Tyme được HR Asia vinh danh là ”Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2022”

Tyme được vinh danh ” Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2022" nhờ những nỗ lực về phát triển nguồn nhân lực và các sáng kiến xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại thị trường Việt Nam trong hơn 5 năm qua do tạp chí HR Asia bình chọn.

“Nơi làm việc tốt nhất Châu Á” là giải thưởng uy tín được tạp chí HR Asia công bố, dựa trên kết quả khảo sát mức độ gắn kết nhân viên theo quy chuẩn quốc tế. Giải thưởng năm nay quy tụ 622 công ty tại Việt Nam tham gia với 120 doanh nghiệp được vinh danh.

Điểm bình quân của Tyme trên cả ba hạng mục khảo sát cao vượt trội so với bình quân thị trường. Cụ thể, hạng mục đánh giá về văn hóa, cấu trúc và sáng kiến nhân sự (Core) là 4.56, cao hơn so với bình quân ngành (3.73). Tại hạng mục đánh giá mức độ hài lòng và gắn kết cá nhân (Self), Tyme đạt 4.57 so với ngành là 3.87. Hạng mục mức độ làm việc và gắn kết tập thể (Group) là 4.71 so với mặt bằng chung là 4.01.

Tyme được HR Asia đánh giá cao về môi trường làm việc theo tiêu chuẩn quốc tế và những nỗ lực trong quá trình xây dựng văn hoá doanh nghiệp, đào tạo và gắn kết nhân sự chất lượng trong lĩnh vực công nghệ IT và lĩnh vực fintech – ngân hàng số. Đây là giải thưởng thứ 2 Tyme nhận được, trong năm 2022, Tyme đạt top 5 Công ty IT tốt nhất Việt Nam 2022 do IT Việc công bố.

Yếu tố tạo nên kết quả vượt trội của Tyme

Con người – sản phẩm – công nghệ là 03 yếu tố cốt lõi trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Tyme với sứ mệnh khai mở tiềm năng tài chính của người dùng tại các thị trường mới nổi (emerging markets). Cùng sứ mệnh này, các thành viên Tyme luôn được truyền cảm hứng và tạo điều kiện để phát triển năng lực song hành cùng với chất lượng sản phẩm họ tạo ra. Tiếp nối thành công của TymeBank với 5 triệu người dùng tại Nam Phi, Tyme tiếp tục mở rộng quy mô phát triển, ra mắt ngân hàng số thứ 2 GOTyme tại Phillipines và các thị trường mới trong thời gian tới.

Với sự bùng nổ công nghệ và nhu cầu đa dạng của khách hàng, việc tìm hiểu và phát triển công nghệ trong lĩnh vực tài chính là điều tất yếu. Đội ngũ tại Tyme luôn mang tinh thần học hỏi và ứng dụng những công nghệ mới nhất với điện toán đám mây (Amazon Web Services), kiến trúc dịch vụ vi mô (microservices), hệ thống lõi ngân hàng dựa trên điện toán đám mây (Cloud core banking)...

Nhân sự là nhân tố quan trọng nhất cho những thành tựu của Tyme về chiến lược phát triển công nghệ, sản phẩm và quản trị nguồn nhân lực. Ông Lê Xuân Minh - Giám đốc Điều hành Tyme Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng văn hóa doanh nghiệp bền vững là khi tập trung vào đội ngũ nhân sự, tạo cơ hội để họ trau dồi bản thân, từ đó, phát triển song hành cùng doanh nghiệp trên hành trình kiến tạo chuỗi ngân hàng số trên nền tảng công nghệ.” Với giá trị cốt lõi“Học hỏi – phát triển”, Tyme đã ứng dụng các nền tảng trực tuyến vào chiến lược đào tạo với Tyme Academy, Tyme Internship Program… cùng các chương trình vinh danh sáng kiến về sản phẩm, công nghệ và nhân tài được triển khai thường niên như "SHIP IT” (Hackathon), All-Star Awards, Weekly Kudos…

Tyme không ngừng đưa ra những đổi mới trong chiến lực phát triển nhân sự, giúp cho tập thể nhân viên gắn kết, phát triển và cống hiến. Cụ thể hơn, sau đại dịch, Tyme tiếp tục áp dụng mô hình làm việc Hybrid, cho phép nhân viên có thể linh hoạt làm việc tại các địa điểm khác nhau, đồng thời, đảm bảo các chính sách lương thưởng, phúc lợi và chế độ đãi ngộ tốt. Tyme liên tục triển khai các hoạt động gắn kết đội nhóm, các chương trình chăm sóc sức khoẻ thể chất và tinh thần... Thêm vào đó, Tyme luôn lắng nghe ý kiến thông qua các khảo sát, đánh giá định kỳ, đo lường mức độ gắn kết, hài lòng của nhân viên (Employee Engagement Survey, eNPS), từ đó đưa ra sáng kiến phát triển tổ chức.

Tyme Group - một trong những tập đoàn phát triển ngân hàng số nhanh nhất thế giới - mang sứ mệnh phát triển chuỗi ngân hàng số cho hàng triệu người dùng trên toàn cầu. Thành lập vào 2016, Tyme Việt Nam, là Trung tâm Phát triển Công nghệ và Sản phẩm của Tyme Group, sở hữu hệ sinh thái công nghệ dẫn đầu với đội ngũ hơn 300 chuyên gia về lĩnh vực công nghệ, phát triển sản phẩm fintech và ngân hàng số tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và các quốc gia khác.

Để tìm hiểu thêm thông tin về Tyme, vui lòng truy cập website: vietnam.tyme.com và tyme.com