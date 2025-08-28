Từ chiếc vòng tình bạn đến màn cầu hôn lãng mạn: Hành trình Taylor Swift “chốt đơn” cùng Travis Kelce

HHTO - Chuyện tình giữa Taylor Swift và Travis Kelce được ví như một “câu chuyện cổ tích hiện đại” khi bắt đầu bằng một chi tiết kỳ lạ, rồi nhanh chóng trở thành mối tình đình đám nhất làng giải trí và thể thao.

Mùa hè 2023, Travis Kelce khiến cả thế giới bật cười khi thú nhận trên podcast rằng anh từng định tặng Taylor Swift một chiếc vòng tình bạn ghi số điện thoại của mình khi tham dự một đêm diễn The Eras Tour. Dù kế hoạch ban đầu bất thành, lời “thả thính công khai” này đã mở ra một hành trình ngọt ngào mà ít ai ngờ tới. Chẳng bao lâu sau, Taylor Swift đã liên lạc với anh chàng và cặp đôi bắt đầu hẹn hò trong thầm lặng.

Cặp đôi chia sẻ chi tiết về lần đầu gặp mặt trên podcast New Heights.

Tháng 9/2023, Taylor Swift gây bão mạng xã hội khi xuất hiện trên khán đài một trận đấu bóng bầu dục, cổ vũ cho Kansas City Chiefs - đội bóng của Travis Kelce. Hình ảnh nữ ca sĩ rời sân vận động cùng nam cầu thủ đã chính thức đánh dấu sự công khai mối quan hệ và từ đây, truyền thông lẫn người hâm mộ không rời mắt khỏi cặp đôi.

Taylor Swift lần đầu xuất hiện "tay trong tay" cùng với Travis Kelce.

Cuối năm, chuyện tình của Taylor Swift và Travis Kelce ngày càng ngọt ngào và công khai. Cặp đôi không ngần ngại nắm tay và trao nhau ánh nhìn trìu mến trong những buổi hẹn hò. Taylor thường xuất hiện tại các trận đấu của nam cầu thủ cùng bạn bè và ngược lại, Travis Kelce cũng dành thời gian để tham dự các buổi diễn The Eras Tour của nữ ca sĩ.

Cặp đôi thường xuyên hẹn hò công khai.

Tháng 2/2024, Taylor Swift bay nửa vòng Trái Đất từ Tokyo về Las Vegas để cổ vũ Travis Kelce tại đêm Super Bowl LVIII. Trên khán đài, nữ ca sĩ cổ vũ hết mình khi đội Kansas City Chiefs giành chiến thắng chung cuộc. Sau trận, khoảnh khắc Taylor lao vào vòng tay Travis, trao nụ hôn giữa hàng chục nghìn khán giả đã trở thành một trong những hình ảnh viral nhất năm.

Khoảnh khắc này đã trở thành một trong những hình ảnh viral nhất năm.

Mùa hè 2024, người hâm mộ choáng váng khi Travis Kelce xuất hiện trên sân khấu The Eras Tour ở London. Trong tiết mục I Can Do It With a Broken Heart, anh tham gia cùng các vũ công và nâng Taylor với nụ cười đầy tự hào trước hàng nghìn khán giả. Đây là lần hiếm hoi một ngôi sao thể thao bước vào thế giới âm nhạc của Taylor Swift - minh chứng cho sự đồng hành đặc biệt của cặp đôi.

Travis Kelce xuất hiện trên sân khấu The Eras Tour.

Đầu năm 2025, loạt trang báo lớn đưa tin về việc cặp đôi đã bàn bạc chuyện lâu dài. Nhiều nguồn tin khẳng định Taylor và Travis muốn một lễ cưới riêng tư, có thể diễn ra ở nước Ý vào mùa hè 2026.

Ngày 26/8/2025, Taylor và Travis khiến cả thế giới bùng nổ khi đăng ảnh đính hôn trên Instagram. Trong bức ảnh chụp giữa vườn hoa, cặp đôi trao nụ hôn với dòng chú thích: "Giáo viên Tiếng Anh của bạn và giáo viên Thể Dục của bạn sắp cưới nhau".

Taylor Swift và Travis Kelce đã chính thức đính hôn.

Từ một chiếc vòng tình bạn ngẫu hứng đến màn cầu hôn cổ tích, chuyện tình Taylor Swift và Travis Kelce không chỉ làm say mê công chúng mà còn chứng minh: Đôi khi những khởi đầu tưởng chừng vụng về lại có thể viết nên một hành trình lãng mạn bậc nhất của thời đại.