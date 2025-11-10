Tuyên hủy án 2 cấp ở Đắk Lắk, yêu cầu xét xử lại vụ tranh chấp mua bán cà phê

TPO - TAND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ, nay là TAND tối cao) đã chấp nhận quyết định kháng nghị của Viện trưởng Viện KSND cùng cấp hủy toàn bộ bản án phúc thẩm, sơ thẩm, giao hồ sơ cho TAND huyện Ea H’leo (cũ, nay là TAND khu vực 9 - Đắk Lắk) thụ lý nhập chung vào một vụ án để giải quyết vụ tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản cà phê.

Nông dân Đắk Lắk thu hoạch cà phê. Ảnh minh họa.

Ngày 10/11, bà Tô Thị Mỹ Hạnh (xã Ea Drăng, Đắk Lắk) cho biết, đang chờ lịch xét xử lại vụ án Tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản giữa bà Hạnh cùng Công ty TNHH Hạnh Thành và bị đơn gồm bà Nguyễn Thị Thùy Trang cùng chồng Nguyễn Đình Hướng (trú cùng xã Ea Drăng).

Trước đó, ngày 28/4/2025, TAND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) đã ra 2 quyết định giám đốc thẩm. Trong đó, quyết định số 13/2025/DS-GĐT ngày 28/4/2025, chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ), hủy bản án dân sự phúc thẩm số 337/2024/DS-PT ngày 12/12/2024 của TAND tỉnh Đắk Lắk, và bản án dân sự sơ thẩm số 33/2024/DS-ST ngày 26/4/2024 của TAND huyện Ea H’leo.

Quyết định số 14/2024, ngày 28/4/2025, chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ), hủy bản án dân sự phúc thẩm số 338/2024/DS-PT ngày 12/12/2024 của TAND tỉnh Đắk Lắk, và bản án dân sự sơ thẩm số 34/2024/DS-ST ngày 26/4/2024 của TAND huyện Ea H’leo.

Theo TAND cấp cao tại Đà Nẵng, Công ty TNHH Hạnh Thành (trụ sở tại xã Ea Drăng, Đắk Lắk) do ông Trần Quang Thành làm giám đốc, vợ là Tô Thị Mỹ Hạnh.

Bà Hạnh cho rằng có mua bán cà phê tư cách cá nhân với bà Nguyễn Thị Thùy Trang. Trong khoảng thời gian từ ngày 5-20/2/2024, bà Hạnh thỏa thuận mua cà phê của bà Trang theo hình thức trả tiền trước, nhận hàng sau. Bà Hạnh đã chuyển tiền cho bà Trang nhiều lần, tổng số 1,150 tỷ đồng. Tuy nhiên, bà Trang mới giao cho bà Hạnh được gần 6,4 tấn cà phê, trị giá 507 triệu đồng, còn giữ 642 triệu đồng của bà Hạnh (tương đương 8,1 tấn cà phê nhân xô) nên bà Hạnh khởi kiện yêu cầu bà Trang và chồng là ông Nguyễn Đình Hướng phải giao 8,1 tấn cà phê nhân xô.

Ngoài ra, bà Đỗ Thị Minh Trâm (phụ việc cho Công ty Hạnh Thành) trình bày, ngày 20/2/2024, bà có chuyển nhầm cho bà Nguyễn Thị Thùy Trang 600 triệu đồng. Lẽ ra, số tiền này bà Trâm chuyển cho bà Nguyễn Thị Thu Trang ở Thanh Hóa để nhờ mua đất. Sau khi phát hiện chuyển nhầm, bà Trâm nhiều lần nhắn tin xin lại nhưng bà Trang không trả nên bà Trâm đã gửi đơn tố cáo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, đang chờ kết quả giải quyết.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Thùy Trang cho rằng, chỉ giao dịch bán cà phê cho Công ty Hạnh Thành, không giao dịch bán cà phê với cá nhân bà Hạnh. Ngày 30/4/2021, chốt nợ, Công ty Hạnh Thành nợ bà Trang 1,791 tỷ đồng. Sau đó, công ty đã trả 1,533 tỷ đồng, còn nợ 257 triệu đồng. Bà Trang khởi kiện đòi Công ty Hạnh Thành phải trả cho bà tiền gốc 257 triệu đồng và lãi suất phát sinh.

Theo bà Trang, ngày 9/2/2023, bà Trang có giao cho Công ty Hạnh Thành 49,3 tấn cà phê, giá 43.800đ/kg do xe Lâm An chở đến, bà Hồ Thị Mỹ Hoa thay mặt công ty nhận hàng. Số tiền 1,5 tỷ đồng Công ty Hạnh Thành chuyển vào tài khoản ông Hướng (chồng bà Trang) ngày 9/2/2023 và số tiền bà Hạnh kiện đòi 642 triệu đồng (vì cho rằng trả trước tiền mua cà phê nhưng bà Trang chưa giao hàng), số tiền 600 triệu đồng bà Trâm chuyển cho bà Trang là tiền trả cho giao dịch Công ty Hạnh Thành mua cà phê của bà Trang ngày 9/2/2023.

Tòa án nhân dân huyện Ea H’leo (cũ) đã thụ lý giải quyết thành 2 vụ án. Tòa phúc thẩm quyết định giữ nguyên 2 bản án sơ thẩm.

Theo TAND cấp cao tại Đà Nẵng, 2 vụ án trên có cùng đương sự, cùng quan hệ tranh chấp. Công ty Hạnh Thành là Công ty TNHH do ông Thành làm giám đốc, bà Hạnh là vợ. Giao dịch mua bán cà phê giữa bà Trang với Công ty Hạnh Thành (nếu có thêm giao dịch giữa bà Trang với cá nhân bà Hạnh) có mối liên hệ chặt chẽ với nhau nên phải nhập vào cùng một vụ án mới có thể xem xét, đánh giá các tài liệu, chứng cứ một cách toàn diện, khách quan, triệt để.

“Vì vậy, cấp giám đốc thẩm chấp nhận quyết định kháng nghị của Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại Đà Nẵng hủy toàn bộ Bản án phúc thẩm, và Bản án sơ thẩm, giao hồ sơ cho TAND huyện Ea H’leo thụ lý nhập chung vào một vụ án để giải quyết khách quan, toàn diện, triệt để tranh chấp”, TAND cấp cao tại Đà Nẵng quyết định.