T.Ư Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào chào xã giao lãnh đạo tỉnh Nghệ An

TPO - Chiều 6/12, Đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào đã có buổi gặp gỡ, chào xã giao lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Chiều 6/12, tại trụ sở UBND tỉnh Nghệ An, ông Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An cùng đại diện Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Ngoại vụ, Tỉnh Đoàn Nghệ An đón tiếp Đoàn đại biểu T.Ư Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Về phía Trung ương Đoàn thanh niên nhân dân cách mạng Lào có ông MonXay Laomuaxiong - Uỷ viên Dự khuyết T.Ư Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư T.Ư Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào làm Trưởng đoàn.

Buổi gặp gỡ, chào xã giao lãnh đạo tỉnh Nghệ An nằm trong khuôn khổ chương trình thăm và làm việc của T.Ư Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào tại tỉnh Nghệ An từ ngày 6 - 8/12/2024.

Chương trình nhằm thực hiện thoả thuận hợp tác giữa T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và T.Ư Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào giai đoạn 2022 - 2027. Đồng thời, tăng cường tình hữu nghị đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Tại buổi gặp gỡ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh vui mừng chào đón Đoàn đại biểu T.Ư Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào. Đồng thời gửi lời chúc đoàn đại biểu dồi dào sức khỏe, có nhiều hoạt động ý nghĩa trong những ngày làm việc, công tác tại Nghệ An.

Ông Lê Hồng Vinh khẳng định, trong những năm qua, cùng với nhân dân cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An luôn phát huy truyền thống và kế thừa thành quả cách mạng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước đã dày công xây dựng. Các hoạt động giao lưu, hợp tác trên tất cả các lĩnh vực ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Nghệ An luôn duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác với các địa phương có chung đường biên giới như tỉnh: Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bô Ly Khăm Xay và các tỉnh có mối quan hệ hợp tác truyền thống khác.

Trong những năm kháng chiến, với tình cảm quốc tế trong sáng dành cho nước láng giềng anh em, hàng vạn quân tình nguyện Việt Nam, trong đó có con em Nghệ An đã dũng cảm rời quê hương sang nước bạn chiến đấu. Cho đến hôm nay, nhiều cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện vẫn đang nằm lại trên đất bạn Lào.

Trong năm học 2024 - 2025, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận đào tạo 220 học viên, sinh viên, học sinh Lào sang học tập. Nghệ An cũng là tỉnh đầu tiên trong cả nước tiếp nhận du học sinh Lào sang học chương trình phổ thông theo diện hợp tác.

Tỉnh Nghệ An hiện có gần 1 triệu đoàn viên, thanh niên chiếm khoảng 29% dân số của tỉnh. Trong đó có 123.955 đoàn viên đứng thứ ba cả nước. Những năm qua, thanh niên Nghệ An với thanh niên các tỉnh có chung đường biên giới là Xiêng Khoảng, Hủa Phăn và Bolykhamxay đã luôn phát huy được tinh thần đoàn kết, gắn bó thủy chung, son sắt, tổ chức nhiều hoạt động, chương trình ký kết, hợp tác, giao lưu hữu nghị hết sức thiết thực và ý nghĩa.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Lê Hồng Vinh mong muốn đoàn thanh niên 2 nước Việt Nam - Lào nói chung và thanh niên Nghệ An nói riêng tiếp tục phối hợp chặt chẽ tổ chức các hoạt động, tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm. Đặc biệt là tuyên truyền sâu rộng trong thế hệ trẻ 2 nước về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam. Cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh sẽ luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào và Đoàn Thanh niên tỉnh Nghệ An tăng cường phối hợp trên tất cả các mặt công tác.

Từ cuộc gặp gỡ ý nghĩa này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An tin tưởng rằng thế hệ trẻ sẽ cùng nhau thắt chặt, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống quý báu giữa hai dân tộc, xứng đáng với máu xương của biết bao thế hệ đi trước.