Tuyển nữ Philippines lập kỳ tích bằng chiến thắng trước chủ nhà World Cup nữ 2023

TPO - "Động đất" đã nổ ra ở New Zealand, khi đội chủ nhà dù có sức mạnh vượt trội lại thua đội bóng lót đường Philippines. Đây là thắng lợi đầu tiên của Philippines tại World Cup, một thắng lợi mang tính lịch sử.

New Zealand vừa giành chiến thắng 1-0 trước đội cựu á quân Na Uy. Họ nắm mọi lợi thế để giành chiến thắng ở trận đấu này khi có lực lượng vượt trội cùng điểm tựa NHM.

Vì vậy, họ hừng hực khí thế khi vào trận gặp Philippines. Và các cơ hội nhanh chóng đến với họ. Phút thứ 10, Hannah Wilkinson tung cú đá trong tư thế khá thuận lợi nhưng cô lại đưa bóng lên khán đài.

Mải tấn công mà lơ là phòng thủ, New Zealand đã nhận trái đắng. Phút 24, từ một đường tạt từ cánh, hậu vệ chủ nhà phá bóng không tốt, sau đó bóng được tạt vào lần hai và Sarina Bolden tận dụng thời cơ bật lên đánh đầu dũng mãnh khiến thủ môn Victoria Esson phải vào lưới nhặt bóng.

Đây là bàn thắng đầu tiên của Philippines trong lần đầu tiên tham dự World Cup. Thời gian còn lại, họ quyết tâm bảo vệ thành quả để trở thành đội bóng thứ hai của Đông Nam Á thắng tại World Cup, sau Thái Lan (đánh bại Bờ Biển Ngà tại VCK 2015).

Bị thua sốc, New Zealand dồn toàn bộ đội hình gây sức ép. Đội bóng này chủ yếu dùng những pha tạt bóng từ hai cánh để tìm kiếm cơ hội. Phút 34, họ đã có thời cơ rõ ràng. Nhưng Jacqui Hand lại đưa bóng đi cắt ngang khung thành.

Không hài lòng với thế trận ở hiệp 1, sang hiệp 2 chủ nhà thay liền 2 cầu thủ để đẩy mạnh mặt trận tấn công, với sự xuất hiện của Chance và Riley. Và thực tế là họ đã làm tốt hơn trong khâu kiểm soát cuộc chơi và dàn xếp tấn công.

New Zealand cầm bóng gấp đôi, dứt điểm vượt trội so với Philippines (7 so với 2), và họ liên tục khiến khung thành đối thủ chao đảo. Phút 65, Jacqui Hand nhận đường chuyền thuận lợi của đồng đội nhưng lại đưa bóng đập cột dọc.

5 phút sau, New Zealand đã ghi bàn khi Jacqui Hand bật cao đánh đầu tung lưới nữ Philippines. Nhưng VAR lập tức can thiệp và từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị của Wilkinson, người tung ra đường tạt.

Thời gian cuối, New Zealand tạt bóng dồn dập. Nhưng trước sự đeo bám quyết liệt của đối thủ, họ không tạo ra nhiều cơ hội để nuôi hy vọng. Rõ ràng nhất có lẽ là tình huống ở phút 90, khi Olivia Chance băng xuống đệm bóng từ cự ly gần. Đường bóng đi rất hiểm, sệt và hướng về góc xa. Nhưng bằng một cách nào đó, thủ môn Philippines vẫn cản phá thành công.

Và cô cũng phá tan tham vọng giật lại 1 điểm của New Zealand. Philippines giành thắng lợi lịch sử 1-0, qua đó mở ra hy vọng giành vé đi tiếp tại bảng A.