Tuổi trẻ VNPT ghi dấu ấn sáng tạo, xung kích chuyển đổi số

TPO - Sản phẩm “Phần mềm Quản lý nghiệp vụ công tác Đoàn viên, tích hợp ứng dụng Thanh niên Việt Nam” của tuổi trẻ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) là 1 trong số 46 công trình đã được tuyên dương tại Lễ trao Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc” năm 2022.

Xây dựng ứng dụng Thanh niên Việt Nam

Tổng kết công tác Đoàn, phong trào thanh niên năm 2022 và triển khai kế hoạch công tác năm 2023, Đoàn VNPT ghi dấu ấn với nhiều kết quả ấn tượng trên các mặt công tác, đặc biệt là phong trào Tuổi trẻ sáng tạo, xung kích trong chuyển đổi số.

Đoàn Thanh niên VNPT là Đoàn cấp huyện trực thuộc Đoàn Khối doanh nghiệp T.Ư với 23 cơ sở Đoàn trực thuộc, có hơn 4.200 đoàn viên sinh hoạt tại 3 miền: Bắc - Trung - Nam.

Năm 2022, Ban Thường vụ Đoàn VNPT đã triển khai chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên với chủ đề “tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; phát huy trí tuệ, tinh thần xung kích, sáng tạo của Tuổi trẻ VNPT trong công cuộc chuyển đổi số cùng sự phát triển bền vững của tập đoàn và đất nước”. Đồng thời, hưởng ứng thông điệp từ lãnh đạo Tập đoàn “Tư duy đúng, Hành động nhanh, Khai phá cơ hội tăng trưởng”, hoạt động Đoàn được diễn ra sôi nổi, rộng khắp, phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, đồng đều và đạt hiệu quả cao.

Phát huy thế mạnh của mình, Đoàn VNPT đã tham mưu Lãnh đạo Tập đoàn triển khai thỏa thuận hợp tác với T.Ư Đoàn trong việc xây dựng Ứng dụng Thanh niên Việt Nam, phối hợp với Ban Chuyển đổi số 12 để hoàn thiện các tính năng của sản phẩm, tích hợp hệ thống quản lý đoàn viên với cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia giúp xác thực, chuẩn hoá dữ liệu đoàn viên. Đến nay, đã có 5,2 triệu tài khoản trên Ứng dụng Thanh niên Việt Nam, 3,2 triệu tài khoản xác thực EKYC, active user tháng cao điểm đạt 1,8 triệu. Bước đầu kinh doanh các sản phẩm dịch vụ của VNPT cũng như hợp tác với đơn vị thứ 3 để cung cấp các sản phẩm dịch vụ nhằm mang lại lợi ích cho đoàn viên, thanh niên cũng như nguồn doanh thu và bổ sung kênh bán hàng mới cho Tập đoàn.

Đoàn VNPT là lực lượng thực hiện Phần mềm Quản lý nghiệp vụ công tác đoàn viên được T.Ư Đoàn triển khai đồng bộ đến các cấp bộ Đoàn. Phần mềm giúp số hoá toàn bộ dữ liệu đoàn viên trên cả nước, thực hiện đầy đủ, đúng quy trình các nghiệp vụ, thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi trên toàn quốc.

Sản phẩm “Phần mềm Quản lý nghiệp vụ công tác đoàn viên, tích hợp ứng dụng Thanh niên Việt Nam” là 1 trong số 46 công trình đã được tuyên dương tại Lễ trao Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc” năm 2022.

Trong năm 2022, phong trào Tuổi trẻ sáng tạo cũng được tuổi trẻ Tập đoàn và các cơ sở Đoàn trực thuộc tập trung triển khai, với 395 công trình, phần việc thanh niên, xung kích trong sản xuất kinh doanh, đảm nhận các khâu mới, việc khó với tổng giá trị thực hiện trên 150 tỉ đồng. Đoàn VNPT phát động phong trào sáng kiến sáng tạo trong toàn Tập đoàn, đã có 528 ý tưởng, sáng kiến được áp dụng vào sản xuất kinh doanh.

Phong trào “Thanh niên tình nguyện đảm bảo an toàn thông tin các ngày Lễ, Tết” cũng được tập trung tổ chức triển khai với 4 đợt tình nguyện, vận động được 634 lượt cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia với 1.441 ca trực, ứng cứu đảm bảo an ninh thông tin, an toàn mạng lưới, dịch vụ phục vụ các ngày Lễ, Tết trong năm 2022.

Các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng tiếp tục được Ban Thường vụ Đoàn Tập đoàn triển khai hiệu quả, thực chất trên khắp mọi miền của tổ quốc, tiêu biểu với các hoạt động. Tổng giá trị an sinh xã hội trong năm 2022 của Đoàn Thanh niên Tập đoàn ước tính 5,6 tỉ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Huỳnh Quang Liêm, Tổng giám đốc VNPT ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm qua; đồng thời, đề nghị tuổi trẻ Tập đoàn tiếp tục giữ vai trò tiên phong trong công tác số hóa, phát triển các sản phẩm dịch vụ vượt trội, đón đầu thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh của VNPT.

Ông Liêm nhấn mạnh về thành tích, tuổi trẻ VNPT đã có công kết nối để triển khai App Thanh niên Việt Nam với 6 triệu đoàn viên sử dụng và được Ban Bí thư T.Ư Đoàn đánh giá rất cao. Ông đề nghị, Đoàn VNPT cần tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, phát triển tính năng, kết nối thêm với các đơn vị để cung cấp những giá trị thiết thực cho đoàn viên thanh niên cả nước, cũng như mở ra nhiều cơ hội phát triển doanh thu, quảng bá dịch vụ cho VNPT, tiếp cận lượng khách hàng tiềm năng là các khách hàng trẻ.

“Với trách nhiệm của một doanh nghiệp tiên phong trong chuyển đổi số quốc gia, tôi mong rằng Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên tập đoàn, các bạn đoàn viên thanh niên sẽ phát huy tinh thần xung kích trong việc phối hợp với các tỉnh, thành đoàn thành lập các tổ công nghệ số cộng đồng, hỗ trợ quá trình chuyển đổi số tại các địa phương”, ông Liêm gửi gắm mong muốn đến tuổi trẻ VNPT.

Năm 2022, tuy gặp nhiều khó khăn nhưng các hoạt động của Đoàn VNPT liên tục được duy trì và đạt được những mục tiêu đề ra với: 395 công trình phần việc thanh niên, đạt 132% so với chỉ tiêu Đoàn khối đề ra; 528 đề tài, sáng kiến áp dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị, đạt 176% so với chỉ tiêu Đoàn khối đề ra; 2.202 ý tưởng sáng tạo trên cổng Ngân hàng ý tưởng Thanh niên Việt Nam, đạt 184% so với chỉ tiêu Đoàn khối đề ra. Chỉ tiêu kinh phí thực hiện các hoạt động an sinh xã hội là 5,6 tỉ đồng, đạt 224% so với chỉ tiêu Đoàn Khối đề ra. Tuổi trẻ VNPT hiến được 964 đơn vị máu, đạt 193% chỉ tiêu đoàn Khối đề ra; 137 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng, đạt 101% so với chỉ tiêu Đoàn khối đề ra.