Tự động hóa để loại bỏ 'nút chờ' trong quy trình vận hành

Quy trình thủ công tạo nên những “nút chờ” làm chậm cả tổ chức. Giải pháp tự động hóa quy trình công việc LV-DX giúp ký số, phê duyệt nhanh, chính xác.

Trình ký thủ công khiến doanh nghiệp đánh mất sự linh hoạt

Nhiều doanh nghiệp vẫn đang phụ thuộc vào quy trình trình ký thủ công: hồ sơ phải in, chuyển tay, trình ký,... Mỗi bước đều tốn thời gian, phụ thuộc con người và dễ sai sót.

Khi lãnh đạo đi công tác, nghỉ phép hay bận họp, hồ sơ dừng lại và chờ đợi, kéo theo chậm tiến độ chuỗi công việc phía sau.

Những “nút nghẽn” thường gặp:

● Quy trình thủ công, lặp lại nhiều bước, xử lý chậm.

● Hồ sơ dễ bị đình trệ khi lãnh đạo vắng mặt.

● Dữ liệu rời rạc, không liên thông giữa các phòng ban.

● Thiếu minh bạch trong trạng thái xử lý và người chịu trách nhiệm.

● Khó đo lường tiến độ, hiệu suất; hồ sơ dễ thất lạc, khó tra cứu.

Giải pháp tự động hóa quy trình công việc LV-DX liên thông mọi nghiệp vụ

LV-DX xóa bỏ các “điểm nghẽn” vận hành và tạo dòng chảy dữ liệu xuyên suốt toàn tổ chức. Giải pháp tích hợp ba phân hệ: số hóa quy trình LV-DX Dynamic Workflow, trình ký số LV-DX eSign và quản lý công việc LV-DX Task.

Số hóa 100% quy trình với LV-DX Dynamic Workflow

LV-DX Dynamic Workflow cho phép thiết lập quy trình chuẩn theo cấu trúc của từng phòng ban và giai đoạn công việc. Khi một quy trình hoàn tất, dữ liệu tự động đẩy sang quy trình khác (ví dụ: từ phê duyệt hợp đồng sang thanh toán, từ báo cáo nghiệm thu sang lưu trữ hồ sơ).

LV-DX Dynamic Workflow thiết lập dòng chảy công việc thống nhất, minh bạch và liên thông trên một nền tảng duy nhất, có thể giám sát 24/7.

Trình ký số LV-DX eSign tiện lợi cho lãnh đạo & mọi cấp phê duyệt

Trong giải pháp tự động hóa quy trình công việc, LV-DX eSign được tích hợp trực tiếp vào hệ thống workflow, cho phép ký số và phê duyệt ngay tại từng bước trong quy trình. Hệ thống thiết lập luồng ký linh hoạt: ký nháy, ký chính, ký song song,… phù hợp với nhiều loại văn bản, mức độ phê duyệt khác nhau.

LV-DX eSign hỗ trợ ký hàng loạt văn bản, giúp xử lý nhanh lượng hồ sơ lớn trong ngày. Lãnh đạo ký duyệt mọi lúc mọi nơi mà không cần phải có mặt tại văn phòng hoặc in bản giấy.

Quản lý công việc thông minh với LV-DX Task

Lãnh đạo dễ dàng giao việc, theo dõi tiến độ, đánh giá hiệu quả làm việc ngay trên quy trình thông qua LV-DX Task:

● Lập bộ công việc chuẩn theo từng bước quy trình, phân công công việc đến từng cá nhân/bộ phận.

● Trao đổi công việc qua bình luận, đính kèm tệp, thiết lập lịch họp ngay trên hệ thống.

● Công việc, deadline, người phụ trách và trạng thái xử lý được cập nhật liên tục, lãnh đạo theo dõi realtime.

● Tự động nhắc việc khi có thay đổi, cảnh báo trễ hạn - đảm bảo công việc không gián đoạn.

● Báo cáo và dashboard hiệu suất, chuyển dữ liệu năng suất để đánh giá KPIs.

Tích hợp trợ lý chatbot AI hỏi đáp tóm tắt nội dung tài liệu ký

Không dừng lại ở việc số hóa quy trình công việc, Lạc Việt tiếp tục nâng cấp LV-DX bằng tính năng trợ lý ảo Chatbot AI.

Chatbot AI tự động đọc, hiểu và tóm tắt nội dung trình ký chỉ trong vài giây, cô đọng thành 3-5 điểm chính như: mục đích, chi phí/ngân sách, người chịu trách nhiệm, các điều khoản quan trọng. Nhờ đó, lãnh đạo hiểu rõ hồ sơ mà không cần đọc từng trang chi tiết, tiết kiệm thời gian, hạn chế sai sót khi phê duyệt.

Đặc biệt, Chatbot AI còn cho phép hỏi - đáp trực tiếp trên tài liệu trình ký với các câu lệnh tự nhiên như:

● “Chi phí dự án này là bao nhiêu?”

● “Ai duyệt trước tôi?”

● “Điều khoản thanh toán thế nào?”

Đã đến lúc doanh nghiệp “chia tay” quy trình trình ký thủ công để chuyển sang một mô hình phê duyệt linh hoạt, minh bạch hơn.

Liên hệ để trải nghiệm ngay giải pháp:

Công ty Cổ phần Tin Học Lạc Việt

● Hotline: 0901 555 063 | (+84.28) 3842 3333

● Email: info@lacviet.vn - Website: https://lacviet.vn

● Trụ sở chính: 23 Nguyễn Thị Huỳnh, P. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh