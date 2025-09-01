Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Tuổi trẻ Gia Lai chung tay hỗ trợ trao quà Quốc khánh 2/9 đến người dân

Trương Định
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong không khí tưng bừng, phấn khởi hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2/9, sáng nay, tại phường Quy Nhơn, phường trung tâm của tỉnh Gia Lai diễn ra hoạt động trao quà hỗ trợ từ Chính phủ dành cho người dân. Bên cạnh sự tổ chức chu đáo của chính quyền địa phương, sự góp mặt đầy nhiệt huyết của lực lượng ĐVTN đã trở thành điểm sáng trong sự kiện ý nghĩa này.

Món quà ý nghĩa 80 năm

Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người dân đã có mặt tại điểm phát quà Quốc khánh 2/9 được bố trí chu đáo trên địa bàn phường Quy Nhơn. Ai nấy đều rạng rỡ, phấn khởi khi được nhận những phần quà chứa đựng tình cảm ấm áp, nghĩa tình sâu đậm. Những lời cảm ơn chân thành, những nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên gương mặt mỗi người.

t14.jpg
Các bạn trẻ cùng chính quyền hỗ trợ người dân nhận tiền quà mừng Quốc khánh 2/9 của Chính phủ. Trong ảnh, ông Nguyễn Đức Toàn - Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn (bên trái). Ảnh: Trương Định

Đặc biệt, góp phần cho hoạt động ý nghĩa này là sự đồng hành tích cực, sôi nổi của lực lượng đoàn viên, thanh niên phường Quy Nhơn. Các bạn trẻ đã có mặt từ rất sớm để hỗ trợ công tác tổ chức, hướng dẫn người dân, kê khai thông tin, trao quà tận tay và đảm bảo trật tự, an toàn cho buổi phát quà.

Dù thời tiết có phần oi bức, không khí làm việc tất bật, các bạn vẫn nhiệt tình, nở nụ cười thân thiện và luôn sẵn sàng hỗ trợ những người cần giúp đỡ.

tp-t12.jpg
tp-t15.jpg
tp-t10.jpg
Tuổi trẻ có mặt hỗ trợ người dân. Ảnh: Trương Định

Bà Đỗ Thị Tuyết Lan (72 tuổi, phường Quy Nhơn) xúc động chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được nhận món quà ý nghĩa từ Nhà nước như thế này, lại đúng vào dịp trọng đại kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2/9 nên tôi rất xúc động.

Ngay từ sáng sớm, hai vợ chồng tôi đã đến điểm phát quà. Mọi công việc được tổ chức rất chu đáo, trật tự, nhanh chóng. Đặc biệt, tôi cảm kích trước tinh thần phục vụ tận tình của các bạn đoàn viên thanh niên, các cháu hướng dẫn từng bước, hỏi han ân cần. Nhìn thấy các cháu làm việc nghiêm túc mà vẫn rất gần gũi, tôi thấy ấm lòng và biết ơn vô cùng”.

Phường Quy Nhơn tổ chức trao tiền quà Quốc khánh 2/9 của Chính phủ cho người dân. Clip: Trương Định

Hơn 355 tỷ đồng trao tặng đến người dân

Trước đó, thông tin từ Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, toàn bộ số tiền quà tặng dịp lễ Quốc khánh 2/9 (100.000 đồng/người) đã được chuyển đến tài khoản của 135 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Tổng số tiền được Trung ương phân bổ cho Gia Lai là hơn 355 tỷ đồng, trao tới 3,55 triệu người dân.

tp-t1.jpg
tp-t4.jpg
Người dân phường Quy Nhơn làm thủ tục nhận tiền quà Quốc khánh 2/9. Ảnh: Trương Định
tp-t5.jpg
tp-t6.jpg
tp-t9.jpg
Mọi công việc được tổ chức rất chu đáo, trật tự, nhanh chóng, với sự tham gia hỗ trợ từ nhiều lực lượng. Ảnh: Trương Định
tp-t3.jpg
Niềm vui của người dân. Ảnh: Trương Định

Để đạt được kết quả nêu trên, cán bộ Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước tỉnh Gia Lai đã phải thức suốt đêm để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục chuyển tiền xuống các địa phương. Sở cũng gửi công văn đôn đốc các xã, phường triển khai chi tiền quà tặng của Chính phủ đến tận tay bà con trong thời gian sớm nhất, theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Trương Định
#Quốc khánh 2/9 #trao quà #Gia Lai #tuổi trẻ #chính quyền #quà tặng #phường Quy Nhơn

