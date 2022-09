U20 Việt Nam lách qua khe cửa hẹp, giành vé dự VCK U20 châu Á 2023

TPO - Một trong những sinh vật ngoạn mục và khó nắm bắt nhất của biển sâu, mực khổng lồ (Architeuthis dux), gần đây đã khiến một nhóm du khách kinh ngạc sau khi xác của nó trôi dạt trên một bãi biển ở New Zealand. Một hướng dẫn viên du lịch cho rằng, việc nhìn thấy xác chết của con mực khổng lồ này là một trải nghiệm chỉ có một lần trong đời.

Ngày 18/9, Công an quận Ba Đình và Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đang xác minh vụ việc một du khách nước ngoài bị tai nạn do va chạm với đoàn tàu khách Lào Cai - Hà Nội.