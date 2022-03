Tuổi trẻ Bắc Giang ôn lại lịch sử vẻ vang của Đoàn tại ngôi đình cách mạng

TPO - Ban tổ chức Tiền Phong Marathon hướng tới việc ôn lại truyền thống, khơi gợi, hun đúc, phát triển tinh thần yêu nước, quyết tâm phấn đấu bảo vệ độc lập tự do, xây dựng, phát triển đất nước, nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập báo Tiền Phong cho biết.

TPO - Tối 25/3, Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị tham mưu (Bộ Công an) tổ chức lễ trao giải “Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu” năm 2021, tuyên dương thanh niên Công an xã có thành tích xuất sắc.