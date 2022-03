Từ Đà Nẵng thuê ô tô ra Huế bắt người để giao cho công an?

TPO - Nhóm thanh niên khai với Công an TP Huế, mục đích của việc khống chế, bắt trói Trần Hải Hồ Nam (ngụ xã Thủy Bằng, Huế) đưa lên xe ô tô chở về Đà Nẵng là để giao cho công an xử lý.

Ngày 17/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế hoàn tất thực nghiệm hiện trường để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cố ý gây thương tích, do một nhóm thanh niên đến từ TP Đà Nẵng gây ra tại Huế.

Trước đó, Trần Hải Hồ Nam (SN 1996, trú xã Thủy Bằng, TP Huế) vờ mượn xe mô tô mang BKS 37P1-21367 của Hoàng Đình Thái (SN 2000, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, sinh viên một trường đại học tại Đà Nẵng) rồi chiếm đoạt.

Thái đã đến Công an phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) để trình báo.

Ngày 15/3, Thái cùng Trần Hoàng Vĩ (SN 2000, sinh viên tại Đà Nẵng) cùng bàn bạc và nghĩ ra kế hoạch giả trúng thưởng của Shopee để gặp và bắt giữ Nam. Để thực hiện kế hoạch, Vĩ nhắn tin cho Nam và được Nam hẹn gặp tại TP Huế.

Thái rủ thêm Trần Quang Nhật (SN 1997), Đào Quang Ngọc (1988, đều trú tại TP Đà Nẵng) cùng đi ra Huế tìm Nam. Vĩ và Thái thuê một xe ôtô hiệu Mazda rồi đến đón Nhật và Ngọc đi từ Đà Nẵng ra Huế.

Khi đến Huế, cả nhóm ngồi tại địa chỉ 15 Đinh Tiên Hoàng đợi Nam. Khi Nam đi taxi đến, Vĩ cùng cả nhóm bắt giữ Nam.

Nhóm thanh niên đến từ Đà Nẵng khai với Công an TP Huế, mục đích của việc khống chế, bắt trói Nam đưa lên xe ô tô là để chở về giao cho Công an phường Hòa Minh (Đà Nẵng) xử lý.

Tuy nhiên, khi trên đường đi vào Đà Nẵng, đến Trạm thu phí BOT Bắc Hải Vân (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, TT-Huế), do có dấu hiệu nghi ngờ, nhóm của Thái bị Công an thị trấn Lăng Cô, Phòng CSGT Công an tỉnh TT-Huế dừng xe, đưa về trụ sở làm việc. Vụ việc sau đó được chuyển cho Công an TP Huế thụ lý.

Tại Cơ quan điều tra Công an TP Huế, các đối tượng thuộc nhóm của Thái đã thừa nhận hành vi trái pháp luật của mình.

Công an TP Huế xác định, Hoàng Đình Thái, Trần Hoàng Vĩ, Trần Quang Nhật, Đào Kim Ngọc đánh đập, khống chế và bắt giữ Nam có dấu hiệu của tội bắt giữ người trái pháp luật và cố ý gây thương tích.