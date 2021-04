Ứng phó với nguy cơ ùn tắc, trễ chuyến bay dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Tăng cửa soi chiếu, nhân viên hướng dẫn…

Những ngày qua, lượng hành khách lưu thông qua sân bay Tân Sơn Nhất tăng cao khiến khu vực qua cửa soi chiếu an ninh ùn tắc cục bộ. Hàng nghìn hành khách phải xếp hàng cả tiếng đồng hồ mới qua cửa soi chiếu. Đặc biệt, những ngày cuối tuần, tình trạng ùn ứ ở cửa soi chiếu an ninh khiến hành khách bức xúc.

Trao đổi với PV Tiền Phong ngày 20/4, đại diện Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất cho biết, nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn ứ trong những ngày qua là do nhu cầu đi lại của hành khách bằng đường hàng không tăng cao vào các khung giờ sáng và đặc biệt vào những ngày cuối tuần.

Trước tình hình trên, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã yêu cầu các hãng hàng không/đơn vị phục vụ mặt đất tăng cường nhân sự phối hợp triển khai các biện pháp nhằm giải tỏa nhanh nhất hành khách khi làm thủ tục hàng không. Tại các điểm kiểm tra an ninh sân bay bố trí thêm lực lượng hỗ trợ và mở tối đa hệ thống máy soi.

Theo Tổng Cty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), năng lực khai thác của sân bay Tân Sơn Nhất thông qua cửa soi chiếu an ninh là 1.728 khách/giờ tại sảnh A và 1.584 khách/giờ tại sảnh B.

Tuy nhiên, trong những ngày từ 14 đến 19/4, đặc biệt là các khung giờ buổi sáng, số lượng hành khách thông qua cửa an ninh soi chiếu đã vượt xa ngưỡng năng lực khai thác. Cụ thể, từ 6 đến 7h sáng 17/4, có khoảng 2.706 khách/giờ tại sảnh A, ngày 18/4 là 2.400 khách/giờ (vượt công suất thiết kế khoảng 25- 35%), dẫn đến việc ùn tắc tại khu vực soi chiếu an ninh.

Trước tình hình trên, sân bay Tân Sơn Nhất đã triển khai mở 100% các máy soi chiếu an ninh để phục vụ hành khách. Đơn vị cũng bổ sung các biển bảng chỉ dẫn đề nghị khách không để các vật phẩm nguy hiểm, kim loại trong người, hành lý xách tay để nhanh chóng hoàn thành các thủ tục kiểm tra an ninh theo quy định và huy động, tăng cường thêm nhân viên hướng dẫn, hỗ trợ hành khách thực hiện các thủ tục khai báo y tế,...

Đối với giai đoạn cao điểm phục vụ lễ 30/4 - 1/5, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã xây dựng các phương án khai thác như đảm bảo khả năng thông quan giữa khu vực an ninh soi chiếu sảnh A và B, bổ sung thêm cửa ra máy bay cho các chuyến bay nội địa và vị trí sân đỗ máy bay khai thác thương mại.

Chống ùn tắc bên ngoài sân bay

Sân bay Tân Sơn Nhất sẽ đồng thời tăng cường thêm nhân viên hướng dẫn, hỗ trợ hành khách để đảm bảo 100% hành khách không bị trễ chuyến bay do các thủ tục kiểm tra an ninh.

Cùng ngày, ông Hải Đường, Trưởng phòng Quản lý khai thác hạ tầng đường bộ Sở Giao thông Vận tải TPHCM cho biết từ tháng 3/2021, tình hình ùn tắc giao thông trên địa bàn TPHCM có chiều hướng gia tăng trở lại tương tự như trước khi xảy ra dịch bệnh COVID-19.

Qua kiểm tra, đến cuối quý 1/2021, trong số 18 điểm đen về ùn tắc chỉ có 4 điểm chuyển biến tốt. Nhiều tuyến đường cửa ngõ rơi vào mức độ F(ùn tắc) ở khung giờ cao điểm. Một số khu vực nổi lên về ùn ứ giao thông là đường Cộng Hòa, đường Trường Chinh (quận Tân Bình) là các cửa ngõ dẫn vào Cảng HKQT Tân Sơn Nhất.

Theo Sở GTVT TPHCM, trong dịp lễ 30/4 và 1/5 năm 2021, dự báo lượng hành khách đi lại tăng khoảng 90% so với cùng kỳ năm trước nhưng giảm 8% so với ngày thường trước khi dịch bệnh COVID-19. Trong ngày cao điểm, hành khách xuất bến có thể đạt 62.000 lượt, tăng khoảng 110% so với cùng kỳ năm trước và tăng 13% so với ngày thường trước khi dịch COVID-19 xuất hiện.

Theo ông Ngô Hải Đường, dự báo trong đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5, một số khu vực như sân bay Tân Sơn Nhất, phà Cát Lái, phà Bình Khánh, nút giao An Phú, bến xe Miền Đông, bến xe Miền Tây, Ga Sài Gòn, Quốc lộ 1 (đoạn qua địa bàn Bình Chánh), Quốc lộ 50,... có khả năng xảy ra ùn tắc giao thông do nhu cầu đi lại của người dân tăng cao. Do đó, Sở GTVT sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các giải pháp phối hợp tổ chức phân luồng giao thông, điều tiết giao thông tại các khu vực, điểm “nóng”. Ngoài ra, TPHCM sẽ tăng cường phương tiện vận tải hành khách công cộng để kết nối và hỗ trợ hành khách đi lại thuận tiện tại Ga đường sắt Sài Gòn và Cảng HKQT Tân Sơn Nhất.

“Chúng tôi đã đề nghị lãnh đạo Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng cường lực lượng điều tiết, hướng dẫn giao thông linh hoạt trong sân bay, rút ngắn thời gian soi chiếu an ninh để tránh ùn ứ trong sân bay như trong các ngày qua nhằm tránh gây ảnh hưởng đến tình hình giao thông khu vực bên ngoài”, ông Đường cho hay.