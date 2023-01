Tỷ phú Hong Kong họp báo để nói về những người tình nổi tiếng

TPO - Tỷ phú nổi tiếng của Hong Kong Lưu Loan Hùng cho biết ông không dùng tiền ép buộc những người tình là minh tinh nổi tiếng như Lý Gia Lân, Quan Chi Lâm phải chịu đựng sở thích quái đản.

HK01 đưa tin mới đây tỷ phú Lưu Loan Hùng đã tổ chức họp báo làm rõ nhiều thông tin liên quan tới tình trường của ông cùng các người đẹp nổi danh giới giải trí Hương Cảng như Lý Gia Hân, Quan Chi Lâm, Thái Thiếu Phân, Hồng Hân...

Theo HK01, Lưu Loan Hùng là nhà sáng lập đế chế Chinese Estates và là một trong những ông trùm bất động sản ở Hong Kong. Ông trùm nhà đất sở hữu khối tài sản hàng chục tỷ USD, đồng thời cũng là cái tên nổi danh trong giới giải trí vì từng "nuôi dưỡng" nhiều người đẹp, giúp đỡ không ít nghệ sĩ trong cảnh túng quẫn.

"Chỉ cần các cô ấy xứng đáng, tôi sẽ là người đàn ông tử tế. Việc tôi tặng túi xách hàng hiệu, biệt thự cho họ là bình thường. Nếu bạn gái cũ gặp khó khăn, tôi cũng không ngại giúp đỡ. Cách đây 2-3 năm, tôi từng chuyển một khoản tiền khổng lồ cho một phụ nữ tôi từng có quan hệ cách đây hơn 50 năm. Từng có người dùng tên tuổi, chữ ký của tôi để lừa đảo, tôi cũng không truy cứu", Lưu Loan Hùng nhớ lại một thời phong lưu của mình.

Tuy nhiên, tỷ phú họ Lưu phủ nhận mình có những hành vi tình dục biến thái. Ông không sử dụng tiền bạc và quyền lực để ép các sao nữ như Dung Tổ Nhi, Trịnh Hi Di hay Quan Chi Lâm làm tổn thương vùng nhạy cảm của cơ thể.

"Tôi không liên quan đến các vụ việc như 'bóng bàn', 'golf' hay 'chả giò' như truyền thông đưa tin", Lưu Loan Hùng nói.

Theo HK01, đầu năm 1990, hàng loạt tờ báo xứ Hương Cảng đưa tin nữ diễn viên Quan Chi Lâm đã phải tới bệnh viện để lấy hai quả bóng golf ra khỏi cơ thể. Truyền thông cho rằng người đẹp dùng chiêu trò này để tranh sủng với Lý Gia Hân, khi đó cả hai cùng là người tình của tỷ phú Lưu Loan Hùng. Scandal khiến danh tiếng của Quan Chi Lâm bị hủy hoại, sự nghiệp tụt dốc.

Ngoài ra, tỷ phú Lưu Loan Hùng cũng nhắc đến người tình cũ là "hoa hậu đẹp nhất lịch sử" Lý Gia Hân. Ông vạch trần thủ đoạn của người đẹp để được gả vào gia tộc họ Hứa giàu có.

Theo đó, năm 2009, tỷ phú Lưu Loan Hùng thành lập trung tâm thương mại mang tên The One. Trong khi đó, một trang báo Hong Kong cũng từng gọi Lý Gia Hân là The One. Truyền thông khi đó cho rằng tỷ phú Lưu Loan Hùng nhớ thương người tình mãi không thôi, nhưng lúc này Lý Gia Hân đã ở bên chồng là Hứa Tấn Hanh.

Tuy nhiên, tỷ phú họ Lưu cho biết đây chỉ là chiêu trò của Lý Gia Hân để tự nâng cao giá trị của bản thân. "Cô ấy tìm được một tên ngốc giàu có để gả đi, sống sung túc, tôi cũng mừng cho cô ấy", doanh nhân nổi tiếng Hong Kong nói.

"Trung tâm thương mại đó là dành cho con trai tôi Lưu Minh Vĩ. Mọi người đều nghĩ tôi rất yêu Lý Gia Hân nên mới xây dựng cả tòa nhà để bày tỏ, nhưng đó không phải là sự thật", Lưu Loan Hùng giải thích.

Theo HK01, nhiều minh tinh như Hồng Hân, Thái Thiếu Phân cũng từng có quãng thời gian ở bên Lưu Loan Hùng và được ông cưng chiều. Nhưng sau đó, họ đều tìm được bến đỗ mới. Việc Lưu Loan Hùng nhắc lại chuyện tình ái năm xưa khiến danh tiếng của Lý Gia Hân bị ảnh hưởng.

Hiện tại, bên cạnh Lưu Loan Hùng là Trần Khải Vận - cựu phóng viên giải trí. Họ có với nhau hai con: một trai, một gái.