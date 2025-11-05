Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Từ 15/12, cha mẹ gây áp lực tâm lý, ép con học quá sức có thể bị phạt 5-10 triệu đồng

Linh Lê

HHTO - Nghị định quy định phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với cha mẹ gây áp lực tâm lý hay có hành vi cưỡng ép con học tập quá sức.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 282/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/12, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình.

photo1608906810693160890681090-9062-9572-1648197123.jpg
(Ảnh minh họa từ Internet)

Đối với các hành vi cưỡng ép, cản trở, cô lập, giam cầm, gây áp lực thường xuyên về tâm lý các thành viên gia đình, Nghị định quy định phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau:

- Ngăn cản thành viên gia đình gặp gỡ người thân, có quan hệ xã hội hợp pháp, lành mạnh hoặc hành vi khác nhằm cô lập, gây áp lực thường xuyên về tâm lý;

- Kỳ thị, phân biệt đối xử về hình thể, giới tính, năng lực của thành viên gia đình;

- Ngăn cản việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong quan hệ gia đình giữa ông, bà và cháu hoặc giữa cha, mẹ và con hoặc giữa vợ và chồng hoặc giữa anh, chị, em với nhau.

- Cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức.

Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau: Cưỡng ép thành viên gia đình phải chứng kiến bạo lực đối với người, con vật nhằm gây áp lực thường xuyên về tâm lý; cưỡng ép thành viên gia đình nghe âm thanh, xem hình ảnh, đọc nội dung kích thích bạo lực.

Các mức phạt tiền trên là mức phạt được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

cover.jpg
Linh Lê
#áp lực học tập #phạt cha mẹ #cưỡng ép học sinh #nghị định phạt tiền #áp lực tâm lý trẻ #quy định mới #bảo vệ trẻ em

