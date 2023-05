Tuyên án nhóm lâm tặc gặp cây to là cưa, ông trùm vẫn ‘bóng chim tăm cá’

TPO - Nhóm lâm tặc ở Kon Tum được trang bị bộ đàm, nhận lệnh cưa từ gốc, gặp cây to là cưa, không kể số lượng.

Ngày 24/5, TAND huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum) đưa vụ án “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản" ra xét xử lưu động và tuyên án đối với các bị cáo phá rừng. Trong vụ án này, kẻ chủ mưu hiện đang bị truy nã.

Theo cáo trạng, vào tháng 8/2022, Võ Văn Đức (SN 1982, trú TP.Pleiku, Gia Lai) gọi điện thoại thuê Lê Tiến Thụ (SN 1975, trú huyện Thạch Thành, Thanh Hóa), Lê Văn Thọ (SN 1983) và Đỗ Văn Long (SN 1985, cùng trú huyện Chư Pưh, Gia Lai) vào tỉnh Kon Tum cưa hạ gỗ trái phép và được tất cả đồng ý.

Đức đưa cho Thọ và Long 5 triệu đồng để mua sắm đồ dùng, thức ăn phục vụ việc cưa gỗ. Đức “lệnh” cho Thọ, Thụ, Long và một người tên Quý (chưa rõ lai lịch) vào khu vực đội 4, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy cưa hạ cây rừng, không phân biệt nhóm gỗ, số lượng.

Quý cầm 2 bộ đàm, đưa cho Thọ 1 cái và nói có “động” sẽ gọi báo cho Thọ. Thụ nói với cả nhóm “gặp cây to là cưa, cưa ở gốc”.

Khi cả nhóm thay phiên nhau cưa hạ cây rừng, Quý thông báo bằng bộ đàm có 2 người địa phương đi lên rừng. Sợ bị lộ nên cả nhóm dừng cưa, cất giấu máy móc rồi quay về lán trại.

Hôm sau, cả nhóm tiếp tục cưa hạ gỗ. Đến buổi chiều, Quý báo bằng bộ đàm có công an, kiểm lâm lên tuần tra, bị “động” rồi nên cả nhóm bỏ chạy ra khỏi rừng.

Đầu tháng 9/2022, Lâm trường Mo Rai phát hiện vụ việc, báo cáo Cty TNHH MTV lâm nghiệp Sa Thầy. Ngay sau đó, Công an huyện Sa Thầy xác lập chuyên án, huy động trinh sát phối hợp với công an các tỉnh Gia Lai, Thanh Hóa truy bắt các nghi can.

Ở hiện trường, qua kiểm đếm, nhóm lâm tặc đã cưa hạ tổng 84 cây gỗ, với khối lượng 147,065m3 (gỗ tròn), chủng loại gỗ từ nhóm III - VIII, giá trị thiệt hại gần 572 triệu đồng. Hành vi của các bị can Thọ, Thụ và Long đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.

HĐXX tuyên án bị cáo Lê Tiến Thụ 8 năm tù, Lê Văn Thọ 7 năm tù và Đỗ Văn Long 6 năm 6 tháng tù về tội “vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản".

Riêng Võ Văn Đức, kẻ chủ mưu trong vụ án đang bị cơ quan công an truy nã. Đối với nghi can Quý, kết quả điều tra chưa xác định được chính xác nhân thân, lai lịch nên Công an huyện Sa Thầy đang tiếp tục xác minh, điều tra và sẽ xử lý sau.