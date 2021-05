Từ ngày 15-21/5, nhiều khu vực cả nước ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông

TPO - Các tỉnh miền Trung tiếp tục có nắng nóng trong khi miền Bắc, miền Nam và Tây Nguyên có mưa to đến rất to.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin tình hình thời tiết từ nay đến hết thứ Sáu tuần sau (15-21/5).

Tại miền Bắc trong hai ngày cuối tuần (15-16/5), trời tiếp tục nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33-36 độ, riêng các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 37 độ. Hai tỉnh Quảng Ninh – Hải Phòng, nhiệt độ cao nhất khoảng 31-33 độ. Chiều tối và đêm hai ngày cuối tuần, miền Bắc có mưa dông cục bộ.

Trong ngày và đêm thứ Hai (17/5), do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao nên miền Bắc có mưa vừa và dông diện rộng, cục bộ có mưa to đến rất to, đợt nắng nóng kéo dài nhiều ngày kết thúc.

Từ thứ Ba đến thứ Sáu, ban ngày trời nắng, riêng thứ Năm, thứ Sáu có nắng nóng cục bộ, chiều tối và đêm có mưa dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, dự báo từ thứ Hai, trên các sông suối nhỏ khu vực miền núi Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1,0-3,0m. Lũ quét, sạt lở đất có khả năng xảy ra tại các tỉnh vùng núi khu vực Bắc Bộ.

Các tỉnh Trung Bộ vẫn tiếp tục có nắng nóng trong tuần tới nhưng cường độ nắng nóng suy giảm so với tuần trước.

Tại Trung Bộ, từ nay đến thứ Hai tuần sau (15-17/5), trời tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34-37 độ, riêng vùng núi phía Tây có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất có thể trên 38 độ. Riêng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, thứ Hai có mưa dông, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Thứ ba và thứ Tư, nắng nóng diện rộng suy giảm, ban ngày trời nắng, có nơi có nắng nóng cục bộ, chiều tối và đêm có mưa dông cục bộ.

Thứ Năm và thứ Sáu, vùng núi và trung du các tỉnh miền Trung, nắng nóng quay trở lại, có nơi có nắng nóng gay gắt, chiều tối và tối có mưa dông cục bộ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mực nước các sông ở Bắc Trung Bộ trong tuần có dao động, các sông khác ở Trung Bộ biến đổi chậm.

Tây Nguyên và Nam Bộ, từ nay đến thứ Hai tuần sau có mưa dông cục bộ, ngày nắng gián đoạn.

Từ thứ Ba đến thứ Sáu có mưa dông, riêng ngày thứ Năm và thứ Sáu có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Mực nước các sông ở Tây Nguyên, Nam Bộ biến đổi chậm, riêng thời kỳ cuối tuần trên các sông ở Tây Nguyên mực nước có dao động. Xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long có xu thế giảm dần.

Thủ đô Hà Nội hai ngày cuối tuần (15-16/5), ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhấ phổ biến từ 33-36 độ, chiều tối và tối có khả năng mưa dông. Ngày và đêm thứ Hai có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to, nắng nóng kết thúc.

Từ thứ Ba đến thứ Sáu, ngày trời nắng, riêng thứ Năm và thứ Sáu có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cũng lưu ý, hiện nay ở phía Nam của Philippines có một áp thấp nhiệt đới hoạt động. Dự báo áp thấp nhiệt đới này sẽ suy yếu thành một vùng áp thấp (gió mạnh dưới cấp 6) và đi vào khu vực phía Nam Biển Đông, kết hợp với rãnh áp thấp có trục ở khoảng 7-12 độ Vĩ Bắc gây mưa dông rải rác trong các ngày 15-17/5.