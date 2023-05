Tuổi trẻ TKV chung sức xây dựng môi trường xanh sạch đẹp

TPO - Ngày 28/5, tại Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Đoàn Than Quảng Ninh (TQN) tổ chức Lễ ra quân Ngày Chủ nhật xanh lần thứ II năm 2023, hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 5/6 và phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2023.