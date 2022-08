Tử vi 12 con giáp chủ nhật 21/8: Chuột xích mích vợ chồng, Trâu ôm sầu công việc

TPO - Tử vi 12 con giáp chủ nhật ngày 21/8 cho thấy, người tuổi Tý dễ có xích mích với vợ hoặc chồng do bất đồng ý kiến; Sửu đi làm với tâm trạng chán nản, nhiều người muốn bỏ việc; Tị phải bươn chải đến hết ngày, ôm thêm cả việc về nhà làm.

Tử vi tuổi Tý

Hôm nay Chính Quan trợ giúp cho đường công việc của Tý hanh thông, làm đến đâu thắng đến đó. Những bạn làm công chức, kỹ thuật, đang chờ tin tức xin việc hoặc thi cử sẽ gặp nhiều tin vui trong ngày nghỉ này, cứ tự tin lên, bạn sẽ giành phần thắng về mình.

Vận trình tình cảm xuống dốc vì Thủy Hỏa tương khắc. Con giáp này dễ có xích mích với vợ hoặc chồng do bất đồng ý kiến, khó chịu ra mặt. Gần đây áp lực chuyện con cái cũng tăng cao khiến bạn cực kỳ mệt mỏi.

Giờ tốt: 17h đến 19h

Màu sắc cát tường: Xanh lam, trắng

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân

Tử vi tuổi Sửu

Công việc không thuận vì vướng phải Thương Quan. Sửu đi làm với tâm trạng chán nản, nhiều người muốn bỏ việc giữa chừng hoặc xin nghỉ học, chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi. Bạn cảm thấy công việc không có sự công bằng, nhàm chán nên nảy sinh tâm lý tiêu cực gây ảnh hưởng đến công việc.

Tài lộc kém may vì va vào Tương Hại cục. Sửu khá cục tính và thẳng thắn nên khó đòi nợ, tiền trao đi không có khả năng đòi lại được. Hôm nay đi ra đường đừng đem theo nhiều tiền nếu như không có việc cần thiết kẻo bị rơi ví lúc nào không biết.

Chuyện tình cảm đi lên nhờ Hỏa sinh Thổ. Hôm nay mọi chuyện hung đều hóa cát, gia đình bình an vô sự, may mắn là đi đâu cũng được ơn trên nâng đỡ. Tuổi này làm gì, yêu ai cũng có tổ tiên đứng sau hậu thuẫn, đặc biệt là các bạn trẻ dưới 30 tuổi.

Giờ tốt: 5h đến 7h

Màu sắc cát tường: Nâu, vàng

Quý nhân phù trợ: Tị, Dậu

Tử vi tuổi Dần

Cuối tuần của Dần đường công việc có Thiên Ấn nâng đỡ nên có tiếng nói hơn mọi ngày. Ý kiến của bạn được cấp trên ghi nhận tích cực, dù nắm chức lớn hay chức bé cũng được đồng nghiệp tôn trọng hết mức vì làm được việc.

Chuyện tiền bạc may mắn, tiền vào tiền ra khá đều, không bị hao hụt nhiều. Sắp tới có nhiều việc lớn cần đến tiền, rất may là bạn đủ tiềm lực kinh tế để lo liệu cho mọi việc, Dần thực sự rất bản lĩnh.

Cục diện Mộc sinh Hỏa đem đến tin vui trong chuyện yêu đương, gia đình. Đào hoa nở rộ, con giáp này dễ giành được cảm tình của người khác phái. Các bạn có gia đình thì hiểu được ý muốn của con cái, Dần chính là bậc cha mẹ vô cùng tâm lý trong thời đại hiện đại này.

Giờ tốt: 11h đến 13h

Màu sắc cát tường: Xanh lá, hồng

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi

Tử vi tuổi Mão

Theo tử vi, Chính Ấn chiếu vận đem lại quyền lợi, trí thông minh và công danh cho Mão nhưng không phải ai cũng may mắn. Tuổi này tuy thông minh hơn người, nhanh nhẹn nhưng chưa có chí lớn nên sự nghiệp vẫn ở mức tạm ổn mà thôi.

Chuyện tiền bạc lâm Tương Hại cục nên có điềm phá dỡ nhà cửa, sửa sang lại nhà ở hoặc mua thêm món đồ mới, những việc này tiêu tốn khá nhiều tiền của bạn. Khuyên Mão đừng nghe lời người ngoài xúi bậy, phải tỉnh táo lên trong những kế hoạch chi tiêu, nên tin vào lời người thân.

Đường tình duyên của bản mệnh may mắn nhờ có Mộc Hỏa tương sinh nên khá khẩm hơn rất nhiều. Bản mệnh biết cách để bày tỏ tình cảm của mình và không ngần ngại để dành thời gian cho người mình yêu. Nhiều người ăn nói cũng khá khéo, đến người khó tính rồi cũng phải mềm lòng.

Giờ tốt: 15h đến 17h

Màu sắc cát tường: Đen, tím

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mùi

Tử vi tuổi Thìn

Cuối tuần của Thìn may mắn có Thực Thần chiếu cố nên những bạn làm công việc tự do, có nghề tay trái thì sẽ ăn nên làm ra. Đi xa về gần đều có người phù hộ bình an, công việc thuận lợi may mắn hơn những người xung quanh, lúc nào cũng có lộc vào đều đều.

