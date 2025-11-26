Tuổi trẻ các trường Đại học đồng lòng tiếp sức đồng bào vùng lũ

Trong tuần vừa qua, miền Trung ruột thịt đã phải oằn mình hứng chịu cơn thịnh nộ của thiên nhiên với đợt mưa lũ lịch sử, gây ngập lụt sâu trên diện rộng và nhiều thiệt hại nặng nề về cả người và tài sản. Nhiều bà con vẫn còn kẹt trong vùng nước lũ, cạn kiệt nhu yếu phẩm thiết yếu.
Để nhanh chóng giúp đồng bào vượt qua khó khăn, nhanh chóng ổn định lại cuộc sống, sinh viên Khoa Khoa học Ứng dụng và Công nghệ - Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (NTTU) đã tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ đồng bào miền Trung tại nhiều điểm cứu trợ trên địa bàn TP.HCM.
Tại Phường Tân Thới Hiệp, Phường Xuân Hòa, Nhà Văn hóa Thanh niên và các khu vực tập kết hàng hóa, hình ảnh các bạn sinh viên NTTU luôn nổi bật với màu áo xanh tình nguyện, nhiệt huyết và đầy tinh thần trách nhiệm.
Ảnh: Khoa Khoa học Ứng dụng và Công nghệ
Dù thời tiết thay đổi thất thường, các bạn vẫn không ngại khó khăn, miệt mài tiếp nhận, phân loại, vận chuyển nhu yếu phẩm, góp phần đẩy nhanh tiến độ chuyển hàng đến bà con vùng lũ. Mỗi thùng hàng được nâng lên, mỗi chiếc xe nghĩa tình lăn bánh đều chứa đựng tấm lòng sẻ chia và tinh thần đoàn kết của sinh viên NTTU hướng về miền Trung.
Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, sinh viên HCMUTE đã khẩn trương ra quân, hỗ trợ những đoàn xe cứu trợ nhu yếu phẩm cho đồng bào miền Trung.
Sinh viên toàn trường đã tích cực tham gia vào công tác hậu cần: phân loại, kiểm đếm và vận chuyển hàng trăm thùng mì gói, lương khô, nước uống và thực phẩm cứu trợ. Những chiếc hộp nghĩa tình được đưa lên xe trong sự khẩn trương tối đa, mang theo hơi ấm và sự động viên từ miền Nam.
Hành động này không chỉ là sự hỗ trợ vật chất kịp thời mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái cao đẹp, một nét đẹp truyền thống luôn được thế hệ sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật nói riêng và thế hệ trẻ Việt Nam phát huy rực rỡ.