloris thì Mbappe lại thực hiện hỏng với pha đá quá lộ. Pha sút hỏng ở loạt đá thứ 5 này là đủ để Thụy Sỹ đánh bại Pháp 5-4 trên loạt luân lưu, qua đó tạo nên cú sốc lớn nhất từ đầu giải đến giờ. Họ sẽ tiếp tục câu chuyện cổ tích của mình bằng việc gặp Tây Ban Nha ở tứ kết.