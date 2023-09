Ứng phó với áp thấp nhiệt đới: Đà Nẵng, Quảng Ngãi khẩn trương đưa tàu thuyền trú tránh

TPO - Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới đang tiến vào bờ, hàng trăm ngư dân ở Đà Nẵng đã đưa tàu thuyền về nơi trú tránh, đảm bảo an toàn cho phương tiện, tài sản khi có mưa gió bất thường.

Quảng Ngãi khẩn trương kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền vào bờ

Ngày 25/9, trao đổi với PV, Đại úy Nguyễn Văn Mạnh - Trạm trưởng Trạm kiểm soát biên phòng Tịnh Kỳ (BĐBP Quảng Ngãi) cho biết, đơn vị đã triển khai các tổ chốt trực ở các địa điểm xung yếu để sẵn sàng ứng cứu khi cần thiết. Đồng thời, thực hiện lệnh cấm biển khi có gió giật từ cấp 6 nên đơn vị kiên quyết không cho bất kỳ tàu cá nào xuất bến trong thời điểm này để đảm bảo an toàn cho phương tiện cũng như con người.

Bên cạnh đó, đơn vị đã bố trí lực lượng túc trực 24/24 và thông báo về vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của ATNĐ cho phương tiện trên biển để chủ động phòng tránh. Đồng thời, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với các chủ phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Theo ghi nhận của PV, tại cảng Tịnh Kỳ, Tịnh Hòa (TP Quảng Ngãi) vào chiều 25/9 có hàng trăm lượt tàu thuyền của ngư dân Quảng Ngãi vào bờ để neo trú, tránh ATNĐ. Lực lượng chức năng tại đây cũng đã hướng dẫn neo tàu vào điểm an toàn, thu dọn và sắp xếp các vật dụng trên tàu để tránh bị hư hại nếu có mưa, gió lớn.

Ngư dân Huỳnh Ngọc Tuấn (chủ tàu cá QNa 91108 TS) cho biết: “Mùa này thường xuyên có mưa bão nên khi ra khơi anh em chúng tôi theo dõi thông tin dự báo thời tiết 24/24. ATNĐ này được dự báo có sức gió không quá lớn, nhưng nếu tiếp tục đánh bắt trên biển thì chắc chắn tài sản, tính mạng của chúng tôi sẽ không an toàn. Do đó, tôi cho tàu về cảng Tịnh Kỳ của Quảng Ngãi để bán cá, neo trú cho an toàn”.

Do số lượng tàu cá trở về rất nhiều, trong đó có nhiều tàu cá của các tỉnh khác, nên Trạm kiểm soát biên phòng Tịnh Kỳ đã phối hợp với Ban quản lý cảng cá Tịnh Kỳ, Khu neo trú Tịnh Hòa (TP Quảng Ngãi) để triển khai lực lượng hướng dẫn ngư dân di chuyển tàu thuyền, neo đậu, kéo thuyền vào các điểm tập kết an toàn.

Đồng thời, chủ động rà soát, nắm thông tin liên lạc với các tàu cá của ngư dân còn hoạt động trong vùng ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới để yêu cầu các tàu này nhanh chóng tìm nơi tránh trú.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn BĐBP tỉnh Quảng Ngãi, tính đến sáng 25/9, Quảng Ngãi có 8 tàu với 56 ngư dân đang nằm trong khu vực nguy hiểm. Hiện lực lượng chức năng đã liên lạc được với các tàu này và yêu cầu các thuyền trưởng di chuyển tàu ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, do tác động của ATNĐ, từ chiều 25/9, vùng biển tỉnh Quảng Ngãi (bao gồm cả huyện Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Trên đất liền, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Từ hôm nay đến ngày 27/9, trên các sông trong tỉnh Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện một đợt lũ, Ngập lụt cục bộ ở các vùng trũng, thấp, ven sông và các đô thị tại các địa phương huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành...