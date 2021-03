Từ Hải Phòng vào Kiên Giang rải hàng chục nghìn tờ rơi cho vay tín dụng đen trong vài giờ

TPO - Công an phường Vĩnh Lạc và An Hòa, TP. Rạch Giá ( Kiên Giang ) vừa bắt quả tang 7 đối tượng từ tỉnh Hà Nam và TP. Hải Phòng vào TP Rạch Giá đang có hành vi phát, rải ngàn ngàn tờ rơi trên đường và dán vào trụ điện để quảng bá hoạt động cho vay tín dụng đen.

Ngày 28/3, Công an phường Vĩnh Lạc và phường An Hòa, TP. Rạch Giá đã ra quyết định xử phạt hành chính 7 đối tượng với số tiền từ 350 ngàn đến 1,5 triệu đồng về hành vi “phát tờ rơi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội”. Đồng thời, buộc các đối tượng khắc phục hậu quả bằng cách đi nhặt và xóa bỏ tờ rơi đã rải xuống đường và dán vào trụ điện.

Nhóm đối tượng bị cơ quan chức năng bắt quả tang khi rải, dán tờ rơi quảng cáo cho vay trả góp.

Trước đó, vào rạng sáng 24 - 25/3, Công an phường Vĩnh Lạc đã bắt quả tang 3 đối tượng gồm: Lê Văn Tú (SN 2000) và Phan Văn Linh (SN 1996) cùng ngụ huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đang có hình vi chạy xe máy rải xuống đường hàng ngàn tờ rơi quảng cáo cho vay trả góp. Còn Đỗ Văn Trung (SN 1989), ngụ quận Lê Chân, TP Hải Phòng có hành vi đang dán tờ rơi lên trụ điện trên các tuyến đường Phạm Hùng, Nguyễn An Ninh và Lạc Hồng.

Với thủ đoạn tương tự, vào khoảng 2 giờ sáng ngày 24/3, Công an phường An Hòa đã bắt quả tang 4 đối tượng gồm: Vũ Quốc Phong (SN 1997), Lương Anh Quân (SN 2002), Nguyễn Lam Phong (SN 2002) và Đỗ Duy Thành (SN 2000) cùng ngụ TP. Hải Phòng đang có hành vi rải và dán tờ rơi quảng cáo cho vay trả góp trên địa bàn.

Ngoài bị xử phạt hành chính, các đối tượng phải khắc phục hậu quả, tẩy xóa tờ quảng cáo dán trên trụ điện.-Ảnh: V. Vũ.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận số tờ rơi trên là của Linh và Thành, 5 đối tượng còn lại là được Linh và Thành thuê đi rải và dán vào trụ điện, tường,… mỗi ngày trả từ 250 đến 300 ngàn đồng.

Hàng ngày, các đối tượng này đi rải và dán tờ rơi vào lúc 1 giờ sáng đến 5 giờ sáng để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Chỉ trong 2 buổi sáng trước đó, các đối tượng đã rải và dán hàng chục ngàn tờ rơi cho vay tiền trả góp. Còn lại hơn 3 ngàn tờ rơi chưa kịp "ra tay" thì đã bị công an bắt giữ.