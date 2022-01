Tử vi 12 con giáp chủ nhật 2/1: Trâu tránh xa đỏ đen, Rồng chớ tham công tiếc việc

TPO - Tử vi 12 con giáp chủ nhật ngày 2/1 cho thấy người tuổi Sửu nên cẩn thận với các trò đỏ đen; người tuổi Thìn đừng tham công tiếc việc trong ngày nghỉ; người tuổi Hợi có một ngày thuận lợi trong đường sự nghiệp.

Tử vi tuổi Tý

Hôm nay những người đang làm nghệ thuật, nghề tự do, kinh doanh riêng sẽ gặp nhiều cát lợi do Thiên Ấn chiếu mệnh. Tuổi Tý là người luôn cởi mở, vui vẻ, hào sảng với mọi người xung quanh nên hay được mọi người giúp đỡ. Mọi việc diễn ra suôn sẻ như ý bạn muốn, nhất là người kinh doanh, đa số đều buôn may bán đắt.

Tuy nhiên mặt tình cảm thì bấp bênh, bạn là người có tài ở ngoài xã hội nhưng về nhà lại ích kỷ, lạnh lùng, mặt nặng mày nhẹ với người thân. Các đôi đã kết hôn khi xảy ra tranh cãi không chịu nhường nhịn nhau do tính tự cao của bản thân. E rằng bản phải điều chỉnh lại thái độ sống càng sớm càng tốt.

Giờ tốt: 3h đến 5h

Màu sắc cát tường: Xanh lá, vàng chanh

Quý nhân phù trợ: Thìn, Sửu

Tử vi tuổi Sửu

Ngày có Thiên Tài chiếu mệnh nên cẩn thận với các trò chơi đỏ đen như cờ bạc, xổ số, không khuyến khích bạn tham gia vào những trò này. Người làm ăn chân chính sẽ được trời phù hộ, dù trước mắt sự nghiệp không vẻ vang như người khác nhưng sớm thôi bạn sẽ được đền đáp nên không phải sốt sắng.

Động lực để tuổi Sửu kiếm tiền trong ngày này không tăng lên, một số người quen sẽ đem đến cho bạn cơ hội để tăng thu nhập nhưng bạn không có hứng mấy. Thời gian này bạn muốn cơ thể được nghỉ ngơi và chuyên tâm cho những chuyện khác.

Giờ tốt: 11h đến 13h

Màu sắc cát tường: Cà phê, vàng

Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý

Tử vi tuổi Dần

Dù là ngày nghỉ nhưng nhiều bạn vẫn cày cuốc cật lực, sự chăm chỉ của bạn sẽ sớm có quả ngọt. Nhưng để có được điều này thì chủ yếu vẫn là ở suy nghĩ lạc quan, sự nỗ lực và quyết tâm của bạn chứ không phải là do may mắn đâu nhé.

Chuyện tình cảm thuận lợi, đặc biệt là những bạn trẻ độc thân có vận đào hoa khá tốt. Tình cảm gia đình thì hòa thuận, không có dấu hiệu rạn nứt do các thành viên trong gia đình đủ quan tâm và tin tưởng nhau, có thể hôm nay gia đình bạn sẽ có một bữa cơm đầm ấm cùng nhau.

Giờ tốt: 11h đến 13h

Màu sắc cát tường: Đỏ, nâu

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Tuất

Tử vi tuổi Mão

Tỷ Kiên chiếu mệnh thì người làm chức cao như quản lý, lãnh đạo nên cẩn thận kẻo bị cấp dưới nói xấu, ghen ghét. Nếu như bạn đang muốn khởi nghiệp hoặc là đầu tư thêm vào những dự án, công trình mới thì thời gian này không phải thời điểm phù hợp.

Ngoài ra, Mão cẩn thận kẻo bị bạn bè lừa gạt, nói xấu. Nhiều người bằng mặt nhưng không bằng lòng, thấy bạn hơn họ thì sốt ruột, không ưa. Mão chỉ nên quan tâm đến gia đình mình mà thôi, những lúc gặp khó khăn chỉ có người nhà ở bên cạnh chứ không có bạn bè nào hết.

