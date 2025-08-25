Tử Dạ Quy: Nữ phụ Vương Giai Di hớp hồn khán giả với vẻ đẹp liêu trai đậm chất xà tinh

HHTO - Tử Dạ Quy đúng là chọn diễn viên cực khéo, nếu như Điền Hi Vi lém lỉnh như một nàng mèo tinh quái thì Vương Giai Di lại liêu trai, bí ẩn đúng chuẩn xà tinh.

Tử Dạ Quy vốn là một phim cổ trang huyền huyễn về thế giới yêu ma nên tâm điểm sẽ là những nhân vật bề ngoài là người nhưng thực ra do yêu tinh tu luyện lâu năm hóa thành. Nữ chính của Tử Dạ Quy là Võ Trinh, một yêu tinh mèo có diện mạo xinh xắn, lém lỉnh gợi nhớ đến một nàng mèo tinh quái.

Nhưng càng xem phim, khán giả càng thêm chú ý đến nữ phụ Liễu Thái Chân do Vương Giai Di thể hiện. Liễu Thái Chân vốn là một xà tinh ẩn mình, nên mang vẻ đẹp liêu trai, huyền bí rất thu hút. Mỗi lần xuất hiện, Liễu Thái Chân đều gây ấn tượng với đôi mắt được kẻ sắc lẹm, ánh nhìn ma mị, phong thái mềm mại yểu điệu gợi nhớ đến loài rắn.

Chưa hết, Liễu Thái Chân có rất nhiều khoảnh khắc để gió thổi bay lọn tóc mai, càng khiến khán giả xuýt xoa khen ngợi nhan sắc lôi cuốn, khí chất lạnh lùng sang trọng của cô. Nhờ sức hút của Liễu Thái Chân mà cái tên Vương Giai Di cũng đang được khán giả quan tâm tìm kiếm.

Thật bất ngờ, Vương Giai Di có xuất thân rất đặc biệt. Cô đã từng lọt vào Top thí sinh thi đỗ điểm cao của Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc, là bạn học với Triệu Kim Mạch. Năm 2023, Vương Giai Di xuất hiện trong phim chiếu Tết Mãn Giang Hồng của đạo diễn nổi tiếng Trương Nghệ Mưu. Trong trailer chính thức của phim, Vương Giai Di là nữ diễn viên duy nhất xuất hiện, càng khiến mọi người tò mò về cô diễn viên tân binh này.

Bên cạnh nhan sắc đậm chất Á Đông, Vương Giai Di còn có diễn xuất bằng ánh mắt rất tốt, chỉ cần một ánh nhìn cũng thể hiện được cảm xúc của nhân vật. Ngoài ra, cô còn cao 1m77 nên càng nổi bật trong số các sao trẻ Hoa ngữ hiện giờ.