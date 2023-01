Tự đốt đồ đạc rồi loan báo, 3 người trong gia đình bị phạt hơn 7 triệu đồng

TPO - Ba người trong một gia đình ở Hậu Giang đã tự đốt đồ đạc trong nhà rồi loan báo cho mọi người là đồ “tự bốc cháy” nhằm mục đích nhận sự hỗ trợ của người khác…

Chiều 14/1, nguồn tin của PV cho hay, Công an huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang vừa quyết định xử phạt hành chính đối với 3 người về hành vi “Báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền”, với mức phạt tiền 7.250.000 đồng.

Ba người gồm bà Nguyễn Thị Đẹp, anh Nguyễn Văn Mừng (con bà Đẹp) và chị Đặng Thùy Nhân (vợ anh Mừng). Cả 3 người đều là thành viên trong gia đình hộ ông Nguyễn Văn Bá ở ấp Mỹ Chánh A, xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp. Ông Bá là chồng bà Đẹp và là cha của anh Mừng.

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 27/11/2022, bà Nguyễn Thị Phượng (ngụ cùng ấp) phát hiện phía sau nhà ông Bá có nhiều khói bốc lên nên tri hô và cùng mọi người đến dập lửa. Hậu quả, một phần vách lá nhà bếp bị cháy.

Cùng ngày, ông Bá cung cấp thông tin xảy ra liên tiếp nhiều vụ cháy trong nhà không rõ nguyên nhân như cháy tấm vải (gần nhà bếp), cháy tại phòng ngủ của vợ chồng ông Bá, rồi cháy tại phòng ngủ của vợ chồng anh Mừng.

Liên tiếp các ngày sau đó, ông Bá và những người thân cho biết tại gia đình ông xảy ra gần 100 vụ cháy các vật dụng sinh hoạt, những đồ vật trên đều “tự bốc cháy”, không có tác nhân gây cháy nào khác. Thiệt hại ước tính trên 50 triệu đồng…

Qua tiếp nhận nguồn tin, Công an huyện Phụng Hiệp đã chỉ đạo các đơn vị khám nghiệm hiện trường, lắp camera giám sát và làm việc với những người liên quan; đồng thời, phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Hậu Giang xác minh, làm rõ.

Đến ngày 2/1/2023, Công an mời vợ chồng ông Bá và vợ chồng anh Mừng làm việc. Kết quả, bà Đẹp, anh Mừng và chị Nhân đều thừa nhận: Hầu hết các vụ cháy xảy ra (trừ vụ đầu tiên) đều do 3 người này lén lút đốt trực tiếp vào các vật dụng gây ra cháy và tri hô cho người dân cùng phát hiện, cho rằng các vật dụng “tự bốc cháy”.

Mục đích của hành vi trên là nhằm tạo thông tin hiếu kỳ để người dân cung cấp thông tin cho các báo đài và mạng xã hội đăng bài; đồng thời, tranh thủ để nhận sự ủng hộ vật chất từ người khác.

Kết quả, gia đình ông Bá đã nhận được 6.050.000 đồng và nhiều vật dụng thiết yếu khác như quần áo, gạo, mì gói… từ người thân, người dân xung quanh.

Riêng ông Nguyễn Văn Bá khai nhận, không biết nguyên nhân các vụ cháy trên, cũng không biết các vụ cháy này là do bà Đẹp, anh Mừng và chị Nhân thực hiện.

Theo Công an huyện Phụng Hiệp, hành vi của bà Đẹp, anh Mừng và chị Nhân là cung cấp thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan có thẩm quyền, gây hoang mang trong dư luận và quần chúng nhân dân nhằm mục đích vụ lợi cá nhân.

Xét thấy đây là vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự, thu hút sự chú ý, quan tâm của dư luận nên Ban lãnh đạo Công an huyện đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nhanh chóng làm rõ nguyên nhân, nội dung vụ việc để xử lý dứt điểm, không để diễn biến phức tạp, kéo dài, gây ảnh hưởng tình hình an ninh, trật tự của địa phương.