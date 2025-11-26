Tuổi trẻ các trường Đại học đồng lòng tiếp sức đồng bào vùng lũ

HHTO - Trước tình hình đồng bào miền Trung đang chịu thiệt hại nặng nề do hậu quả mưa lũ, sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM và Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã nhanh chóng chung tay hỗ trợ, góp sức vào các hoạt động cứu trợ khẩn cấp. Những chuyến hàng nhu yếu phẩm được chuẩn bị trong tinh thần khẩn trương, thể hiện trách nhiệm và tấm lòng hướng về đồng bào vùng lũ.

Trong tuần vừa qua, miền Trung ruột thịt đã phải oằn mình hứng chịu cơn thịnh nộ của thiên nhiên với đợt mưa lũ lịch sử, gây ngập lụt sâu trên diện rộng và nhiều thiệt hại nặng nề về cả người và tài sản. Nhiều bà con vẫn còn kẹt trong vùng nước lũ, cạn kiệt nhu yếu phẩm thiết yếu.

Để nhanh chóng giúp đồng bào vượt qua khó khăn, nhanh chóng ổn định lại cuộc sống, sinh viên Khoa Khoa học Ứng dụng và Công nghệ - Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (NTTU) đã tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ đồng bào miền Trung tại nhiều điểm cứu trợ trên địa bàn TP.HCM.

Tại Phường Tân Thới Hiệp, Phường Xuân Hòa, Nhà Văn hóa Thanh niên và các khu vực tập kết hàng hóa, hình ảnh các bạn sinh viên NTTU luôn nổi bật với màu áo xanh tình nguyện, nhiệt huyết và đầy tinh thần trách nhiệm.

Các bạn sinh viên NTTU hỗ trợ phân loại và vận chuyển hàng hoá lên xe

Ảnh: Khoa Khoa học Ứng dụng và Công nghệ

Dù thời tiết thay đổi thất thường, các bạn vẫn không ngại khó khăn, miệt mài tiếp nhận, phân loại, vận chuyển nhu yếu phẩm, góp phần đẩy nhanh tiến độ chuyển hàng đến bà con vùng lũ. Mỗi thùng hàng được nâng lên, mỗi chiếc xe nghĩa tình lăn bánh đều chứa đựng tấm lòng sẻ chia và tinh thần đoàn kết của sinh viên NTTU hướng về miền Trung.

Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, sinh viên HCMUTE đã khẩn trương ra quân, hỗ trợ những đoàn xe cứu trợ nhu yếu phẩm cho đồng bào miền Trung.

Sinh viên toàn trường đã tích cực tham gia vào công tác hậu cần: phân loại, kiểm đếm và vận chuyển hàng trăm thùng mì gói, lương khô, nước uống và thực phẩm cứu trợ. Những chiếc hộp nghĩa tình được đưa lên xe trong sự khẩn trương tối đa, mang theo hơi ấm và sự động viên từ miền Nam.

Sinh viên HCMUTE tích cực năng nổ hỗ trợ chuẩn bị nhu yếu phẩm cho bà con miền Trung Ảnh: Đoàn TN - Hội SV Khoa Điện - Điện Tử SPKT

Hành động này không chỉ là sự hỗ trợ vật chất kịp thời mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái cao đẹp, một nét đẹp truyền thống luôn được thế hệ sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật nói riêng và thế hệ trẻ Việt Nam phát huy rực rỡ.