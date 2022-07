Tuyển sinh 2022: Điểm chuẩn những ngành nóng sẽ không giảm?

TP - Thống kê từ dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT cho thấy, so với năm ngoái, số lượng thí sinh đạt điểm 10 năm nay giảm rất nhiều, nhưng theo các chuyên gia, điểm chuẩn những ngành nóng dự báo không giảm.

Năm 2021, cả nước có 24.318 điểm 10 ở 9 môn thi (Toán, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, Giáo dục công dân, ngoại ngữ, Văn) trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Năm nay con số này chỉ còn 5.560. Trong đó, “bốc hơi” mạnh nhất là môn Sinh, giảm hơn 98%, từ 582 bài thi đạt điểm 10 xuống còn 5 bài. Tiếp đến là môn Ngoại ngữ giảm hơn 90%, từ 4.345 bài thi xuống còn 425 bài thi. Môn Giáo dục Công dân giảm hơn 84%, từ kỷ lục 18.680 bài thi đạt điểm 10 xuống còn 2.836 bài. Tuy nhiên, kỳ thi tốt nghiệp năm nay lại ghi nhận có những môn tăng vọt số lượng bài thi đạt điểm 10. Trong đó, tăng đáng kể là môn Lịch sử từ 266 bài thi lên 1.779 bài thi.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, phổ điểm khối A00 cao nhất khi có tới 20.000 thí sinh đạt số điểm là 22,5. Đặc biệt, tổ hợp A00 cũng có 11 thí sinh đạt điểm 29,5-30, nhiều nhất trong 5 tổ hợp chính (A00 (Toán, Lý, Hóa); B00 (Toán, Hóa, Sinh); A01 (Toán, Lý, Anh); C00 (Văn, Sử, Địa); D01 (Toán, Văn, Anh).

Qua phổ điểm thi tốt nghiệp THPT một số tổ hợp năm nay cao hơn năm trước (tổ hợp A00, A01), các chuyên gia dự báo những ngành học, trường xét tuyển bằng các tổ hợp này điểm chuẩn sẽ tăng. Tuy nhiên mức độ điểm tăng rất nhẹ, không đáng kể và không ảnh hưởng đến nguyện vọng của thí sinh. Những ngành học xét tuyển khối A00 (Toán, Lý, Hoá) điểm chuẩn sẽ tăng từ 0,5 đến 1 điểm, còn tổ hợp liên quan đến Ngoại ngữ như D01 (Toán, Văn, Anh) chắc chắn điểm chuẩn sẽ giảm.

Từ phổ điểm kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022, GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, ĐH Quốc gia Hà Nội cho rằng về cơ bản phổ điểm năm nay vẫn từ 21 - 26 nên điểm thi của các tổ hợp xét tuyển sinh không thay đổi nhiều so với năm ngoái. Mặt khác, với các ngành nhu cầu xã hội cao, điểm vẫn cao nhưng khó xảy ra hiện tượng 30 điểm vẫn trượt ĐH như năm trước. Tuy nhiên, GS Nguyễn Đình Đức cũng lưu ý, năm nay, với chính sách đổi mới xét tuyển của Bộ GD&ĐT bằng phần mềm chung trên toàn quốc, để an toàn, tuyển đủ số lượng, có thể nhiều trường sẽ lấy tăng hơn nhiều so với chỉ tiêu.

Nghiên cứu kỹ quy chế và hướng dẫn tuyển sinh

Hôm qua, tại Hà Nội, chương trình tư vấn tuyển sinh của Báo Tuổi trẻ phối hợp cùng Bộ GD&ĐT tổ chức tại Trường ĐH Bách khoa Hà Nội có sự tham gia của hơn 100 trường ĐH khu vực phía Bắc. Đã có “vốn” trong tay, đến với ngày hội, các thí sinh đều mong muốn được tư vấn đặt “cửa” nào để có cơ hội trúng tuyển cao nhất.

Dựa theo phổ điểm các tổ hợp chính được Bộ GD&ĐT công bố, những tổ hợp có môn Ngoại ngữ điểm chuẩn sẽ giảm.

PGS.TS Vũ Thị Hiền, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Ngoại thương, cho biết tới thời điểm này đã đẩy tất cả danh sách thí sinh “trúng tuyển có điều kiện” (thí sinh còn thiếu điều kiện tốt nghiệp THPT) theo phương thức xét tuyển của trường. Nhưng bà Hiền khẳng định, thí sinh chỉ chính thức trúng tuyển vào 1 nguyện vọng khi đăng ký tất cả các nguyện vọng với tất cả các phương thức xét tuyển trên hệ thống của Bộ GD&ĐT, bao gồm cả các nguyện vọng đã được các trường thông báo trúng tuyển tạm thời. Theo đó, thí sinh có thể sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên phù hợp với mong muốn, sở thích của mình trên hệ thống xét tuyển của bộ.

“Cho dù là nguyện vọng thứ 10 mới đủ điều kiện đỗ thì thí sinh vẫn được xác nhận trúng tuyển, nếu 9 nguyện vọng xếp trước thí sinh không đủ điều kiện đỗ”, PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH, Bộ GD&ĐT, cũng khẳng định khi có nhiều phụ huynh và thí sinh vẫn lo lắng khi không đặt ưu tiên 1 cho trường đã đảm bảo đỗ, trong khi trường thí sinh mơ ước là trường khác.

PGS Nguyễn Thu Thủy khuyên thí sinh phải nghiên cứu kỹ quy chế và các hướng dẫn tuyển sinh. Theo quy chế, thí sinh sử dụng tài khoản đã được cấp để đăng ký, điều chỉnh bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần từ nay tới 17h ngày 20/8.