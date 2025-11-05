Tuổi trẻ phường Song Liễu góp phần xây dựng chính quyền số

Trong hai ngày 11 và 12/10/2025, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Song Liễu, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Song Liễu, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I

Đây là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ phường, đánh dấu sự ra đời của tổ chức Đoàn – Hội sau khi hợp nhất từ bốn đơn vị hành chính cũ: Xuân Lâm, Hà Mãn, Song Liễu và Ngũ Thái, mở ra chặng đường phát triển mới trong bối cảnh Bắc Ninh triển khai mô hình chính quyền hai cấp.

Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Văn Thược – Bí thư Đảng ủy phường Song Liễu; Nguyễn Văn Trọng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Song Liễu và đông đảo đoàn viên, hội viên thanh niên trên địa bàn.

Với phương châm “Đoàn kết – Tiên phong – Bản lĩnh – Sáng tạo”, Đại hội đã đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 – 2025, đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2025 – 2030. Trong nhiệm kỳ qua, tuổi trẻ Song Liễu đã tổ chức hơn 50 hoạt động tình nguyện, trồng gần 1.000 cây xanh, hiến trên 100 đơn vị máu, hỗ trợ người dân cài đặt định danh điện tử, góp phần xây dựng chính quyền số và đô thị văn minh. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn được chú trọng, đã giới thiệu 33 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó 26 đồng chí được kết nạp.

Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Song Liễu lần thứ I được tổ chức với chủ đề “Phát triển toàn diện – Hành động thiết thực – Vững bước vào kỷ nguyên mới”. Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được triển khai sâu rộng, lan tỏa tinh thần yêu nước, nhân ái, trách nhiệm xã hội của thanh niên qua các hoạt động “Thắp nến tri ân”, “Ngày Chủ nhật xanh”, hiến máu tình nguyện, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và chăm lo gia đình chính sách.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Trọng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Song Liễu biểu dương những kết quả nổi bật, đồng thời đề nghị tuổi trẻ phường tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tiên phong trong chuyển đổi số, khởi nghiệp sáng tạo và xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Đại hội đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Song Liễu khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.