Tài vận khởi sắc, phát đạt, lộc ăn uống nhiều hơn mọi ngày. Hơn nữa con giáp này rất khéo léo tận dụng những mối quan hệ xã giao để giúp cho công việc tiến triển suôn sẻ, thuận lợi hơn để kiếm tiền chứ không hề vụng ăn nói như người khác vẫn nghĩ.

Tình cảm có tiến triển tốt hơn mọi ngày vì Hỏa sinh Thổ. May mắn là người ấy luôn hiểu và chia sẻ những khó khăn mà bạn đang gặp phải. Gia đình là nơi mang lại bạn thêm nhiều động lực để cố gắng nhiều hơn, vượt qua những khó khăn ở thời điểm hiện tại.

Giờ tốt: 5h đến 7h

Màu sắc cát tường: Vàng, cam

Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý

Tử vi tuổi Tị

Tỷ Kiên chiếu vận dự báo những điều không hay sắp tới trong công việc của Tị liên quan đến đồng nghiệp, cấp dưới. Ngày này đáng lẽ ra là bạn được nghỉ ngơi nhưng đời không như mơ, nhiều người vẫn phải bươn chải đến hết ngày, ôm thêm việc về nhà làm lại còn hay bị soi mói, chèn ép.

Vận tài lộc may mắn nhờ vào Tam Hội cục chiếu cố. Con giáp thông minh này rất chịu khó làm ăn, hay tiếc tiền nên cày cuốc chẳng thua ai. Thêm vào đó bạn cũng được trợ lực từ gia đình nên sau thời gian đi cày cũng có của ăn của để, dần dần trả bớt nợ cũ.

Đường tình cảm của Tị ở mức bình ổn, không có gì đáng lo ngại. Mọi chuyện trong gia đình rồi sẽ đâu vào đấy sớm thôi nên bạn đừng có lo nghĩ nhiều. Chuyện tình yêu thì không nên gượng ép, ai cần thì ở lại, ai không cần thì mời bước ra khỏi cuộc đời ngay từ hôm nay Tị nhé.

Giờ tốt: 11h đến 13h

Màu sắc cát tường: Đỏ, nâu

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thân

Tử vi tuổi Ngọ

Công việc gặp phải Kiếp Tài nên Ngọ không thể hy vọng một ngày làm ăn bình yên đến với mình. Hễ con giáp này buôn bán đắt hàng hay làm được việc thì chắc chắn sẽ bị tiểu nhân ghen ghét, dòm ngó. Đặc biệt là những bạn đi làm công ty, đừng tin tưởng đồng nghiệp thân thiết quá nhiều nhé.

Vận lâm Tự Hình nên không có cảm xúc khi nói đến chuyện tiền bạc, làm không đủ tiêu, tâm trạng lo âu buồn bực. Tuổi này dễ cáu gắt với người thân trong nhà vì áp lực kinh tế gần đây bởi chuyện gì rồi cũng phải đến tay bạn lo hết.

Bạn nên biết rằng nóng giận chẳng thể giải quyết được vấn đề gì, thậm chí nó còn khiến mọi chuyện trong nhà trở nên tồi tệ hơn. Vợ chồng có chuyện hãy bình tĩnh bàn bạc, thỏa thuận với nhau. Con giáp này sẽ thấy mọi chuyện tiến triển theo hướng tích cực hơn khi 2 người có chung ý kiến.

Giờ tốt: 17h đến 19h

Màu sắc cát tường: Hồng, nâu đất

Quý nhân phù trợ: Tuất, Dần

Tử vi tuổi Mùi

Cuối tuần này đường sự nghiệp của Mùi không mấy may mắn vì lâm Thương Quan. Có thể bạn sẽ đối mặt với nhiều rắc rối trong mối quan hệ với đồng nghiệp. Bất đồng quan điểm là điều khó tránh khỏi, ngày nghỉ cũng không được nghỉ cho yên thân, toàn vướng vào rắc rối bất ngờ.

Tài lộc của bản mệnh được Tam Hội cục nâng đỡ nên tiền đổ về chủ yếu nhờ tài ăn nói và sự nỗ lực của chính bạn. Thời điểm này cũng rất phù hợp để bạn đưa ra những quyết định quan trọng liên quan đến tiền bạc, nếu có ý định đầu tư kinh doanh hay tham gia vào dự án mới thì nên mạnh dạn tiến hành.

Đường tình cảm đi lên trông thấy nhờ Hỏa sinh Thổ. Những ngày đẹp trời hơn đều đang trên đường đến với bạn trong chuyện con cái, yêu đương. Khi bạn tự vượt qua được khoảnh khắc buồn bã ở hiện tại, bạn sẽ thầm biết ơn bản thân vì đã kiên cường tới vậy.