Giờ tốt: 13h đến 15h

Màu sắc cát tường: Đen, trắng

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mùi

Tử vi tuổi Thìn

Đừng tham công tiếc việc mà làm thêm trong ngày nghỉ. Bạn hay tin người nên đi làm dễ bị chèn ép. Khi niềm tin đặt sai chỗ sẽ khiến cho sai lầm nối tiếp sai lầm, nếu không sớm nhìn ra thì tuổi Thìn sẽ phải hứng chịu hậu quả.

Ngũ hành Mộc khắc Thổ nên tuổi này còn ế thì không mong thoát ế được, lắm mối nhưng tối nằm không, chả mấy ai thật lòng. Người có gia đình hay bỏ bê người thân trong nhà do đam mê công việc, bạn nên bù đắp cho họ trong ngày hôm nay bằng bữa cơm ấm cúng bên nhau.

Giờ tốt: 23h đến 1h

Màu sắc cát tường: Vàng, nâu

Quý nhân phù trợ: Dậu, Thân

Tử vi tuổi Tị

Hôm nay Thương Quan tinh chiếu mệnh nên không có lợi cho đường sự nghiệp, thi cử. Rất may vì hôm nay là ngày cuối tuần nên nhiều người nghỉ làm, tránh được kha khá xui xẻo. Người làm nghề tự do dễ mắc phải những sai lầm khá vô lý, tuy nhiên hãy bình tĩnh và sáng suốt để mọi chuyện ổn thỏa nhé.

Tài lộc khởi sắc, bạn sống biết điều nên cứ hết tiền lại có người giúp đỡ. Trong chuyện kiếm tiền, tuổi Tị hãy mạnh dạn thể hiện bản thân, đừng ép buộc mình phải đi theo một khuôn mẫu nào đó thì tiền bạc ắt được đổ vào túi.

Giờ tốt: 1h đến 3h

Màu sắc cát tường: Đỏ, cam

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thân

Tử vi tuổi Ngọ

Bạn hay tự trách bản thân vụng về, yếu kém nhưng thực ra là do bạn chưa hết mình mà thôi. Ngọ là người có năng lực vì thế lắm kẻ ghét, lợi dụng sơ hở ném đá giấu tay nên hôm nay bạn chỉ nên nghỉ ngơi chứ đừng tham việc làm gì cho mệt người.

Gia đình không hòa thuận, có lục đục trong anh em họ hàng nên sinh ra ức chế rồi cãi nhau to tiếng. Anh chị em mâu thuẫn thì nên ngồi lại nói chuyện với nhau, đừng để ấm ức trong bụng. Khi yêu, nếu bạn thấy rằng ai đó cứ đang đùa giỡn với cảm xúc của mình thì gạch tên họ ra khỏi cuộc sống ngay và luôn.

Giờ tốt: 13h đến 15h

Màu sắc cát tường: Hồng, đen

Quý nhân phù trợ: Tuất, Dần

Tử vi tuổi Mùi

May mắn là tuổi Mùi có Thiên Tài tinh chiếu mệnh nên công việc thuận lợi hơn, đặc biệt tốt cho người đang theo đuổi đường thăng tiến. Cái khó ló cái khôn, cứ cố gắng khi người khác nghỉ ngơi bạn sẽ được đền đáp. Nhiều bạn trẻ sẽ có cơ hội trúng thưởng trong ngày này.

Chuyện tình cảm mang màu sắc vui vẻ nhờ Tam Hợp. Nhiều bạn có tình yêu đẹp, bạn và người ấy tuy trái tính trái nết nhưng lại hút nhau như nam châm. Trong gia đình, hãy làm những gì bản thân bạn cảm thấy vui vẻ, thoải mái, khi bạn vui thì cha mẹ sẽ yên lòng hơn phần nào.

