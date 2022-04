Ùn tắc trạm thu phí không dừng cao tốc Hà Nội- Hải Phòng do đâu?

TPO - Trưa hôm qua (24/4), những xe sử dụng dịch vụ thu phí không dừng (ETC) qua đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng phải chuyển sang trả tiền mặt vì tuyến cáp quang trên cao tốc bị đứt, hệ thống ETC không giao dịch được.

Nhiều tài xế đăng thông tin lên mạng xã hội thông báo làn ETC trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng không hoạt động. Các làn thu phí ETC bị đóng, chỉ mở 1 làn phát thẻ cho xe dán thẻ ETC đi vào và khi ra khỏi đường cao tốc sẽ trả tiền mặt. Tài xế được giải thích là do hệ thống ETC mất tín hiệu kết nối.

Tình trạng trên khiến nhiều chủ xe dùng ETC bức xúc vì bị ùn ứ, chờ đợi trả tiền mặt khi xe đã sử dụng ETC và tài khoản thu phí có đủ tiền.

Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (Vidifi) cho biết, khoảng 10h30, trong lúc cắt cỏ trên mái ta luy bên đường ở km2 qua huyện Gia Lâm, Hà Nội, công nhân để lưỡi máy cắt làm đứt tuyến cáp quang cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Dây cáp được thiết kế chạy ngầm, song có thể bị lộ trên mặt đất. Tuyến cáp quang nội bộ do Vidifi đầu tư để truyền dữ liệu giữa các trạm thu phí nhằm tính toán mức phí tài xế xe dán thẻ không dừng phải trả.

Cáp quang đứt nên dữ liệu từ các trạm thu phí không truyền về trung tâm điều hành của cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, không thể kết nối với hệ thống xử lý của nhà cung cấp dịch vụ thu phí không dừng (ETC). Làn ETC của các trạm thu phí bị đóng, chỉ mở làn phát thẻ giấy cho xe đi vào và ra khỏi cao tốc.

Tình trạng trên khiến nhiều xe qua các trạm thu phí đầu cuối tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng bị ùn ứ, kéo dài khoảng 2-3 km trước mỗi trạm. Các xe di chuyển chậm qua trạm vì lái xe phải dừng để trả tiền mặt, kéo dài thời gian hơn khi sử dụng dịch vụ ETC hoặc một dừng (MTC).

Theo kế hoạch của Bộ Giao thông vận tải, từ 1/6/2022, toàn tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng chỉ thu phí ETC. Khi thực hiện, tại các trạm thu phí trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng sẽ bố trí một làn dành riêng xử lý sự cố, phục vụ xe lỗi thẻ.