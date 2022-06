Tuổi trẻ Quảng Nam đối thoại với Chủ tịch tỉnh về khởi nghiệp, lập nghiệp

TPO - Nhiều câu hỏi, trăn trở của thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế được bạn trẻ đặt ra tại buổi đối thoại với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam.

Chiều 15/6, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh chủ trì buổi đối thoại với thanh niên chủ đề “Thanh niên tỉnh Quảng Nam với khởi nghiệp, lập nghiệp góp phần xây dựng quê hương”. Đại diện lãnh đạo các sở, ngành cùng hàng trăm thanh niên tiêu biểu tham dự.

Ông Lê Trí Thanh khẳng định thanh niên là lực lượng đóng vai trò tích cực trong phát triển KT-XH, nhất là trong phong trào lập nghiệp, khởi nghiệp. Ở mỗi giai đoạn lịch sử thanh niên đều có vai trò, sứ mệnh riêng, trong đó chung tay phát triển kinh tế là sứ mệnh của thanh niên hiện nay. Buổi đối thoại nhằm lắng nghe tâm tư, tháo gỡ khó khăn, khơi dậy nguồn lực, khát vọng, sức cống hiến trong thanh niên thông qua hoạt động kinh tế; vươn lên làm giàu cho mình và quê hương đất nước.

Nhiều câu hỏi, vấn đề được các bạn trẻ quan tâm liên quan đến cơ chế khởi nghiệp, vay vốn, thủ tục hành chính pháp lý và công tác thanh niên.

Đặc biệt, nhiều ý kiến cho rằng việc tiếp cận vốn để khởi nghiệp còn gặp khó khăn; kiến nghị về việc có cơ chế đặc thù hỗ trợ cho nhóm hộ thanh niên đầu tư khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn; đầu ra cho các sản phẩm khởi nghiệp...

"Hiện nay Thanh niên có ý tưởng và mong muốn được khởi nghiệp lập nghiệp làm giàu trên quê hương tuy nhiên khó khăn lớn nhất là không có vốn, thiếu kinh nghiệm trong sản xuất,… UBND tỉnh và các ngành đã có nhiều hỗ trợ cho các ý tưởng được hiện thực hóa tuy nhiên hiện nay còn rất hạn chế, thời gian tới tỉnh có chính sách thế nào để đẩy mạnh vấn đề này?" - bạn Trương Thị Diệu Linh, Đoàn xã Đại Thạnh, huyện Đại Lộc, bày tỏ.

Chị Nguyễn Thị Hoàng My, Bí thư Đoàn Thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, đề cập, Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, có chính sách hỗ trợ vay vốn tạo việc làm, tuy nhiên tại chính sách này quy định đối tượng vay vốn đã tham gia BHXH thì không được vay nguồn vốn này, điều này cũng rất bất cập. "Trong khi nhà nước đang rất khuyến khích cho toàn dân tham gia BHXH tự nguyện, những lao động các nơi bị mất việc làm tại các công ty trở về địa phương xây dựng mô hình phát triển kinh tế không tham gia đóng BHXH cùng công ty thì vẫn tham gia BHXH tự nguyện, hoặc lao động phổ thông, đang thất nghiệp tại địa phương đang có nhu cầu vay vốn xây dựng mô hình phát triển kinh tế, vẫn tham gia BHXH tự nguyện lại không được tiếp cận nguồn vốn vay từ Nghị quyết này, kiến nghị UBND tỉnh xem xét?", chị My đề xuất.

Các ý kiến cũng đề cập cơ chế hỗ trợ thanh niên đầu tư khởi nghiệp; giải pháp chính sách hỗ trợ; hỗ trợ giải quyết việc làm đối với thanh niên hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng; chính sách cho thanh niên xuất ngũ; giải quyết việc làm cho dân quân tự vệ và dự bị động viên ngay tại địa phương; giải pháp tiếp tục đầu tư các thiết chế văn hóa dành riêng cho thanh thiếu nhi địa phương…