Tử vi 12 con giáp chủ nhật 20/2: Mèo bất lợi kiếm tiền, Rồng bỗng nhiên buồn bực

TPO - Theo Viện Nghiên cứu Nước và Khí quyển Quốc gia (NIWA) của New Zealand, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra một con "cá mập ma" mới nở đặc biệt hiếm gặp gần Đảo Nam của New Zealand.

TPO - Năm 1889, một căn bệnh bí ẩn về đường hô hấp xuất hiện ở Nga và sau đó lan ra toàn cầu, gây ra ít nhất ba đợt lây nhiễm trong vài năm. Hiện nay, một số nhà khoa học nghi ngờ rằng căn bệnh này, được gọi là "bệnh cúm Nga", thực sự có thể do một loại virus tương tự như SARS -CoV-2, loại virus gây ra COVID-19, The New York Times đưa tin.