Từ Hà Tĩnh qua Nghệ An thăm con gái, 'tiện tay' xách theo 2 bánh heroin

TPO - Ngày 9/8, Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phan Thị Minh Chính (SN 1947, trú tại huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trước đó, Công an TP Vinh đã phá thành công chuyên án vận chuyển trái phép chất ma túy, bắt đối tượng Phan Thị Minh Chính (SN 1947), trú tại thôn Đồng Lạc, xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh. Tang vật thu giữ gồm 2 bánh heroin và 298.200.000 đồng. Được biết, Phan Thị Minh Chính vừa chấp hành án 18 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy. Qua điều tra, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Vinh phát hiện đối tượng Phan Thị Minh Chính, trú tại tỉnh Hà Tĩnh, thỉnh thoảng ra chơi nhà con gái tại khối 3, phường Trung Đô, TP Vinh, có nhiều biểu hiện bất minh. Dù không phải là người địa phương nhưng mỗi lần ra TP Vinh, đối tượng tỏ ra quen biết rộng với các đối tượng ma túy trên địa bàn TP Vinh và các vùng phụ cận. Nhiều cán bộ hình sự của Công an TP Vinh đã được cử sang tỉnh Hà Tĩnh để điều tra, làm rõ các mối quan hệ của Phan Thị Minh Chính. Tại Hà Tĩnh, Chính quen biết rộng, không có việc làm nhưng kinh tế rất khá giả, cộng với lý lịch từng có tiền án về tội ma túy nên CQĐT đã xác lập chuyên án đấu tranh. Ngày 27/7, lấy cớ sang nhà con gái trên đường Phượng Hoàng thuộc phường Trung Đô, TP Vinh để chơi, nhưng thực chất đối tượng Chính đã kết nối với các bạn tù trước đây để tìm mối tiêu thụ ma túy cho các con nghiện trên địa bàn TP Vinh. Trong lúc xách 2 bánh heroin cùng số tiền mặt nói trên, đối tượng đã bị bắt quả tang. Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đã hoàn tất hồ sơ, thủ tục chuyển giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Thu Hiền