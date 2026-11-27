Từ bàn chân bẹt đến vẹo cột sống: mối liên hệ ba mẹ thường bỏ qua

Quan niệm dân gian xưa thường cho rằng trẻ có “bàn chân bè, dày, phẳng là bàn chân sướng”. Tuy nhiên, dưới lăng kính của y học hiện đại, đây lại là dấu hiệu của hội chứng bàn chân bẹt ở trẻ nhỏ. Không đơn thuần chỉ là sự khác biệt về mặt thẩm mỹ, nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời sẽ có nguy cơ gây sai lệch cấu trúc cột sống cùng toàn bộ hệ vận động.

Bàn chân bẹt – Điểm khởi đầu của sự sai lệch cấu trúc cơ xương khớp ở trẻ

Bàn chân đóng vai trò là nền móng nâng đỡ toàn bộ trọng lượng cơ thể. Một đôi bàn chân phát triển bình thường sẽ có cấu trúc vòm lõm tự nhiên ở lòng bàn chân. Vòm cong này hoạt động như một bộ "giảm sốc”, giúp phân tán lực tác động từ mặt đất lên hệ xương khớp mỗi khi chúng ta đi lại, chạy nhảy, đồng thời giữ thăng bằng và duy trì tư thế đứng thẳng.

Ở trẻ bị bàn chân bẹt, cấu trúc vòm này không phát triển hoặc bị sụp xuống, khiến toàn bộ lòng bàn chân phẳng lì và tiếp xúc hoàn toàn với mặt đất. Bác sĩ Brandon Ramakko – Chuyên gia Trị liệu thần kinh cột sống tại Hệ thống Phòng khám ACC phân tích: "Bàn chân là điểm bắt đầu của chuỗi động lực học (kinetic chain) trên cơ thể. Bàn chân bẹt không chỉ là vấn đề ở hình dáng. Sự sai lệch cơ sinh học tại lòng bàn chân sẽ ngay lập tức đòi hỏi sự phối hợp, chịu lực và bù trừ từ các khớp cũng như nhóm cơ khác, kéo dài từ cổ chân, đầu gối, khớp háng cho đến tận các đốt sống."

Lời cảnh báo từ những dấu hiệu tưởng chừng "vô hại"

Sự chủ quan lớn nhất của nhiều phụ huynh là bỏ qua những dấu hiệu bất thường hằng ngày của con như dễ té ngã, vì cho rằng đó chỉ là sự vụng về sinh lý sẽ tự hết khi trẻ lớn. Thực tế, bàn chân bẹt ảnh hưởng trực tiếp đến dáng đi và khả năng vận động. Ba mẹ cần đặc biệt lưu ý đưa trẻ đi khám chuyên khoa nếu nhận thấy các dấu hiệu "báo động đỏ" sau:

Thường xuyên vấp ngã: Do vòm bàn chân sụp xuống, trẻ gặp khó khăn hơn trong việc giữ thăng bằng và kiểm soát bước đi, dẫn đến dáng đi vụng về, dễ vấp té ngay cả trên bề mặt bằng phẳng.

Nhanh mỏi chân, ngại vận động: Trẻ dễ đau mỏi gan bàn chân, bắp chân hoặc đầu gối chỉ sau thời gian ngắn chạy nhảy, từ đó hình thành tâm lý lười vận động, ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất toàn diện.

Dáng đi bất thường: Trẻ có xu hướng đi đứng nghiêng người, đi lệch chân, đầu gối chụm vào nhau (chân chữ X) hoặc hai mũi chân bè ra ngoài (chân chữ V).

Hai bên vai không cân đối: Quan sát từ phía sau thấy hai vai của trẻ chênh lệch cao thấp rõ rệt hoặc cơ thể nghiêng đổ về một phía, cảnh báo sự sai lệch đã lan lên trục cột sống

BS. Brandon Ramakko đang phân tích cấu trúc bàn chân cho bệnh nhân.

Bàn chân bẹt - Mối liên hệ "âm thầm" dẫn đến vẹo cột sống

Tại sao một vấn đề nằm tận dưới lòng bàn chân lại có thể làm hỏng cấu trúc cột sống? Lời giải thích nằm ở sự liên kết chặt chẽ của hệ cơ xương khớp.

Khi vòm bàn chân sụp xuống, cổ chân của trẻ sẽ có xu hướng đổ xoay vào bên trong. Tình trạng này tạo ra một lực kéo cơ học, khiến xương chày và xương đùi cũng bị xoay ép vào trong. Chuỗi chuyển động sai lệch này truyền lực trực tiếp lên khung xương chậu, dẫn đến hiện tượng nghiêng, lệch khung chậu. Khung chậu vốn là nền móng của cột sống; khi nền móng này bị nghiêng, trục cột sống bắt buộc phải uốn cong bù trừ để giữ cho đầu ở vị trí trung tâm, giúp cơ thể không bị ngã và mắt nhìn thẳng được về phía trước. Theo thời gian, đường cong bù trừ này bị xơ cứng và biến dạng, hình thành nên chứng cong vẹo cột sống.

