Từ 15/12, giúp nạn nhân bị tai nạn giao thông đi cấp cứu được hỗ trợ đến 5 triệu đồng

LINH LÊ

HHTO - Từ 15/12, ai đưa người bị tai nạn giao thông đi cấp cứu có thể được hỗ trợ tới 5 triệu đồng; nạn nhân thương tích trên 81% được hỗ trợ đến 100 triệu đồng để tái hòa nhập.

Nghị định 279/2025/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 23/10 quy định về thành lập, nguồn tài chính hình thành, quản lý, hoạt động chi, sử dụng Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ. Điểm mới của Nghị định là từ ngày 15/12/2025, người đưa nạn nhân tai nạn giao thông đi cấp cứu có thể được hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng.

Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ (Road Accident Damage Reduction Fund- RADRF) được Chính phủ thành lập, do Bộ Công an quản lý, vốn điều lệ 500 tỷ đồng. Quỹ nhằm hỗ trợ nạn nhân, thân nhân và cả những người trực tiếp cứu giúp tại hiện trường.

imgbgt20211626764999005hientruongvutn1647254926width1280height742-1649251737614.jpg
(Ảnh minh họa từ Internet)

Theo Nghị định, Quỹ sẽ được chi có 6 nội dung, tập trung hỗ trợ cho nạn nhân bị thương do tai nạn giao thông đường bộ; nhân thân của người tử nạn; tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia giúp đỡ, cứu chữa, đưa người bị tai nạn giao thông đường bộ đi cấp cứu và chi cho công tác tuyên truyền.

Mức chi cụ thể sẽ được Bộ trưởng Công an quyết định. Với trường hợp tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia giúp đỡ, cứu chữa, đưa người bị tai nạn giao thông đường bộ đi cấp cứu, căn cứ vào tính chất nghiêm trọng của vụ tai nạn, Quỹ hỗ trợ không quá 10 triệu đồng cho tổ chức/ vụ việc và không quá 5 triệu đồng cho cá nhân/ vụ việc.

Nội dung chi tiết tại Nghị định 279/2025/NĐ-CP về Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ có hiệu lực từ 15/12/2025.

coverfb.jpg
LINH LÊ
Tổng hợp
#tai nạn giao thông #hỗ trợ #cấp cứu #tái hòa nhập #bảo hiểm #quy định

