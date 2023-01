Tuổi trẻ Bình Định trao nhiều quà Tết cho học sinh hoàn cảnh khó khăn

TPO - Ngày 11/1, tại thị xã Hoài Nhơn, Tỉnh Đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Định phối hợp cùng Hội doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” năm 2023.

Chương trình nhằm tạo không khí đón Tết vui tươi, phấn khởi cho các bạn ĐVTN và các em thiếu nhi trong dịp năm mới. Qua đó, phát huy tinh thần xung kích, tương thân, tương ái của tuổi trẻ trong việc chung sức giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn góp phần đảm bảo an sinh xã hội…

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng 30 suất quà đến các bạn đoàn viên thanh niên và các em thiếu nhi trên địa bàn xã Hoài Phú (thị xã Hoài Nhơn).

Trước đó, trong ngày 10/1, Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Bình Định cũng tổ chức chương trình “Mùa Xuân cho em” năm 2023 và phát động phong trào “Lì xì heo đất giúp bạn học tốt” lần thứ IX, năm học 2022 - 2023 tại Trường Tiểu học An Vinh, xã An Vinh (huyện An Lão).

Tại chương trình, Hội đồng Đội tỉnh Bình Định tặng 100 suất quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích cao trong rèn luyện, học tập. Ngoài ra, Ban tổ chức còn tổ chức các hoạt động “Đố vui hái lộc đầu Xuân” cho các em học sinh.

Nhân dịp này, Hội đồng Đội tỉnh phát động chương trình Tuần lễ “Lì xì heo đất giúp bạn học tốt” và tặng 15 heo đất cho các đơn vị trên địa bàn huyện An Lão để triển khai nuôi heo đất tại đơn vị mình.

Nuôi heo đất là hoạt động nằm trong chương trình Tuần lễ “Lì xì heo đất giúp bạn học tốt”, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giáo dục ý thức tiết kiệm cho thanh thiếu nhi khó khăn, số tiền tiết kiệm heo đất sẽ được sử dụng để trao tặng xe đạp hoặc trao góc học tập cho thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi, trẻ em nghèo nhằm tiếp sức đến trường cho các em.