Giờ tốt: 11h đến 13h

Màu sắc cát tường: Trắng, be

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão

Tử vi tuổi Thân

Tuổi Thân là con giáp khôn ngoan may mắn được Thiên Tài trợ vận, thế nên những bạn có nghề tay trái hoặc đi làm thêm sẽ may mắn hơn những người khác, có lộc làm ăn lớn. Bản mệnh đi làm ở đâu cũng trọng tình cảm và thẳng thắn nên ai cũng muốn làm ăn chung với bạn về lâu về dài.

Tài vận cũng suôn sẻ, bản mệnh có thể thử vận may bằng một tờ vé số hoặc bốc thăm trúng thưởng. Nhiều người sẽ đi du lịch trong ngày này bằng đồng tiền mình kiếm ra, không tránh khỏi việc một số người nói bạn ham chơi, thích hưởng thụ nhưng cứ mặc kệ họ đi nhé.

Đường tình cảm không may mắn vì Hỏa Kim tương khắc. Trong chuyện yêu đương, hôn nhân, tranh cãi là việc xảy ra trong tất cả các mối quan hệ, nếu người ấy có xu hướng bạo lực xin hãy chia tay ngay và luôn. Bạn đừng tự làm khổ bản thân mình nữa, bạn xứng đáng có được những điều tốt đẹp.

Giờ tốt: 5h đến 7h

Màu sắc cát tường: Bạc, trắng

Quý nhân phù trợ: Thìn, Tý

Tử vi tuổi Dậu

Chính Tài giúp công việc của Dậu ở mức an toàn, tránh được tai họa bất ngờ xảy ra, đặc biệt là những bạn làm tự do hoặc thừa kế sản nghiệp của cha mẹ. Kỷ luật chính là chìa khóa thành công trong cuộc sống, khi học được cách hoàn thành những thứ mình không muốn làm, bạn sẽ còn tiến rất xa nữa.

Dậu cũng có thu nhập khá tốt, những người bị nợ lương sẽ sớm đòi lại được tiền. Thời gian tới hãy mạnh dạn đề xuất tăng lương với cấp trên nếu như bạn có năng lực thật sự, đừng có ngại vì ngại là thiệt thân đó nha.

Cục diện Hỏa khắc Kim cho thấy con giáp này khá mệt mỏi và đau đầu vì chuyện tình cảm. Bên ngoài cười nói vui vẻ nhưng bên trong lòng đang nổi bão giông. Trong lòng còn chứa oán hận thì hạnh phúc đâu còn chỗ trống để tồn tại.

Giờ tốt: 15h đến 17h

Màu sắc cát tường: Trắng, xám

Quý nhân phù trợ: Tị, Sửu

Tử vi tuổi Tuất

Thực Thần trợ vận đem lại tin tốt cho công việc của Tuất. Nay sẽ có nhiều việc bất ngờ xảy đến, hầu hết đó đều là những tin khá tốt, những thay đổi mang tính tích cực, có nhiều điều mới mẻ, nhiều người bỗng dưng ký được hợp đồng hoặc được cấp trên mời đi ăn bất ngờ.

Nay lộc ăn uống, buôn bán cũng khá dồi dào, đặc biệt là những bạn có thân hình đầy đặn, tính tình xởi lởi. Người đi buôn thì đắt hàng, bán được hết hàng về sớm, được khách có vía tốt mở hàng, cả ngày buôn bán may mắn có tiền lãi.

Về phương diện tình cảm, nhờ Hỏa Thổ tương sinh nên gia đình Tuất dễ đón thêm tin vui hoặc bản thân bạn sẽ được nhiều người để ý. Có thể đây chính là thời điểm tốt để người độc thân chủ động bày tỏ với đối phương, nếu bản mệnh im lặng thì cơ hội sẽ trôi qua mất đấy.

Giờ tốt: 11h đến 13h

Màu sắc cát tường: Nâu, vàng chanh

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão

Tử vi tuổi Hợi

Thiên Quan đem đến tin xấu cho đường sự nghiệp của Hợi, có điềm tranh cãi, ghen tị, mất việc hoặc nghỉ việc bất ngờ. Cuối tuần cũng không được yên ổn, con giáp này phải bươn chải vất vả nhưng được mấy ai hiểu, cảm thông thì ít mà ghen ghét nhau thì nhiều.

Những áp lực trong chuyện tiền bạc khiến con giáp này rơi vào tình trạng mệt mỏi, uể oải và không muốn làm gì. Bạn có điềm báo phá tài, bản mệnh dễ bị người xấu lừa gạt. Hôm nay không nên đi xa, không nên gửi tiền, đòi nợ, vay mượn thì làm gì cũng không thuận.

Cục diện ngũ hành Thủy Hỏa tương khắc cũng không thể đem lại tin tốt cho vận tình cảm. Hợi hay tin người, dại dột, tử vi nhắc bạn đừng kỳ vọng quá nhiều ở đối phương. Họ cũng đều là con người, đều có thể phạm sai lầm và đôi khi chúng ta không thể giống nhau hoàn toàn về quan điểm, về cách nhìn nhận.

Giờ tốt: 5h đến 7h

Màu sắc cát tường: Tím, đỏ đô

Quý nhân phù trợ: Mùi, Mão.

