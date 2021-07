Tử tù mắc COVID-19 vượt ngục đã bị bắt

TPO - Tử tù Nguyễn Kim An đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở khu vực thành phố Thủ Đức (TPHCM).

Hôm nay (16/7), Công an TPHCM cho biết, vào khoảng 1h rạng sáng cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TPHCM đã bắt đối tượng truy nã Nguyễn Kim An trong khi đang lẩn trốn tại phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức (TPHCM). Lực lượng chức năng đã đưa về Trại tạm giam Chí Hòa để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào ngày 15/7, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an TPHCM đã ra quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Kim An (SN 1995; quê quán Huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) với tội danh “Trốn khỏi nơi giam” quy định tại điều 386 Bộ Luật Hình Sự. Đây là đối tượng phạm tội “Giết người, cướp tài sản” vào năm 2015.

Nguyễn Kim An là người gây ra vụ án gây xôn xao dư luận khi giết bạn để cướp tài sản đã được TAND TPHCM đưa ra xét xử sáng 12/6/2015.