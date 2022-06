Từ vụ truy bắt tên cướp điện thoại của nữ sinh phát hiện kho xe gian ở Bình Dương

TPO - Nữ học sinh đang đứng nghe điện thoại bên đường ở Bình Dương thì hai đối tượng đi xe máy áp sát cướp rồi tẩu thoát. Từ việc tổ chức truy bắt đối tượng, công an địa phương phát hiện một kho chứa xe gian.

Trưa 1/6, Đại úy Trần Văn Thông, Trưởng Công an phường Thuận Giao (TP Thuận An, Bình Dương) thông tin, đã bàn giao nghi phạm gây ra vụ cướp giật trên địa bàn là Nguyễn Phúc Vỹ cho Công TP.Thuận An để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Ngoài ra, Công an đang truy bắt Nguyễn Văn Đức (28 tuổi, quê Cà Mau) - đồng phạm của Vỹ.

Trước đó, sáng 31/5, nữ sinh Phạm Minh V. (15 tuổi) đang đứng trên vỉa hè đường Thủ Khoa Huân, khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, TP Thuận An, Bình Dương thì bị hai đối tượng nêu trên điều khiển xe máy áp sát cướp giật chiếc điện thoại trị giá gần 30 triệu đồng.

Nhận được tin báo, Công an phường Thuận Giao tiến hành truy tìm và bắt được đối tượng Nguyễn Phúc Vỹ khi đang lẩn trốn trên địa bàn.

Từ lời khai của Vỹ, Công an phường Thuận Giao phát hiện một kho xe gian của hai tên cướp giật trên địa bàn khu phố Bình Phước A, phường Bình Chuẩn, TP.Thuận An. Tại kho xe gian này có 5 chiếc xe có đặc điểm như sau: Xe Exciter RC 155 màu đen đỏ, gắn biển số giả 61C1 - 402.30; xe Vario màu xanh trắng, gắn biển số 73K1-23197; xe Future Neo đỏ đen, biển số 59S2-684.03; xe Air Blade màu đen, biển số 61C1-724.22; xe Sirius màu đỏ đen, biển số 61B1-157.39.

Công an phường Thuận Giao thông báo, nếu ai là bị hại của 5 chiếc xe máy nêu trên đến để làm thủ tục nhận lại.