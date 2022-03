Tuyển sinh 2022: Ðể không “trượt oan”

Thí sinh tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh tháng 3/2021. Ảnh: Nghiêm Huê

Bạn Thái Thị Ngân ở Cà Mau cho biết do yêu thích ngành công an và quân đội nên năm nay là lần thứ 3 thử sức với kỳ thi tốt nghiệp THPT để tìm cơ hội. Tuy nhiên, khối trường công an có thêm kỳ thi đánh giá năng lực, nên Ngân sẽ phải tham gia 2 kỳ thi. Ngân rất lo lắng vì năm 2021 em thiếu 1 điểm khi xét tuyển vào Học viện Cảnh sát Nhân dân. Năm nay, không còn xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm học bạ mà thay vào đó là 60% điểm thi đánh giá năng lực do Bộ Công an tổ chức và 40% điểm thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển của từng trường.

Tư vấn với thí sinh về xét tuyển vào khối trường Công an, đại úy Nguyễn Mạnh Tuấn, chuyên viên chính Cục Đào tạo, Bộ Công an cho biết chỉ tiêu tuyển sinh dành cho nữ ở các trường Công an hạn chế nên cơ hội với các thí sinh rất khó. Nếu yêu thích ngành công an, thí sinh vẫn còn một cơ hội nữa là đi nghĩa vụ Công an nhân dân.

Cũng theo đại úy Nguyễn Mạnh Tuấn, thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường công an cần lưu ý một số thông tin. Cụ thể, Bộ Công an cho phép gia tăng độ tuổi xét tuyển đối với thí sinh THPT đến dưới 22 tuổi (những năm trước là 20 tuổi), học sinh dân tộc thiểu số từ 22 tuổi lên 25 tuổi. Cùng đó, Bộ Công an đánh giá khả năng vận động của thí sinh thông qua kiểm tra thể lực như chạy 100m, 800m, 1.500m bật cao tại chỗ, hoặc co tay xà đơn. Một điểm đáng lưu ý, thí sinh muốn xét tuyển vào trường Công an phải đăng ký nguyện vọng 1.

Hôm qua, Ban Tuyển sinh Bộ Quốc phòng thông báo chỉ tiêu và những điều cần biết về tuyển sinh hệ quân sự vào các trường quân đội 2022. Năm nay, 17 trường thuộc Bộ Quốc phòng cơ bản giữ ổn định tuyển sinh như những năm trước. Thí sinh nữ chỉ có cơ hội xét tuyển vào Học viện Quân y, Học viện Khoa học Quân sự, Học viện Kỹ thuật Quân sự. Đại tá Vũ Xuân Tiến cho biết chỉ tiêu xét tuyển dành cho nữ vào các học viện này không quá 10% đối với các ngành Ngôn ngữ, không quá 6% cho các ngành khác của Học viện Kỹ thuật Quân sự. Tại Học viện Kỹ thuật Quân sự có 19 chỉ tiêu dành cho thí sinh nữ cả hai miền Nam - Bắc.

Trong đó, 5/19 chỉ tiêu dành xét tuyển thẳng, chỉ còn 14 chỉ tiêu để xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT. Học viện Quân y có 24/312 chỉ tiêu dành cho nữ, nhưng chỉ còn 18/24 chỉ tiêu dành cho thí sinh xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Tương tự, tại Học viện Khoa học Quân sự, có 5 ngành dành chỉ tiêu xét tuyển thí sinh nữ là Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Nga, Quan hệ quốc tế với tổng chỉ tiêu là 8. Trong số này có 4 chỉ tiêu dành để xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Năm 2021, điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Anh của Học viện Khoa học Quân sự dành cho nữ cao nhất trong tất cả các ngành, các trường của Bộ Quốc phòng là 29,44 điểm.

Ban Tuyển sinh, Bộ Quốc phòng cũng lưu ý thí sinh, tuy Bộ GD&ĐT dự kiến đăng ký tuyển sinh ĐH sẽ diễn ra sau kỳ thi tốt nghiệp THPT (kỳ thi này dự kiến tổ chức vào tháng 7) nhưng vòng sơ tuyển của Bộ Quốc phòng đối với các thí sinh xét tuyển năm nay diễn ra từ 15/3 đến 20/5. Các thí sinh xét tuyển vào các trường phải đảm bảo hai điều kiện tiên quyết là qua vòng sơ tuyển của Ban chỉ huy Quân sự cấp quận, huyện và đăng ký nguyện vọng 1 vào trường quân đội yêu thích. Năm nay, các trường quân đội vẫn xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT là chủ yếu, không lấy điểm kỳ thi đánh giá năng lực hay đánh giá tư duy.

Lưu ý các điều kiện cần

Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm nay không tổ chức kỳ thi năng khiếu dành cho các thí sinh muốn xét tuyển vào nhóm ngành Báo chí. Tuy nhiên, để đăng ký xét tuyển, ngoài tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT để có điểm các tổ hợp quy định, thí sinh phải đạt yêu cầu về học bạ như đạt điểm trung bình mỗi học kỳ của 5 học kỳ THPT từ 6.0 trở lên, hạnh kiểm đạt Khá trở lên. Đối với thí sinh xét tuyển nhóm ngành Báo chí, môn Ngữ văn 5 kỳ THPT phải đạt từ 6,5 điểm trở lên…

Vấn đề sai sót trong khai hồ sơ khi đăng ký dự thi của thí sinh năm nào cũng diễn ra. Bên cạnh đó, nhiều thí sinh bỏ qua điều kiện cần của các trường nên khi trúng tuyển mới vỡ lẽ vẫn trượt ĐH.

Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên tân sinh viên nhập học bằng hình thức trực tuyến. Đến tháng 2 vừa qua, sinh viên mới đến trường để hoàn thiện hồ sơ. Qua quá trình hậu kiểm, trường ĐH Công nghiệp TPHCM có khoảng chục trường hợp bị sai đối tượng dẫn đến điểm chuẩn bị sai. Trong đó có 2 trường hợp sinh viên sau khi rà soát thấp hơn điểm chuẩn của ngành học. Trường đã trao đổi, động viên 2 sinh viên này chuyển sang ngành học khác có mức điểm chuẩn phù hợp hơn. Trường ĐH Luật TPHCM sau khi rà soát cũng phát hiện có một số sinh viên khai sai đối tượng, khu vực nên điểm thi sau khi kiểm tra lại không đủ để trúng tuyển ngành học đã đăng ký. Trường đã trao đổi và đề nghị các sinh viên này chuyển sang ngành học khác phù hợp hơn với điểm thi của các em.