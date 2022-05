Từ 21/5, người dân 5 huyện ở TPHCM sẽ đăng ký biển số xe tại công an xã

TPO - Từ ngày 21/5, người dân ở quận Bình Thạnh và 5 huyện ngoại thành TPHCM có thể đến Công an địa phương để đăng ký biển số xe máy, ô tô thay vì phải đến trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông như trước đây.

Ngày 17/5, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TPHCM cho biết, đã triển khai chạy thử nghiệm đăng ký xe ô tô tại công an ở 5 huyện và xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) tại 58 xã thuộc 5 huyện (Bình Chánh, Củ Chi, Nhà Bè, Hóc Môn, Cần Giờ) và công an quận Bình Thạnh, TPHCM.

Sau thời gian thử nghiệm, từ ngày 21/5, người dân 5 huyện ngoại thành có thể đến Công an huyện để làm thủ tục đăng ký, cấp biển số đối với xe ô tô thay vì phải đến trụ sở PC08 như trước đây. Đối với xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), người dân có thể đến Công an xã thuộc các huyện này và Đội CSGT trật tự thuộc Công an quận Bình Thạnh để thực hiện đăng ký.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng Phòng PC08 cho biết, việc triển khai cấp đăng ký xe tại các địa phương này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. "Từ ngày 21/5, người dân các huyện ngoại thành sẽ không phải di chuyển xa để làm thủ tục đăng ký xe mà có thể đến Công an địa phương để tiết kiệm thời gian, chi phí", ông Bình nói.

Theo Phòng PC08, việc triển khai cấp đăng ký xe tại các địa phương được thực hiện theo Thông tư 15/2022 của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2020 quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ sẽ có hiệu lực từ ngày 21/5/2022 tới đây.

Bình Dương có 51 xã, phường đủ điều kiện cấp biển số xe đồng loạt từ ngày 21/5

Chiều 17/5, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết, theo kế hoạch việc đăng ký ô tô, mô tô đồng loạt trong ngày 21/5 tại Công an các huyện, thị, thành phố và 51 Công an xã, phường, thị trấn đủ điều kiện thực hiện.

Trong đó, phòng CSGT chấm chọn 3 nơi làm điểm tuyên truyền chủ trương cải cách thủ tục hành chính. Tại 3 nơi làm điểm sẽ được phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với cơ quan báo chí để tuyên truyền, bao gồm: Công an TP.Thuận An, Công an phường An Thạnh (TP.Thuận An) và Công an xã Long Tân (huyện Dầu Tiếng).

Trước đó, Công an tỉnh Bình Dương đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ, thu hồi, đăng ký biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ cho lực lượng CSGT có hiệu lực thi hành ngày 21/5/2022, chủ trương phân quyền cho Công an cấp huyện thực hiện quy trình đăng ký, cấp biển số các loại xe; Công an cấp xã thực hiện đăng ký cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, đồng thời tổ chức thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng.

Công an cấp xã (gồm 51 xã, phường, thị trấn) thực hiện công tác đăng ký xe mô tô, gắn máy, xe máy điện của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương mình và cơ quan, tổ chức, cá nhân người nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương mình; tổ chức thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng được của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương.

Công an cấp huyện gồm 8 huyện, thị xã, thành phố: Phú Giáo, Bàu Bàng, Dầu Tiếng, Bắc Tân Uyên, Bến Cát, Tân Uyên, Thuận An, Dĩ An thực hiện công tác đăng ký xe ôtô, xe máy kéo, rơmoóc, sơ mi rơmoóc và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú trên địa phương mình.

Đồng thời thực hiện công tác đăng ký xe mô tô, gắn máy, xe máy điện của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú tại cấp xã nơi Công an cấp huyện đặt trụ sở và cấp xã không đủ điều kiện phân cấp đăng ký xe môtô.

Riêng Công an TP.Thủ Dầu Một thực hiện công tác đăng ký xe mô tô, gắn máy, xe máy điện của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương mình và cơ quan, tổ chức, cá nhân người nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương mình. Trong khi đó, phòng CSGT Công an tỉnh sẽ thực hiện đăng ký xe ô tô cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại TP.Thủ Dầu Một và xe ôtô của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại tỉnh Bình Dương.