Tự nuôi lấy mình tốt hơn

Đa tài, chăm chỉ lao động nghệ thuật trên nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng cái nghèo cứ bám riết nghệ sỹ, chẳng buông tha. Khi bão dịch tàn phá Sài Gòn, ông chật vật với chuyện áo cơm: “Đã gần một tháng rồi tôi cũng chỉ toàn ăn cơm nguội”, ông từng thú nhận. Người yêu mến Mạc Can đều biết sức khỏe của ông không tốt, ông bị bệnh gout hành hạ khiến chân bị đau, từng có lúc phải hủy vai diễn vì sức khỏe yếu.

Không che đậy hoàn cảnh thực của mình song Mạc Can nhiều lần nói, không muốn phiền ai, ngay cả phiền người thân, cũng không muốn ngửa tay xin Mạnh Thường Quân hay người hâm mộ: “Tính tôi tự trọng, tôi không xin một đồng xu nào của ai hết. Tôi cảm thấy tôi còn sống được, dù khó cách mấy cũng không xin”. Với nghiệp diễn, ông cũng khẳng định, nói “không” với xin: “Tôi không xin vai, dù có quen biết cách mấy. Tôi không cho phép tôi làm điều đó”.

Dù Mạc Can không xin nhưng nhiều đồng nghiệp đã động viên, thăm hỏi, giúp đỡ ông. Trong số những nghệ sỹ thường xuyên thăm hỏi, động viên Mạc Can có Trấn Thành. Anh còn tặng Mạc Can một chiếc xe máy để ông tiện đi lại. Do chân nghệ sỹ bị đau, nên xe đành “đắp chiếu”. Mạc Can biết ơn Trấn Thành nhưng dùng cách nói hài hước để bày tỏ. Khi phim “Bố già” của Trấn Thành đang thắng ở phòng vé, có người hỏi Mạc Can muốn nhắn gửi gì tới Trấn Thành. Ông nói khiến ai cũng buồn cười: “Tôi mừng cho ổng. Tôi mong tôi giàu để giúp ổng”.

Quanh chuyện nhận tiền từ thiện, mới đây Mạc Can thẳng thắn bộc bạch quan điểm: “Tôi thấy dù nhận tiền từ thiện nhưng tự mình nuôi lấy mình thì tốt hơn”. Ông vẫn muốn được sống bằng nghề, nghề diễn, nghề viết văn. Nghe nói, Mạc Can đang tập đi lại để tham gia dự án nghệ thuật bị tạm hoãn vì dịch bệnh.

NSƯT Quang Thắng:

Kích thích du lịch Hải Phòng?

Mới đây, “Táo Giao thông” lại “quảng cáo” miễn phí cho nơi anh sinh ra: “Đồ ăn ở quê tôi bao giờ cũng rẻ và đa dạng hơn ở Hà Nội. Với tôi, Hải Phòng luôn là nơi mang lại cho mình cảm giác thoải mái nhất, ăn uống ngon miệng”. Nhiều khán giả bình luận sau màn “quảng cáo” của NSƯT Quang Thắng: “Phải du lịch Hải Phòng thôi!”.

Đan Trường:

Người đàn ông không tuổi

Nổi tiếng đã hơn 20 năm nhưng Đan Trường vẫn giữ được vẻ ngoài thư sinh, trẻ trung không khác nhiều so với thời hoàng kim. Diện mạo của Đan Trường khi khoe ngôi nhà mới tậu ở Mỹ đã khiến người hâm mộ nhất định chọn anh là “người đàn ông không tuổi” của làng giải trí Việt. Không ai tìm ra dấu hiệu can thiệp dao kéo của giọng ca “Kiếp ve sầu”: “Duy chỉ có hàm răng đã được tân trang”, một khán giả “soi”.