Sự liên hệ này không chỉ nằm trên lý thuyết. Điển hình như trường hợp của một bệnh nhi nữ 15 tuổi tại Hệ thống Phòng khám ACC. Ban đầu, bé đến thăm khám với mục tiêu chính là điều trị tình trạng bàn chân bẹt. Tuy nhiên, qua quá trình kiểm tra chuyên sâu, bác sĩ cũng phát hiện bé có tình trạng vẹo cột sống, lệch khung chậu và mong muốn điều trị song song để đạt hiệu quả tốt hơn.

Sau 2 tháng theo liệu trình tại Phòng khám ACC, kết hợp sử dụng đế chỉnh hình y khoa được thiết kế riêng theo tình trạng bàn chân của bé, thì đã ghi nhận cải thiện đáng kể về tình trạng vẹo, khung xương chậu cũng không còn xoay lệch. Đồng thời, bé cũng được hướng dẫn tiếp tục duy trì các bài tập tại nhà, song song với việc theo dõi thêm tiến triển cải thiện của bàn chân.

Can thiệp đúng cách và kịp thời – Chìa khóa vàng bảo vệ hệ vận động

Đứng trước nguy cơ con trẻ bị vẹo cột sống hoặc biến dạng hệ vận động, nhiều cha mẹ tỏ ra hoang mang và lo sợ con phải trải qua các phẫu thuật chỉnh hình đau đớn. Tuy nhiên, tin vui là nếu được phát hiện sớm, đặc biệt là trong giai đoạn vàng từ 3 đến 7 tuổi, thời điểm vàng của sự phát triển xương, tình trạng bàn chân bẹt và cong vẹo cột sống hoàn toàn có thể được điều trị bằng các phương pháp bảo tồn, không xâm lấn.

Trẻ được phân tích dáng đi trên máy đi bộ treadmill.

Đối với trường hợp của bệnh nhi 15 tuổi kể trên, sau 2 tháng tuân thủ phác đồ điều trị chuyên biệt tại Phòng khám ACC, kết hợp sử dụng đế chỉnh hình y khoa được thiết kế riêng theo chuẩn thông số bàn chân bẹt, tình trạng vẹo cột sống của bé đã ghi nhận sự cải thiện vô cùng tích cực. Hệ thống Phòng khám ACC mang đến phác đồ điều trị toàn diện bao gồm:

Đế chỉnh hình y khoa cá nhân hóa: Được thiết kế chính xác dựa trên thông số quét 3D bàn chân trên máy CAD-CAM của từng trẻ, giúp tái tạo cấu trúc vòm chân, nâng đỡ cơ thể và định hình lại trục cổ chân – đầu gối – khớp háng.

Trị liệu Thần kinh Cột sống (Chiropractic): Bác sĩ thực hiện nắn chỉnh nhẹ nhàng để đưa các đốt sống sai lệch về đúng vị trí sinh lý tự nhiên, khôi phục đường cong sinh lý vốn có của cột sống.

Kết hợp tập Phục hồi chức năng chuyên sâu: các bài tập Phục hồi chức năng với trang thiết bị hiện đại như máy trị liệu vận động ATM2 giúp tăng cường sức mạnh nhóm cơ lõi và cơ chân để duy trì hiệu quả điều trị lâu dài.

Trẻ được đo chính xác thông số lòng bàn chân trên thiết bị CAD-CAM để làm đế chỉnh hình bàn chân y khoa cá nhân hóa.

Chăm sóc sức khỏe cơ xương khớp cho trẻ là một hành trình cần sự quan sát tỉ mỉ. Bác sĩ Brandon Ramakko nhấn mạnh: "Chúng ta không cần tìm cách tạo ra một vòm chân hoàn hảo về mặt hình dáng, mà quan trọng là giúp bàn chân của trẻ hỗ trợ vận động một cách thoải mái nhất và phù hợp với quá trình phát triển. Ba mẹ cần chủ động hình thành thói quen tầm soát hệ xương khớp định kỳ để đánh giá đúng và có hướng chăm sóc kịp thời."

Sau hơn 20 năm hoạt động tại Việt Nam, Hệ thống Phòng Khám ACC khẳng định vị thế “Chuyên gia về chuyển động”, hướng đến việc đồng hành cùng Quý phụ huynh trong hành trình bảo vệ hệ vận động vững chắc cho tương lai của các em nhỏ.

Hệ thống Phòng khám Chuyên khoa Trị liệu Thần kinh Cột sống Hoa Kỳ (ACC) - thành viên Tập đoàn FV

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