Giờ tốt: 5h đến 7h

Màu sắc cát tường: Trắng, vàng

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão

Tử vi tuổi Thân

Cát tinh Chính Quan đem lại nhiều tin vui cho người tuổi Thân trong đường sự nghiệp. Nhiều bạn học sinh đang nỗ lực ôn thi thời gian tới có nhiều tin vui. Người đi làm có tinh thần trách nhiệm với công việc, dù là cuối tuần nhưng cũng không quên quan tâm đến công việc của mình.

Đáng tiếc là cục diện Kim khắc Mộc nên con giáp này phải hạn chế ăn nói trong giao tiếp với người ngoài, nói nhiều quá lại mất vui. Hãy nghĩ cách để tăng cường sức mạnh của bản thân để mình không bị phụ thuộc vào bất kì ai nữa. Người cô đơn đừng vội tìm đến tình cảm mới khi chưa chắc chắn về đối phương.

Giờ tốt: 17h đến 19h

Màu sắc cát tường: Bạc, cam đậm

Quý nhân phù trợ: Thìn, Tý

Tử vi tuổi Dậu

Tuổi này trong làm ăn sẽ không chấp nhận dĩ hòa vi quý với những người mình ghét nhưng ít nhất thì cũng đừng nên gây bất hòa nhé. Nóng giận mất khôn, hôm nay người làm công ăn lương đừng quan tâm công việc quá nhiều.

Về mặt tình cảm, hội độc thân đang tìm kiếm một tri kỉ thay vì tìm những người có vẻ ngoài xuất sắc. Do ảnh hưởng của Thiên Quan nên dễ xích mích với hàng xóm, bạn bè. Bạn cho đi rất nhiều nhưng nhận lại chẳng được bao nhiêu, chưa kể còn có thể có những hiểu lầm.

Do ngũ hành Mộc khắc Kim nên tuổi này tiêu tiền như nước. Dậu cần thận trọng đề phòng những kẻ tiểu nhân gây hại trên đường tài lộc. Bên cạnh cũng cần thận trọng những vấn đề liên quan tới tài chính nếu không muốn tiền bạc kiếm được lại bị lừa.

Giờ tốt: 13h đến 15h

Màu sắc cát tường: Trắng, vàng

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thìn

Tử vi tuổi Tuất

May mắn trong ngày nằm nhiều nhất ở sự nghiệp do Chính Tài độ mệnh, nhất là những người có nghề tay trái hoặc làm việc tự do. Cứ nỗ lực đi, thời gian cuối năm bạn sẽ được đền đáp, mùa màng bội thu, kinh doanh thì có lộc. Nhờ thế mà tinh thần của bạn cũng được cải thiện, nhiều người có cơ hội thăng tiến.

Thật không may vì Mộc khắc Thổ nên Tuất cần điều chỉnh bản thân để tránh phải đối mặt với sự rạn nứt trong mối quan hệ hai người và quan hệ ruột thịt. Trong chuyện tình cảm luôn cần sự đồng thuận từ cả hai phía, nếu chỉ có một người vui đắp thì khó lắm.

Giờ tốt: 5h đến 7h

Màu sắc cát tường: Nâu, hồng

Quý nhân phù trợ: Mão, Dần

Tử vi tuổi Hợi

Tam Hợp dự báo một ngày thuận lợi cho tuổi Hợi trong đường sự nghiệp. Tuần vừa qua bạn luôn kiên trì với mục tiêu, tinh thần trách nhiệm cao nên mọi việc cuối cùng đều ổn thỏa. Với nguồn năng lượng tuyệt vời bạn sẽ vẫn hoàn thành được tất cả những gì mình đề ra trong cuối tuần này.

Mặt kém nhất là tài lộc, bạn có tài kiếm tiền nhưng chỉ vì sự trì trệ nên đánh mất nhiều cơ hội tốt trong chuyện làm ăn. Tiền bạc trong túi có thể tiêu tan, vì tin tưởng mù quáng vào những trò đỏ đen, lòng tham sẽ khiến bạn mất tiền.

Giờ tốt: 5h đến 7h

Màu sắc cát tường: Trắng, hồng phấn

Quý nhân phù trợ: Mão, Dần.