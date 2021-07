Tử hình kẻ rượu say rồi cà khịa, giết người

TPO - Người đàn ông uống rượu sau và cãi nhau với em gái sau đó lại “cà khịa” rồi sát hại một nông dân đi xay xát gạo.

Ngày 7/5, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Trần Đức Hưng (SN 1988, ở Quốc Oai, Hà Nội) án tử hình về tội “Giết người”.

Hồ sơ vụ án thể hiện, ngày 2/10/2020, bị cáo Hưng đi uống rượu đồng ngũ và khi về rẽ vào tiệm cắt tóc của em gái mình. Do đã say, Hưng cãi nhau với em gái nhưng được mọi người can ngăn nên bị cáo bỏ ra một cửa hàng xay xát gần đó.

Đến nơi, Hưng nhìn thấy ông Vương Văn Lý (SN 1959) đang ngồi trên bao tải thóc và đã quát tháo: “Mày nhìn gì tao?”. Ông Lý trả lời không nhìn nhưng Hưng cho rằng bị chửi nên đấm đá liên tục vào người nạn nhân.

Được người khác can ngăn, bị cáo về nhà nhưng sau đó quay lại cùng một con dao bầu trên tay. Gặp ông Lý, Trần Đức Hưng đấm đá liên tục đến khi nạn nhân bất tỉnh rồi dùng dao đâm thêm một nhát.

Ông Lý bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng rất đáng tiếc đã tử vong. Hưng bị cơ quan công an bắt giữ lập tức.

Theo cáo trạng vụ án, quá trình điều tra, gia đình bị cáo Hưng đã tự nguyện bồi thường 60 triệu đồng cho con trai ông Vương Văn Lý. Phía bị hại đã viết đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Hưng nhưng không được tòa án chấp nhận.