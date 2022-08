Ứng dụng công nghệ siêu vi phân tán bào chế Tonic thải độc gan hiệu quả cao

Tonic hỗ trợ thải độc gan là một cái tên mới mẻ, nổi bật và khác biệt với các sản phẩm dạng viên uống bổ trợ chức năng gan hiện có trên thị trường. Trong kỹ thuật bào chế, Tonic được hiểu là dạng dung dịch uống đậm đặc dược chất. Trong đó, các dược chất đã được hòa tan hoàn toàn nên dễ hấp thu, sinh khả dụng cao, đem đến hiệu quả cao hơn dạng viên uống.

Tonic hỗ trợ thải độc gan và công nghệ siêu vi phân tán

Từ năm 1985, cây Kế sữa chính thức được Ủy ban dược phẩm Châu Âu phê duyệt công dụng hỗ trợ điều trị bệnh gan. Hiện nay, ở Mỹ có đến ⅓ dân số trưởng thành (tương đương 60 triệu người) sử dụng các sản phẩm từ cây Kế sữa một cách thường xuyên để bảo vệ lá gan, ngăn ngừa các bệnh mãn tính.

Được biết đến với nhiều công dụng quý giúp bảo vệ gan như: Thải độc gan, mát gan, tăng cường chức năng gan, cải thiện hiệu quả các bệnh lý về gan (gan nhiễm mỡ, men gan cao, xơ gan, viêm gan…) nhưng các nhà khoa học đều thừa nhận, điểm hạn chế của Silymarin chính là ở độ hòa tan kém trong nước (0,4mg/ml). Do đó, ở dạng viên uống, Silymarin có tỉ lệ hấp thu thấp (23 - 47%), nên sinh khả dụng thấp. Điều này làm giới hạn khả năng phát huy tác dụng của dược chất và sự quan ngại về hiệu quả thực sự của các sản phẩm viên uống chứa Silymarin.

Để cải thiện độ hòa tan, tăng sinh khả dụng của hoạt chất này, nhóm nghiên cứu gồm nhiều dược sĩ chuyên môn giỏi của Dược phẩm Hoa Linh đã thực hiện nghiên cứu trong 5 năm, từ 2016 đến 2021, ứng dụng công nghệ siêu vi phân tán bào chế thành công Silymarin dưới dạng hòa tan hoàn toàn, kết hợp cao cô đặc các dược liệu (Actiso, Bồ Công Anh, Nhân trần, Cát căn) để sản xuất TPBVSK Tonic thải độc gan Ích Can Thanh. Ở dạng dung dịch uống đậm đặc dược chất, với Silymarin đã được hòa tan hoàn toàn, Tonic thải độc gan Ích Can Thanh có ưu điểm vượt trội về khả năng hấp thu, sinh khả dụng cao và hiệu quả hơn nhiều lần các chế phẩm dạng viên chứa cùng dược chất.

Giải thích về hướng đi khác biệt này, Thạc sĩ, Dược sĩ Đoàn Thị Nga, Trưởng nhóm nghiên cứu sản phẩm Tonic thải độc gan Ích Can Thanh cho biết: Khám phá ra dược chất Silymarin với nhiều công dụng quý cho lá gan là một thành tựu của y học thế giới. Tuy nhiên, lâu nay, việc cải thiện độ hòa tan của dược chất này, nhằm nâng cao sinh khả dụng vẫn là bài toán khó của các nhà khoa học. Chúng tôi đã dành hơn 5 năm để nghiên cứu chuyên sâu về kỹ thuật bào chế giúp Silymarin có thể hòa tan hoàn toàn. Và cuối cùng, đã thành công ở ứng dụng công nghệ siêu vi phân tán. Công nghệ tiên tiến và đặc biệt này, đã giúp tạo ra Silymarin ở dạng hòa tan hoàn toàn, tiền đề để bào chế thành công Tonic thải độc gan Ích Can Thanh, ở dạng dung dịch uống đậm đặc dược chất. Vì vậy, Tonic thải độc gan Ích Can Thanh với dược chất Silymarin ở dạng hòa tan sẵn, có ưu điểm dễ hấp thu, sinh khả dụng cao hơn so với dạng viên uống phổ thông. Chúng tôi hoàn toàn tự tin về hiệu quả của sản phẩm Tonic thải độc gan Ích Can Thanh, vì Silymarin được phát huy toàn vẹn những công dụng tuyệt vời của nó”.

Tonic thải độc gan Ích Can Thanh được thiết kế dạng lọ 20ml nhỏ gọn. Mỗi lọ chứa 105mg chiết xuất Kế sữa và cao cô đặc các dược liệu, hiệu quả rõ ràng, giúp bảo vệ lá gan: Hỗ trợ thải độc gan, mát gan, giúp tăng cường chức năng gan; Hỗ trợ giảm các triệu chứng mề đay, mẩn ngứa, vàng da, chán ăn do chức năng gan kém.

Mỗi ngày chỉ cần uống 1 - 2 lọ Tonic thải độc gan Ích Can Thanh là cách chủ động để bảo vệ gan, hỗ trợ thải độc gan, thanh lọc cơ thể, mang lại thể chất khỏe mạnh và làn da tươi trẻ, khỏe đẹp. Đồng thời, giúp phòng ngừa các bệnh lý về gan.

Anh Phạm Hoàng Giang, 40 tuổi cho biết: Tôi hay bị mề đay, mẩn ngứa do gan yếu. Đặc biệt là vào mùa hè, trên 2 cánh tay và cổ, lưng thường nổi những mảng ban đỏ, ngứa dữ dội. Sau khi dùng 1 hộp Tonic thải độc gan Ích Can Thanh, tôi thấy cải thiện tình trạng nổi mề đay, giảm mẩn ngứa.

Anh Nguyễn Sơn Toàn, 32 tuổi chia sẻ: Do tính chất công việc nên tôi thường xuyên phải uống rượu bia. Trước đây, sau mỗi lần uống rượu, tôi thường bị khát nước, khó ngủ, người mệt mỏi, uể oải, nôn nao, chóng mặt và nổi mụn nhiều do nóng gan... Từ khi biết đến Tonic thải độc gan Ích Can Thanh, tôi chủ động uống 1-2 lọ trước khi uống rượu nên không còn bị mệt mỏi, uể oải sau khi uống rượu nữa, tình trạng mẩn ngứa và mụn cũng giảm hẳn.

Chị Nguyễn Thị Huyền Hà, 30 tuổi chia sẻ thêm: Mình thường xuyên bị chướng bụng, ăn uống khó tiêu, sợ ăn, ăn không ngon miệng… do chức năng gan kém. Sau khi uống Tonic thải độc gan Ích Can Thanh, mình cảm thấy ăn ngon miệng hơn hẳn, giảm nóng trong người, da cũng sáng đẹp hơn.

Tính đến thời điểm hiện tại, Tonic thải độc gan Ích Can Thanh là sản phẩm tiên phong dạng dung dịch uống đậm đặc dược chất, với Chiết xuất Kế sữa (Silymarin) ở dạng hòa tan hoàn toàn nhờ công nghệ siêu vi phân tán. Tonic Thải độc gan Ích Can Thanh có ưu thế vượt trội: dễ hấp thu, hiệu quả cao, là lựa chọn hoàn hảo, thay thế các chế phẩm viên uống thông thường.

