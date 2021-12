Ứng phó bão RAI: Quảng Trị cấm biển từ 19h tối nay

TPO - Tỉnh Quảng Trị đã kêu gọi, hỗ trợ ngư dân đang hoạt động trên biển vào nơi tránh trú an toàn để chuẩn bị ứng phó với bão RAI; không cho tàu thuyền ra khơi từ 19 giờ ngày 17/12 đến khi thời tiết nguy hiểm trên biển kết thúc.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Quảng Trị chiều 17/12, để chủ động ứng phó với diễn biến siêu bão RAI, tính đến nay, toàn bộ 2.489 tàu thuyền với 7.056 thuyền viên trên địa bàn tỉnh này đã nhận được thông tin và hướng di chuyển của bão.

Trong đó, đã vào neo đậu tại các bến trên địa bàn tỉnh 2.470 chiếc với 6.934 thuyền viên. Đối với tàu thuyền ngoại tỉnh, đã kêu gọi vào neo đậu tránh, trú bão trên địa bàn tỉnh 9 chiếc với 60 thuyền viên. Trong đó, tàu của tỉnh Quảng Bình 5 chiếc với 36 thuyền viên; tàu của tỉnh Quảng Ngãi 1 chiếc với 4 thuyền viên; tàu của tỉnh Thanh Hóa 3 chiếc với 20 thuyền viên.

Trước đó, ngày 16/12, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Trị đã có công điện số 09 gửi các huyện ven biển phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Thủy sản, Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị tổ chức kiểm tra, kêu gọi, hướng dẫn các phương tiện tàu thuyền (bao gồm tàu cá, tàu vận tải, tàu công trình, sà lan, ...) còn hoạt động trên biển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm, về nơi trú tránh an toàn; rà soát kỹ, kiên quyết không để tàu thuyền neo đậu tại vùng không an toàn; hướng dẫn việc neo đậu, chằng neo và có phương án đảm bảo an toàn về người, phương tiện tại nơi tránh trú; tổ chức neo đậu, chủ động đưa tàu thuyền nhỏ lên bờ để hạn chế thiệt hại; tạo điều kiện cho tàu cá và ngư dân các địa phương khác vào tránh trú. Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn về người, tài sản và nhu yếu phẩm cho người dân trên đảo Cồn Cỏ; an toàn lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản trên biển, ven biển và đất liền; không để người ở lại chòi canh, lồng bè khi có gió bão mạnh từ cấp 8 trở lên.

Duy trì thông tin liên lạc với các chủ các phương tiện, tàu thuyền để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra; không cho tàu thuyền ra khơi từ 19 giờ ngày 17/12 đến khi thời tiết nguy hiểm trên biển kết thúc.