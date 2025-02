Tuýt còi nhà hàng Aroma Beach ở Nha Trang bị khách tố 'chặt chém'

TPO - Đoàn kiểm tra liên ngành TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu chủ nhà hàng bị khách tố "chặt chém" tạm ngừng kinh doanh để báo cáo Chủ tịch UBND thành phố sau đó sẽ có những bước xử lý tiếp theo.

Tối 6/2, đoàn kiểm tra liên ngành TP. Nha Trang đã đến nhà hàng Aroma Beach (đường Nguyễn Thiện Thuật, TP Nha Trang) để xác minh thông tin về việc du khách tố cáo nhà hàng “chặt chém”, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong việc kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Tại thời điểm kiểm tra vào đêm 6/2, ông Hồ Văn Tâm - chủ nhà hàng Aroma Beach - xác nhận, bill lan truyền trên mạng là của nhà hàng và cho rằng những thông tin đưa trên mạng về việc nhà hàng "chặt chém" không đúng với diễn biến vụ việc.

Theo ông Tâm, khoảng 18h ngày 3/2, một nhóm khách Trung Quốc hơn 15 người đến ăn uống ở nhà hàng Aroma Beach. Hướng dẫn viên người Trung Quốc đi cùng đoàn đã thông báo quán tăng khẩu phần các món ăn cho phù hợp với số lượng khách. Nhân viên nhà hàng đã làm các phần ăn rất nhiều nên khi tính tiền theo đó mà các món ăn được tăng lên nên tổng tiền ăn là trên 15,7 triệu đồng. Cộng thêm tiền phụ thu hơn 4,7 triệu đồng nên số tiền khách thanh toán là hơn 20,4 triệu đồng. Sau đó, do có sự tranh cãi nên ông Tâm đã in lại bill mới với số tiền hơn 16 triệu đồng.

Tại buổi kiểm tra, ông Tâm chỉ xuất trình giấy chứng đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH Đại Phát Tâm Nha Trang (địa chỉ tại 38 Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang) do ông làm giám đốc. Ông Tâm còn thiếu rất nhiều giấy phép liên quan đến việc kinh doanh dịch vụ ăn uống như: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; giấy xác nhận đủ sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh; giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm…

Bên cạnh đó, nhà hàng Aroma Beach còn có dấu hiệu sai biển hiệu, bảng quảng cáo; niêm yết giá không rõ ràng dễ gây nhầm lẫn cho khách hàng. Khoảng 22h30 tối 6/2, đoàn kiểm tra liên ngành TP. Nha Trang đã hoàn tất việc kiểm tra và yêu cầu ông Tâm tạm ngưng kinh doanh dịch vụ ăn uống tại nhà hàng Aroma Beach. Đoàn kiểm tra sẽ báo cáo với Chủ tịch UBND TP. Nha Trang để có những bước xử lý tiếp theo theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, chiều 4/2, trên trang mạng xã hội lan truyền hình ảnh quán ăn Aroma Beach tính hóa đơn “trên trời” cho khách Trung Quốc. Theo hóa đơn du khách đưa lên thì giá cà tím nướng mỡ hành hơn 1,8 triệu đồng, 2 trứng vịt lộn giá 700.000 đồng, 2 rau muống xào tỏi 1 triệu đồng... Tổng hóa đơn hơn 20 triệu đồng, trong đó có hơn 4,7 triệu đồng phụ thu.

Ngày 5/2, đoàn kiểm tra liên ngành đã đến nhà hàng trên để làm việc tuy nhiên nhà hàng đã đóng kín cửa, toàn bộ biển hiệu bị tháo xuống. Đoàn kiểm tra đã nhiều lần gọi cửa và tìm cách liên lạc với ông Hồ Văn Tâm nhưng bất thành.

Theo tìm hiểu của phóng viên, nhà hàng Aroma Beach từng bị nhiều du khách Trung Quốc phản ánh về việc “chặt chém" với những món ăn bình thường nhưng lại được đội giá “trên trời". Trên app Rednote, nhiều bài đăng có hashtag liên quan cảnh báo du khách về địa điểm này.

Theo phản ánh của du khách trước đây, rau muống xào tại quán này có giá hơn 60 nhân dân tệ (khoảng 210.000 đồng). Một con cua nhỏ có giá 230 nhân dân tệ (khoảng 800.000 đồng) và giá này không hề được quán niêm yết trên thực đơn.

Theo trải nghiệm của du khách, quán Aroma Beach đặt biển lớn bằng tiếng Trung để thu hút khách du lịch. Họ cảnh báo rằng nếu không muốn bị "chém đẹp", du khách nên tránh xa những quán ăn có bảng hiệu tiếng nước ngoài quá lớn và không niêm yết giá rõ ràng.

Mới đây, một tài khoản mạng xã hội Facebook tên Q.H đăng tải hình ảnh, thông tin tố một quán ăn ở Khánh Hòa. Nội dung phản ánh: "Kinh hoàng 2 đĩa gà kho 600k. Mọi người có ghé tới Nha Trang - Ninh Hòa nên né quán này ra nha. Quán không có tên nằm ngay cầu Suối Tre, gia đình mình đi vài người ăn cơm trưa, tổng bill hơn 3 triệu, chỉ ăn cơm và vài lon nước ngọt...". Bà Nguyễn Thu Hương (chủ quán ăn bị tố) cho biết, khoảng 14h ngày 4/2, có một đoàn khách đi 3 ô tô gồm 14 người, trong đó có 12 người lớn, 2 trẻ em vào quán. Đoàn khách gọi các món ăn như: Gà kho, thịt luộc, sườn xào, trứng chiên, canh chua, lẩu mực... "Hóa đơn của đoàn khách này có tổng số tiền là 3.170.000 đồng và thanh toán bằng hình thức chuyển khoản. Bảng giá niêm yết tại quán thì gà kho cỡ lớn (từ 5 người ăn trở lên là 300.000 đồng/phần) và nhóm này 14 người đã yêu cầu quán làm 2 phần nên có giá 600.000 đồng", bà Hương nói. Ngày 7/2, đại diện lãnh đạo UBND xã Ninh Ích cho biết đã cử các lực lượng đến quán ăn để xác minh, kiểm tra ngay sau khi tiếp nhận phản ánh về một quán ăn thuộc thôn Phú Hữu bị du khách tố "chặt chém". Kết quả kiểm tra cho thấy toàn bộ thực đơn ở quán đều niêm yết giá đầy đủ, quán có giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm, giấy phép kinh doanh theo quy định. Bill xuất hiện trên mạng được xác định là đúng của quán, chủ quán là bà Nguyễn Thu Hương (thôn Phú Hữu, xã Ninh Ích, Ninh Hòa, Khánh Hòa). Theo lãnh đạo xã Ninh Ích, giá niêm yết gà kho cỡ nhỏ 150.000 đồng/phần cho 2 - 4 người ăn và cỡ lớn 300.000 đồng/phần cho 5 người ăn trở lên. Khi khách gọi món, quán làm định lượng thức ăn cho 2 bàn, 14 khách. Toàn bộ nước uống, không có phụ thu mà quán bán đúng theo quy định. Hiện địa phương đã làm văn bản báo cáo gửi lên UBND thị xã Ninh Hòa.