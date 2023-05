Tuổi trẻ Lữ đoàn 454 và đơn vị kết nghĩa xử trí tình huống pháp luật

TPO - Tối 27/5, tại Hải Dương, Đoàn cơ sở Lữ đoàn Pháo binh 454 (Quân khu 3) phối hợp với Đoàn cơ sở xã Bắc An (Chí Linh, Hải Dương) tổ chức Hội thi “Tuổi trẻ với Pháp luật” nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Lữ đoàn những năm qua.

Tới dự chương trình có lãnh đạo, đại biểu Cục Chính trị Quân khu 3, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp), Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng, Cục Tuyên huấn, Cục Dân vận, Ban Thanh niên Quân đội, Ban Quốc tế Trung ương Đoàn, Ban Phụ nữ Quân đội, Ban Công đoàn quốc phòng, thành phố Chí Linh (tỉnh Hải Dương) cùng đông đảo thầy cô giáo, học sinh và nhân dân trên địa bàn.

Tham gia hội thi gồm 3 đội thi mang tên “Đoàn kết tốt” đến từ Liên chi đoàn Tiểu đoàn pháo binh 1 và Trường THCS Nguyễn Trãi; “Dân vận khéo” đến từ Liên chi đoàn Tiểu đoàn pháo binh 2 và Trường Mầm non Tân Việt; “Huấn luyện giỏi” đến từ Liên chi đoàn Tiểu đoàn pháo binh 3, Chi đoàn Đại đội chỉ huy và Trường Mầm non Bắc An.

Với 3 phần phần thi chào hỏi; thi tìm hiểu kiến thức và xử trí tình huống pháp luật; thi tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật, hội thi là sự kết hợp của các loại hình nghệ thuật, với sự sáng tạo của tuổi trẻ, mang đậm dấu ấn hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, thể hiện nét riêng của người chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 454 và tuổi trẻ xã Bắc An cùng các đơn vị kết nghĩa.

Theo Thượng tá Nguyễn Kiên Cường - Phó Chính ủy Lữ đoàn Pháo binh 454, hội thi có ý nghĩa quan trọng, là một nội dung trọng tâm của công tác Đoàn và phong trào thanh niên Lữ đoàn năm 2023. Thông qua hội thi nhằm tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân có nhận thức đúng đắn, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống, ngăn chặn hiệu quả các tệ nạn xã hội, biểu hiện sai trái, tiêu cực, lạc hậu.

Đồng thời, xây dựng tình đoàn kết gắn bó máu thịt quân dân, tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, phương pháp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và là cơ hội để cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên trong và ngoài đơn vị giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm.

“Thông qua hội thi, nhắc nhở mỗi quân nhân, học sinh và người dân cần phải có ý thức và chấp hành tốt hơn nữa pháp luật Nhà nước, nâng cao hơn nữa tinh thần thượng tôn pháp luật, trở thành công dân tốt, mẫu mực trong chấp hành, thực hiện theo hiến pháp và pháp luật Việt Nam”, Thượng tá Cường chia sẻ.